Tirupati Garuda Varadhi Flyover: తిరుపతి పట్టణ ప్రజలతోపాటు అక్కడకు వచ్చే సందర్శకులకు భారీ అలర్ట్. తిరుపతి నగరానికి మణిహారంగా ఉన్న గరుడ వారధిపై పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. ఇకపై బైక్లు, భారీ వాహనాలు ఫ్లైఓవర్పై రాకపోకలు సాగించరాదు. గరుడ వారధిపై బైక్లు, భారీ వాహనాలను గరుడ వారధిపై నిషేధిస్తూ స్థానిక అధికారులు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. నిషేధం విధించడంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. ఇంతకీ ఎందుకు నిషేధించారో తెలుసా?
తిరుపతిలోని గరుడ వారధిపై ఇటీవల తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టగా.. ప్రమాదాల నియంత్రణకు ఆంక్షలు విధించారు. గరుడ వారధి ఫ్లైఓవర్పై ద్విచక్ర వాహనాలు, భారీ వాహనాల రాకపోకలను పూర్తిగా నిషేధిస్తూ అధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. తిరుపతి స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్టులో భాగంగా గరుడ వారధి ఫ్లైఓవర్ నిర్మించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఫ్లైఓవర్పై కొంతకాలంగా ప్రమాదాల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు, ఎస్పీ సుబ్బరాయుడు, మున్సిపల్ కమిషనర్ మౌర్య నేతృత్వంలో ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించి ప్రమాదాల నివారణకు సమాలోచనలు చేశారు.
గరుడ వారధి ప్రారంభమైన నాటి నుంచి జరిగిన ప్రమాదాలను పరిశీలించిన అధికారుల కమిటీ ద్విచక్ర వాహనాలు, భారీ రవాణా వాహనాలతోనే అధిక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని గుర్తించింది. బైక్లు అతివేగం, భారీ వాహనాల నియంత్రణ కోల్పోవడంతో సామాన్య ప్రజల ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోతున్నాయని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రమాదాల నివారణకు బైక్లు, భారీ వాహనాలు గరుడ వారధిపై నిషేధిస్తే ప్రమాదాలు తగ్గుతాయని అంచనాకు వచ్చిన అధికారులు ఆ మేరకు నిషేధం విధించారు. గరుడ వారధిపై బుధవారం నుంచి బైక్లు, భారీ వాహనాల రాకపోకలను తిరుపతి అధికారులు నిషేధించారు.
తిరుపతిలో ట్రాఫిక్ కష్టాలు తొలగించేలా ఫ్లైఓవర్ను నిర్మించడంతో కొంత ఉపశమనం కలిగింది. అయితే ప్రమాదాలు జరుగుతుండడంతో ఫ్లైఓవర్పై ఆంక్షలు విధించారు. కొత్త నిర్ణయంతో తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు తిరుచారు మామిడి మార్కెట్ యార్డ్ దగ్గర ఫ్లై ఓవర్ ఎక్కితే కపిలతీర్థం వరకు చేరుకునేలా గరుడ వారధి ఫ్లైఓవర్ నిర్మించారు. రేణిగుంట నుంచి వచ్చే వాహనాలు రామానుజ సర్కిల్ ముందు నుంచి, కరకంబాడి నుంచి వచ్చే వారికి లీలామహల్ ముందు నుంచి ఫ్లైఓవర్ మూడు ప్రాంతాలకు అనుగుణంగా ఉంది. ఇప్పుడు భారీ వాహనాలు, బైక్లు నిషేధించడంతో గతంలో మాదిరి కింది నుంచి అవి రాకపోకలు సాగించాల్సి ఉంది.
