English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
Heavy Rains In AP: రాబోయే కొన్ని గంటల్లో ఉరుములు, పిడుగులతో కూడిన వర్షం.. ఏపీకి వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్..

Heavy rain fall alert for these districts in andhra pradesh: రాబోయే  రెండు నుంచి మూడు గంటల్లో భారీ నుంచి అతిభారీగా వానలు  కురుస్తాయని ఏపీ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇప్పటికే ఒకవైపు వానలు, మరోవైపు వడగాల్పులతో ఏపీలో చాలా భిన్నమైన వాతావరణం ఉంటుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 6, 2026, 01:54 PM IST
  • ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షం..
  • బలమైన గాలులు వీస్తాయని అలర్ట్..

Trending Photos

Apsdma heavy rains and thunderstorms alert for next 3 hours in these districts: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం చాలా భిన్నమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అప్పుడే వర్షాలు , ఆ తర్వాత  వడగాల్పులు ఉంటున్నాయి. ప్రజలు ఈ భిన్నమైన వాతావరణంలో తెగ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎప్పుడు ఎలాంటి సిట్యువేషన్ ఎదురౌతుందో అని తెగ టెన్షన్ పడిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏపీలోని పలు చోట్ల ఇప్పటికే వానలు పడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఏపీ వాతావరణ శాఖ రాబోయే  కొన్ని గంటల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడతాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA) హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా .. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

దీని  ప్రభావం కారణంగా.. ఉభయ గోదావరి (తూర్పు, పశ్చిమ), తిరుపతి , ఏలూరు జిల్లాలలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ వర్షంతో పాటు పిడుగులు పడే ప్రమాదంందని అధికారులు హెచ్చరించారు. దీంతో ఆయా జిల్లాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

ప్రజలు అనవసరంగా బైటకు వెళ్లకూడదని తెలిపారు. గంటకు 40-60కిమీ వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు  వీస్తాయని, పిడుగులు పడతాయని తెలిపింది. ప్రజలు, రైతులు  అప్రమత్తంగా ఉండాలని, చెపల వేటకు జాలర్లు వెళ్లకూడదని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. రైతులు తమ పంటలు నీళ్లలో నానకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలని అధికారులు సూచించారు.

మరోవైపు అల్లూరి సీతారామరాజు, కాకినాడ, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ, చిత్తూరు జిల్లాల్లో పిడుగులతో పాటు,  తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.  ఇప్పటికే తిరుపతిలో పాటు పలు జిల్లాలో ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడింది. దీంతో ప్రజలు ఈ ఎండాకాలంలో వర్షాలు ఏంటని తలలు పట్టుకుంటున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

AP Rain AlertRain in Andhra pradeshTirupati rainsAPSDMA Weather UpdateGodavari Districts Rains

Trending News