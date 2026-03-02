English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Br Naidu Video: మరో వివాదంలో బీఆర్ నాయుడు.. టీటీడీ చైర్మన్ బాధ్యతపై సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. వీడియో..

Br naidu fires on ysrcp allegations: సోషల్ మీడియాలో డీప్ ఫెక్ వీడియోలు క్రియేట్ చేసి వైరల్ చేశారని బీఆర్ నాయుడు మరోసారి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అంతే కాకుండా.. తనకు చాలా వ్యాపారాలున్నాయని మాట్లాడారు.  ఇది కాస్త మరల పెనువివాదంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 2, 2026, 03:44 PM IST
  • టీటీడీ చైర్మన్ పదవిపై బీఆర్ నాయుడు వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు...
  • మండిపడుతున్న శ్రీవారి భక్తులు..

Br naidu sensational comments on Tirumala ttd chairman post: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ఒక మహిళతో సన్నిహితంగా ఉన్న వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది. దీనిపై వైసీపీ నేతలు బీఆర్ నాయుడుపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. మరోవైపు  దీనిపై బీఆర్ నాయుడు మాట్లాడుతూ.. కొంత మంది కావాలనితన ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించేందుకు నకిలీ డీప్‌ఫేక్ వీడియోలను సృష్టించి వ్యాప్తి చేస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. ఏఐ సాంకేతికతను ఉపయోగించి తన రూపాన్ని అనుకరిస్తూ వీడియోలు క్రియేట్ చేసి, వ్యక్తిగతంగా దిగజార్చే విధంగా పనులు చేశారన్నారు. దీనిపై ఏపీ వ్యాప్తంగా దుమారం రాజుకుంది.  దీనిపై బీఆర్ నాయుడు ఆ వీడియోలో ఉన్న మహిళ కుటుంబంతో 30 ఏళ్ల అనుబంధం ఉందని, వారి కుటుంబం మా ఇంటికి వస్తారని, తాము వారి ఇంటికి వెళ్తామని క్లారిటీ ఇచ్చారు.

మధ్యలో డీప్ ఫెక్ , ఏఐ టెక్నాలజీతో ఫోటోలు క్రియేట్ చేసి వైరల్ చేశారని మండిపడ్డారు. ఈ వివదంపై వైసీపీ నేతలు వర్సెస్ బీఆర్ నాయుడు మధ్యన మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. గతంలో 2020 ప్రారంభంలో ఎస్వీబీసీ (SVBC) చైర్మన్‌గా ఉన్న నటుడు పృథ్వీరాజ్ ఒక ఛానెల్ ఉద్యోగినితో అసభ్యంగా మాట్లాడిన ఆడియో సంభాషణ వైరల్ కావడంతో వెంటనే వైఎస్ జగన్ ఎస్వీబీసీ చైర్మన్ నుంచి ఆయన రాజీనామా చేసేలా చూశారన్నారు. కానీ ఇప్పుడు బీఆర్ నాయుడు మాత్రం అది ఫెక్ అంటున్నారని, దీనిపై నిజంతేలాలన్నారు. మొత్తంగా బీఆర్ నాయుడు వివాదం తిరుమల లడ్డు వివాదంలో వేళ మరో రచ్చగామారింది.

దీనిపై తాజాగా.. బీఆర్ నాయుడు మరోసారి మాట్లాడుతూ.. నా పనులన్ని మానుకొని, తిరుమలలో కూర్చొవాల్సిన పనిలేదన్నారు. ఇది తన బతుకు దెరువు కాదని, హైదరాబాద్ లో చాలా వ్యాపారాలు ఉన్నాయన్నారు.  మొత్తంగా ఏపీ ప్రభుత్వం ఎంతో బాధ్యతతో కట్టబెట్టిన తిరుమల టీటీడీ చైర్మన్ బాధ్యతలను ఈ విధంగా బీఆర్ నాయుడు తక్కువ చేసిన మాట్లాడటంను శ్రీవారి భక్తులు మండిపడుతున్నారు.

 తిరుమల శ్రీవారి సేవ చేయాలని ఎంతో మంది రాజకీయ నేతలు, ప్రముఖులు తాపత్రయ పడుతుంటారు.  అలాంటి పవిత్రమైన అవకాశం వస్తే ఈ విధంగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొని, ఆ తర్వాత ఈవిధంగా టీటీడీ చైర్మన్ పదవిని తక్కువ చేసి మాట్లాడటం ఏంటని భక్తులు మండిపడుతున్నారు. మరోవైపు టీటీడీ చైర్మన్ పదవికి బీఆర్ నాయుడు రాజీనామా చేస్తారని కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది.

 

