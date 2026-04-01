Tirumala: తిరుమల భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. అలిపిరిలో పులి భయం అక్కర్లేదు

Alipiri Foot Path: తిరుమల వెళ్లే భక్తుల భద్రతే ధ్యేయంగా టీటీడీ అటవీ శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వేసవి కాలంలో తిరుమలకు భక్తుల రద్దీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, అడవి జంతువుల నుంచి యాత్రికులను రక్షించేందుకు అత్యాధునిక సాంకేతికతను రంగంలోకి దించింది. మొదటి ఘాట్ రోడ్, నడకదారుల్లో చిరుతలు, ఎలుగుబంట్ల కదలికలను కనిపెట్టేందుకు డ్రోన్ కెమెరాలతో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో అటవీ జంతువుల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది.
కలియుగ వైకుంఠం తిరుమలకు వేసవి సెలవుల దృష్ట్యా భక్తుల తాకిడి విపరీతంగా పెరిగింది. కాలినడకన వచ్చే భక్తుల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. అయితే అటవీ ప్రాంతం కావడంతో నడకదారిలో చిరుత పులులు, ఎలుగుబంట్లు, ఏనుగుల సంచారం భక్తులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో అటవీ శాఖ అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టారు. మొదటి ఘాట్ రోడ్డులోని అటవీ ప్రాంతాల్లో డ్రోన్ కెమెరాలను వినియోగిస్తున్నారు. రాత్రి సమయాల్లో కూడా జంతువుల జాడను స్పష్టంగా గుర్తించేందుకు నైట్ విజన్ కెమెరాలతో కూడిన డ్రోన్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రతి రోజూ రాత్రి 7 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు ఈ డ్రోన్ల ద్వారా నిరంతర మానిటరింగ్ కొనసాగుతుంది.
అలిపిరి నడకదారి సమీపంలో క్రూర మృగాల కదలికలు కనిపిస్తే.. వెంటనే క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేసి భక్తులకు ఎలాంటి హాని జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. గతంలో జరిగిన కొన్ని ఘటనలను దృష్టిలో ఉంచుకుని టీటీడీ, అటవీ శాఖ సమన్వయంతో తీసుకుంటున్న ఈ డ్రోన్ నిఘా చర్యలపై భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భయం లేకుండా గోవిందుడిని దర్శించుకునేలా అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.
తిరుమలలో ప్రముఖులు
తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునేందుకు ఉదయం విరామ సమయంలో తెలంగాణ గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్ల కుటుంబసమేతంగా శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయ అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికి.. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేదాశీర్వచనం అందించి స్వామి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. తెలంగాణలోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్, అశ్వారావుపేట ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ దర్శించుకున్నారు. స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ భార్య అల్లు స్నేహారెడ్డి తన పిల్లలతో కలిసి తిరుమలను సందర్శించారు. కన్నడ సీనియర్ నటి తార శ్రీవారి మొక్కును చెల్లించుకున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి, నిర్మాత అచ్చిరెడ్డి కలిసి వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు.
