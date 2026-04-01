Tirumala: తిరుమల భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. అలిపిరిలో పులి భయం అక్కర్లేదు

Tirumala Devotees No More Fear For Wild Animals At Alipiri And Srivari Mettu Walking Paths: శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్తున్న భక్తులు ఇకపై భయపడక్కర్లేదు. కాలినడకన వెళ్తున్న భక్తుల భద్రత కోసం టీటీడీ పటిష్ట చర్యలు తీసుకుంటోంది. అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల భద్రత కోసం రాత్రిపూట కూడా అత్యాధునిక డ్రోన్‌ కెమెరాలతో నిఘా ఏర్పాటుచేశారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 1, 2026, 08:17 PM IST

Vivo X300 Ultra: మొట్టమొదటి డ్యూయల్ 200MP కెమెరా సెటప్.. వివో X300 అల్ట్రా లాంచ్!
5
X300 Ultra Price
Vivo X300 Ultra: మొట్టమొదటి డ్యూయల్ 200MP కెమెరా సెటప్.. వివో X300 అల్ట్రా లాంచ్!
Chicken Shops: కోడి ప్రియులకు ముద్దదిగని వార్త.. నేటి నుంచి రాష్ట్రంలో చికెన్ షాపులు బంద్
5
Chicken Shops Closed
Chicken Shops: కోడి ప్రియులకు ముద్దదిగని వార్త.. నేటి నుంచి రాష్ట్రంలో చికెన్ షాపులు బంద్
Hanuman Jayanti 2026: హనుమాన్ జయంతి వేళ త్రిగ్రహీ యోగం.. ఆ 3 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు!
6
trigrahi yoga effect
Hanuman Jayanti 2026: హనుమాన్ జయంతి వేళ త్రిగ్రహీ యోగం.. ఆ 3 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు!
Poonam Pandey: 35 ఏళ్ల పూనమ్ పాండే ప్రెగ్నెంట్.. బేబీ బంప్ ఫోటోలతో షాక్ ఇచ్చిన హీరోయిన్!
5
Poonam Pandey pregnancy
Poonam Pandey: 35 ఏళ్ల పూనమ్ పాండే ప్రెగ్నెంట్.. బేబీ బంప్ ఫోటోలతో షాక్ ఇచ్చిన హీరోయిన్!
Alipiri Foot Path: తిరుమల వెళ్లే భక్తుల భద్రతే ధ్యేయంగా టీటీడీ అటవీ శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వేసవి కాలంలో తిరుమలకు భక్తుల రద్దీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, అడవి జంతువుల నుంచి యాత్రికులను రక్షించేందుకు అత్యాధునిక సాంకేతికతను రంగంలోకి దించింది. మొదటి ఘాట్ రోడ్, నడకదారుల్లో చిరుతలు, ఎలుగుబంట్ల కదలికలను కనిపెట్టేందుకు డ్రోన్ కెమెరాలతో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో అటవీ జంతువుల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది.

Also Read: YS Sharmila: ఆత్మగౌరవాన్ని మోదీ కాళ్ల దగ్గర తాకట్టు పెట్టిన ఏపీ ఎంపీలు: వైఎస్‌ షర్మిల

కలియుగ వైకుంఠం తిరుమలకు వేసవి సెలవుల దృష్ట్యా భక్తుల తాకిడి విపరీతంగా పెరిగింది. కాలినడకన వచ్చే భక్తుల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. అయితే అటవీ ప్రాంతం కావడంతో నడకదారిలో చిరుత పులులు, ఎలుగుబంట్లు, ఏనుగుల సంచారం భక్తులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో అటవీ శాఖ అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టారు. మొదటి ఘాట్ రోడ్డులోని అటవీ ప్రాంతాల్లో డ్రోన్ కెమెరాలను వినియోగిస్తున్నారు. రాత్రి సమయాల్లో కూడా జంతువుల జాడను స్పష్టంగా గుర్తించేందుకు నైట్ విజన్ కెమెరాలతో కూడిన డ్రోన్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రతి రోజూ రాత్రి 7 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు ఈ డ్రోన్ల ద్వారా నిరంతర మానిటరింగ్ కొనసాగుతుంది.

Also Read: Liquor Shops: రేపు హైదరాబాద్‌లో 24 గంటలు వైన్‌షాపులు, బార్లు బంద్‌

అలిపిరి నడకదారి సమీపంలో క్రూర మృగాల కదలికలు కనిపిస్తే.. వెంటనే క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేసి భక్తులకు ఎలాంటి హాని జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. గతంలో జరిగిన కొన్ని ఘటనలను దృష్టిలో ఉంచుకుని టీటీడీ, అటవీ శాఖ సమన్వయంతో తీసుకుంటున్న ఈ డ్రోన్ నిఘా చర్యలపై భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భయం లేకుండా గోవిందుడిని దర్శించుకునేలా అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.

Also Read: Liquor Income:లిక్కర్‌తో తెలంగాణ ఖజానా గలగల.. ఏడాదిలో వచ్చిన ఆదాయం ఎంతంటే?

తిరుమలలో ప్రముఖులు
తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునేందుకు ఉదయం విరామ సమయంలో తెలంగాణ గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్ల  కుటుంబసమేతంగా శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయ అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికి.. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేదాశీర్వచనం అందించి స్వామి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. తెలంగాణలోని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్, అశ్వారావుపేట ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ దర్శించుకున్నారు. స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ భార్య అల్లు స్నేహారెడ్డి తన పిల్లలతో కలిసి తిరుమలను సందర్శించారు. కన్నడ సీనియర్ నటి తార  శ్రీవారి మొక్కును చెల్లించుకున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి, నిర్మాత అచ్చిరెడ్డి  కలిసి వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

