Tirumala Laddu: తిరుమల లడ్డూ వివాదంలో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

Big Twist In Tirumala Laddu Prasadam Dispute: తిరుమల లడ్డూ వివాదంపై న్యాయ విచారణ కొనసాగుతుండగా.. సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ వివాదంపై సిట్‌ దర్యాప్తు నిలిపివేసిందా? అని అత్యున్నత న్యాయస్థానం ప్రశ్నించింది. ఏం చేస్తున్నారని నిలదీసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 26, 2025, 02:29 PM IST

Tirumala Laddu: తిరుమల లడ్డూ వివాదంలో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

Tirumala Laddu Dispute: దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర వివాదం రేపిన తిరుమల లడ్డూ అంశం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. లడ్డూ వివాదంలో హడావుడి చేసి.. విచారణ అంటూ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయగా.. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతోందని? భారత అత్యున్నత న్యాయస్థానం ప్రశ్నించింది. ఈ సందర్భంగా లడ్డూ వివాదంపై ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇంతకీ సిట్‌ దర్యాప్తు చేస్తుందా? లేదంటే నిలిపివేసిందా? అని సూటిగా ప్రశ్నించింది.

Also Read: Govt Employees: ఉద్యోగులకు పండుగ బొనాంజా.. 3 శాతం డీఏ పెంచిన ప్రభుత్వం

లడ్డూ కేసులో సిట్ దర్యాప్తుపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ కేసులో సిట్ దర్యాప్తు ఆపేసిందా? అని సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నించింది. తిరుమల లడ్డు కేసులో సీబీఐ పిటిషన్ విచారణ సందర్భంగా శుక్రవారం సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తిరుమల లడ్డు కేసులో సిట్ వేరే ఒక అధికారికి అధికారాలు బదలాయించడం సరికాదని పేర్కొన్నారు. ఈ కేసులో సిట్ పని చేయడం ఆపేసిందా అంటూ చీఫ్‌ జస్టిస్‌ ప్రశ్నించారు.

Also Read: Telangana RTC: ప్రయాణికులకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ 'పండుగ గిఫ్ట్‌'.. రూ.5.50 లక్షలు గెలుచుకునే ఛాన్స్‌!

చిన్నప్పన్నకు సిట్‌లో లేని అధికారి నోటీసు ఇవ్వడం సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను అతిక్రమించడమేనని ఏపీ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ సీబీఐ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఈ పిటిషన్‌పై విచారణ చేపట్టిన చీఫ్ జస్టిస్ గవాయ్ ధర్మాసనం ఏపీ హైకోర్టు తీర్పుపై స్టే ఇచ్చింది. కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ప్రతివాదులకు సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ కేసులో నిందితులకు ఏపీ హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసిన విషయం తెలిసిందే.

Also Read: Chiranjeevi Letter: బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యలు దుమారం.. మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి సంచలన లేఖ

కల్తీ నెయ్యి కేసులో నిందితులుగా ఉన్న భోలే బాబా డైరీ డైరెక్టర్లు వైష్ణవి డైరీ సీఈఓ అపూర్వ  వినయ్ కాంత్ చావడాతోపాటు ఇతరులు పోమిల్ జైన్, విపిన్ జైన్‌లకు జూలై 3వ తేదీన ఏపీ హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. టీటీడీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసిన అంశంలో సుదీర్ఘ కాలంగా విచారణ జరుగుతోంది.
9వ తేదీ ఫిబ్రవరి 2025న నెయ్యి సరఫరా చేసిన నలుగురు వ్యక్తులను సిట్‌ అరెస్ట్‌ చేసింది. ఉత్పత్తి సామర్ధ్యానికి మించి ఎక్కువ మొత్తంలో నెయ్యి సరఫరా చేసేందుకు పలు ఉత్తరాది డైయిరీ సంస్థల నుంచి నెయ్యి కొనుగోలు చేసినట్లు సీబీఐ గుర్తించింది. సుదీర్ఘ విచారణ అనంతరం వారిని అరెస్ట్‌ చేయగా.. తాజాగా బెయిల్‌ లభించింది.

Tirumala Laddu Prasadam DisputeSupreme CourtJustice BR GawoiSpecial Investigation TeamAndhra Pradesh

