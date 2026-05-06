English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Tirupati City
  • TTD Board Meeting: బీఆర్ నాయుడు అధ్యక్షతన తిరుమలలో నేడు పాలక మండలి సమావేశం.. ప్రధాన అంశాలు ఏమిటంటే..?..

TTD Board Meeting: బీఆర్ నాయుడు అధ్యక్షతన తిరుమలలో నేడు పాలక మండలి సమావేశం.. ప్రధాన అంశాలు ఏమిటంటే..?..

TTd board meeting key update:  టీటీడీబోర్డ్ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు అధ్యక్షతన అన్నమయ్య భవనంలో ఉ 10:30 గంటలకు సమావేశం ప్రారంభంకానుంది. ఈ క్రమంలో దీనిపై చర్చించునే అంశాలపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 6, 2026, 08:54 AM IST
  • నేడు తిరుపతి పాలక మండలి సమావేశం..
  • పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకొనున్న టీటీడీ..

Trending Photos

Election Result 2026: సీఎం అంటే కేవలం పవర్ మాత్రమే కాదు.. నెలకు ఎంత జీతం? ఎన్ని రకాల అలవెన్సులు? పూర్తి వివరాలు ఇవే!
6
Chief Minister salary and facilities 2026
Election Result 2026: సీఎం అంటే కేవలం పవర్ మాత్రమే కాదు.. నెలకు ఎంత జీతం? ఎన్ని రకాల అలవెన్సులు? పూర్తి వివరాలు ఇవే!
Pawan Kalyan: మన వల్ల అవ్వవు ఇవన్నీ.. పవన్ కళ్యాణ్ వీడియో వైరల్..!
5
Pawan Kalyan viral video
Pawan Kalyan: మన వల్ల అవ్వవు ఇవన్నీ.. పవన్ కళ్యాణ్ వీడియో వైరల్..!
Triptii Dimri: ప్రభాస్ ‘స్పిరిట్’ సినిమాపైనే త్రిప్తి డిమ్రీ ఆశలు.. అందుకోసమే ఆచితూచి సినిమాలు..
6
Triptii Dimri
Triptii Dimri: ప్రభాస్ ‘స్పిరిట్’ సినిమాపైనే త్రిప్తి డిమ్రీ ఆశలు.. అందుకోసమే ఆచితూచి సినిమాలు..
World Poisonist Snake: ప్రపంచంలో అత్యంత విషపూరితమైన పాము ఇదే.. దీని పాయిజన్ ఎంత డేంజర్ అంటే..!
6
King Kobra
World Poisonist Snake: ప్రపంచంలో అత్యంత విషపూరితమైన పాము ఇదే.. దీని పాయిజన్ ఎంత డేంజర్ అంటే..!
TTD Board Meeting: బీఆర్ నాయుడు అధ్యక్షతన తిరుమలలో నేడు పాలక మండలి సమావేశం.. ప్రధాన అంశాలు ఏమిటంటే..?..

Br naidu to conducts ttd board meeting today in annamayya bhavan: తిరుమలలో ప్రస్తుతం భక్తుల రద్దీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఒకవైపు ఎండలు, మరోవైపు వానలతో తిరుమలలో భిన్నమైన వాతావరణం ఉంది. అయిన కూడా భక్తులు తరలి వస్తునే ఉన్నారు. తిరుపతిలో గంగమ్మ జాతర కూడా ప్రారంభం కావడంతో మరింత ఆధ్మాత్మిక శోభ కన్పిస్తుంది. శ్రీవారి దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది.  ఈ క్రమంలో టీటీడీ చైర్మన్  బీఆర్ నాయుడు అధ్యక్షతన తిరుమలలో పాలక మండలి సమావేశం కానుంది. దీనిలో ముఖ్యంగా వేసవి సెలవుల్లో సామాన్యభక్తులకు కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలపై ప్రధానంగా చర్చించనున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

దీనితో  పాటు టీటీడీ ఉద్యోగుల హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పరిమితిని రూ 3 వుంచి 5 లక్షల వరకు పెంచే అవకాశంపై చర్చించనున్నారు. టీటీడీ ఉద్యోగుల ఇంటి స్థలాల అభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాలు కల్పనపై చర్చించి కీలక నిర్ణయం తీసుకొనున్నారు. అంతే కాకుండా శ్రీవారి ఆలయ మాడావీధులు, రహదారులు, కూడళ్లకు శ్రీవారి భక్తాగ్రేసరుల పేర్లు పెట్టడంపై టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకొనుంది.   భక్తుల సౌకర్యార్థం క్యూలైన్ ల నిర్వహణ, శ్రీవాణి ట్రస్ట్ విషయంలో మార్గదర్శకాలు, దేశవ్యాప్తంగా మరిన్ని ఆలయాల నిర్మాణానికి ప్రణాళిలపై చర్చించి పలు నిర్ణయాలు తీసుకొనున్నారు.

టీటీడీ పాలక మండలి అన్నమయ్య భవనంలో ఉదయం 10:30 గంటలకు సమావేశం కానున్నారు. మరోవైపు తిరుమలలో విపరీతంగా భక్తుల రద్దీ పెరిగిపోయింది. టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనాలకు 15 నుంచి 18 గంటల సమయం పడుతుంది.

Read more: Tirupati Gangamma Jatara: తిరుపతి గంగమ్మ జాతరపై మేనక గాంధీ వివాదం.. ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న తిరుపతి వాసులు.!.

ఇక ఎస్ఎస్ డీ టొకెన్లు ఉన్న వారికి , రూ. 300 టికెట్లు ఉన్నవారికి 4 నుంచి 5 గంటల సమయం దర్శనాలకు పడుతుంది. ఒక వైపు భారీ వర్షాలు, మరోవైపు ఎండల నేపథ్యంలో తిరుమల భక్తుల పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని టీటీడీ భక్తులకు కీలక సూచనలు చేసింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalattd boardBR NaiduTirupatittd chairman br naidu

Trending News