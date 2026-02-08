English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Arava Sridhar Victim Video: పవన్ గారు నన్ను చంపేయండి.!. అరవ శ్రీధర్ బాధితురాలు మరో సంచలన వీడియో..

Arava Sridhar Victim Video: పవన్ గారు నన్ను చంపేయండి.!. అరవ శ్రీధర్ బాధితురాలు మరో సంచలన వీడియో..

Arava Sridhar victim released another video:  తప్పు చేస్తే తనను చంపేయాలని అరవ శ్రీధర్ బాధితురాలు మరో వీడియో రిలీజ్ చేసింది. ఈ తాతంశెట్టి నాగేంద్ర లాంటి వారి మాటలు పడటానికి రెడీగా లేనన్నారు. మొత్తంగా మరోసారి వీనా సంచలనంగా మారారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 8, 2026, 03:11 PM IST
  • మరో వీడియోరిలీజ్ చేసిన అరవ శ్రీధర్ బాధితురాలు..
  • పవన్ కు కీలక అప్పీల్..

Arava Sridhar Victim Video: పవన్ గారు నన్ను చంపేయండి.!. అరవ శ్రీధర్ బాధితురాలు మరో సంచలన వీడియో..

Arava Sridhar victim veena released another video: ఏపీలో రైల్వేకోడురు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ వివాదం జనసేన పార్టీకి తలనొప్పిగా మారింది. ఇప్పటికే అరవశ్రీధర్ జనసేన ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ముందు హజరై ఈ వివాదంపై క్లారిటీ ఇచ్చుకున్నారు. మొత్తంగా అరవ శ్రీధర్ అంశం మాత్రం ఏపీ రాజకీయాల్లో హట్ టాపిక్ గా మారింది. దీనిపైన పవన్ కళ్యాణ్ కూడా సీరియస్ గా ఉన్నారు. వ్యక్తిగత విషయాల్ని పార్టీకి ఆపాదించకుండా చూసుకొవాలని జనసేన నేతలు అరవ శ్రీధర్ కు తెల్చి చెప్పారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. అరవ శ్రీధర్ బాధితురాలు వీణ మరో సంచలన వీడియో రిలీజ్ చేసింది. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారితో మాట్లాడాలన్నారు. తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని, తనను చాలా నీచంగా పొట్రైట్ చేస్తున్నారని చెప్పారు.

తాతం శెట్టి నాగేంద్ర వంటి నీచుల గురించి మాటలు వినాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. మిమ్మల్ని కలిసే హక్కు తనకు ఉందని కూడా వీణ మాట్లాడారు. తనపై కావాలని అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారని వీణ  చెప్పుకొచ్చారు. అసలు ఈ విషయం గురించి ఎంత వరకు తెలుసో, అంత సమయంకూడా ఉందో లేదో తెలీదన్నారు. మీ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే వల్ల ఈరోజున తాను  ఇబ్బంది పడుతున్నానని అన్నారు. ఈ విషయం గురించి మీకు చెప్తానని,  న్యాయం అయ్యేలా మీరు చూడాలని అన్నారు.

ఈ విషయంలో తప్పు చేస్తే ఎలాంటి పనిష్మెంట్ కు అయిన రెడీ అన్నారు. అందుకే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలిసి ఈ వివాదంను చెప్తానని తప్పు చేసి ఉంటే తాను చావడానికి కూడా రెడీ అంటూ ఎమోషనల్గా మాట్లాడారు. ఒక్కచాన్స్ ఇప్పించాలని వీణ మరో వీడియో రిలీజ్ చేశారు.

Read more: Srisailam Brahmotsavam 2026: రేపటి నుంచి శ్రీశైలం బ్రహ్మోత్సవాలు.. మల్లన్న భక్తులకు ఊహించని శుభవార్త ..

మరోవైపు వీణ తనను రైల్వే కొడురు  ఎమ్మెల్యే అరవశ్రీధర్ పలు మార్లు అత్యాచారంచేశాడని, ఆరుసార్లు అబార్షన్ అయ్యిందన్నారు. ఈ ఘటనలో రోజుకొ ట్విస్ట్ లు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. పలు మార్లు అరవ శ్రీధర్ అసెంబ్లీ నుంచి  బెడ్ రూమ్ లో, కారులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు రొమాన్స్ కు చెందిన అనేక వీడియోలను వీణ బైటపెట్టింది.  దీనిపై అరవ శ్రీధర్ మాత్రం ఇది పూర్తిగా తన వ్యక్తిగతమని చెప్పారు. ఈ వివాదం ఎటు పోతుందో అని ఏపీ రాజకీయాల్లో హట్ హాట్ చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

 

