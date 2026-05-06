TTD Board Meeting: బీఆర్ నాయుడు అధ్యక్షతన తిరుమలలో నేడు పాలక మండలి సమావేశం.. ప్రధాన అంశాలు ఏమిటంటే..?..

Br naidu to conducts ttd board meeting today in annamayya bhavan: తిరుమలలో ప్రస్తుతం భక్తుల రద్దీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఒకవైపు ఎండలు, మరోవైపు వానలతో తిరుమలలో భిన్నమైన వాతావరణం ఉంది. అయిన కూడా భక్తులు తరలి వస్తునే ఉన్నారు. తిరుపతిలో గంగమ్మ జాతర కూడా ప్రారంభం కావడంతో మరింత ఆధ్మాత్మిక శోభ కన్పిస్తుంది. శ్రీవారి దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు అధ్యక్షతన తిరుమలలో పాలక మండలి సమావేశం కానుంది. దీనిలో ముఖ్యంగా వేసవి సెలవుల్లో సామాన్యభక్తులకు కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలపై ప్రధానంగా చర్చించనున్నారు.
దీనితో పాటు టీటీడీ ఉద్యోగుల హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పరిమితిని రూ 3 వుంచి 5 లక్షల వరకు పెంచే అవకాశంపై చర్చించనున్నారు. టీటీడీ ఉద్యోగుల ఇంటి స్థలాల అభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాలు కల్పనపై చర్చించి కీలక నిర్ణయం తీసుకొనున్నారు. అంతే కాకుండా శ్రీవారి ఆలయ మాడావీధులు, రహదారులు, కూడళ్లకు శ్రీవారి భక్తాగ్రేసరుల పేర్లు పెట్టడంపై టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకొనుంది. భక్తుల సౌకర్యార్థం క్యూలైన్ ల నిర్వహణ, శ్రీవాణి ట్రస్ట్ విషయంలో మార్గదర్శకాలు, దేశవ్యాప్తంగా మరిన్ని ఆలయాల నిర్మాణానికి ప్రణాళిలపై చర్చించి పలు నిర్ణయాలు తీసుకొనున్నారు.
టీటీడీ పాలక మండలి అన్నమయ్య భవనంలో ఉదయం 10:30 గంటలకు సమావేశం కానున్నారు. మరోవైపు తిరుమలలో విపరీతంగా భక్తుల రద్దీ పెరిగిపోయింది. టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనాలకు 15 నుంచి 18 గంటల సమయం పడుతుంది.
ఇక ఎస్ఎస్ డీ టొకెన్లు ఉన్న వారికి , రూ. 300 టికెట్లు ఉన్నవారికి 4 నుంచి 5 గంటల సమయం దర్శనాలకు పడుతుంది. ఒక వైపు భారీ వర్షాలు, మరోవైపు ఎండల నేపథ్యంలో తిరుమల భక్తుల పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని టీటీడీ భక్తులకు కీలక సూచనలు చేసింది.
