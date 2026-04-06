Heavy Rains In AP: రాబోయే కొన్ని గంటల్లో ఉరుములు, పిడుగులతో కూడిన వర్షం.. ఏపీకి వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్..

Apsdma heavy rains and thunderstorms alert for next 3 hours in these districts: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం చాలా భిన్నమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అప్పుడే వర్షాలు , ఆ తర్వాత వడగాల్పులు ఉంటున్నాయి. ప్రజలు ఈ భిన్నమైన వాతావరణంలో తెగ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎప్పుడు ఎలాంటి సిట్యువేషన్ ఎదురౌతుందో అని తెగ టెన్షన్ పడిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏపీలోని పలు చోట్ల ఇప్పటికే వానలు పడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఏపీ వాతావరణ శాఖ రాబోయే కొన్ని గంటల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడతాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA) హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా .. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది.
దీని ప్రభావం కారణంగా.. ఉభయ గోదావరి (తూర్పు, పశ్చిమ), తిరుపతి , ఏలూరు జిల్లాలలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ వర్షంతో పాటు పిడుగులు పడే ప్రమాదంందని అధికారులు హెచ్చరించారు. దీంతో ఆయా జిల్లాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
ప్రజలు అనవసరంగా బైటకు వెళ్లకూడదని తెలిపారు. గంటకు 40-60కిమీ వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీస్తాయని, పిడుగులు పడతాయని తెలిపింది. ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, చెపల వేటకు జాలర్లు వెళ్లకూడదని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. రైతులు తమ పంటలు నీళ్లలో నానకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలని అధికారులు సూచించారు.
మరోవైపు అల్లూరి సీతారామరాజు, కాకినాడ, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ, చిత్తూరు జిల్లాల్లో పిడుగులతో పాటు, తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ఇప్పటికే తిరుపతిలో పాటు పలు జిల్లాలో ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడింది. దీంతో ప్రజలు ఈ ఎండాకాలంలో వర్షాలు ఏంటని తలలు పట్టుకుంటున్నారు.
