Tirupati Cheddi Gang Video: తిరుపతిలో చెడ్డీ గ్యాంగ్ హల్ చల్... వీడియో వైరల్..

Cheddi gang hulchul in Tirupati district: ఇటీవల ఎక్కడ చూసిన దొంగలు పేట్రేగిపోతున్నారు. బంగారం ధరలు ఎప్పటి నుంచైతే చుక్కలు చూపిస్తున్నాయో అప్పటి నుంచి దొంగలు ఎక్కువగా గోల్డ్ పైన టార్గెట్ పెట్టుకుని మరీ చోరీలు చేస్తున్నారు. సింగిల్ గా ఉన్న వారు, ఇంట్లో ముసలి వాళ్లను చూసుకుంటున్నారు. రెక్కీ వేసి మరీ వారి మీద దాడులు చేస్తున్నారు. అందినకాడికి దొంగలు లాక్కెళ్లిపోతున్నారు. ఉదయం, మధ్యాహ్నం పూట ఏదో వస్తువులు అమ్మినట్లు ఇంటి చుట్టు తిరుగుతున్నారు.
తిరుపతిలో చెడ్డి గ్యాంగ్!
వీడియో వైరల్.. !
ఇంట్లో దొంగతనం చేసేందుకు విఫల ప్రయత్నం..
కేసు నమోదు చేసిన తిరుపతి పోలీసులు.
— UttarandhraNow (@UttarandhraNow) March 28, 2026
అంతేకాకుండా ఇంట్లో ఎవరున్నారనే దానిపై రెక్కీ వేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా అదను చూసి చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల తిరుపతిలో రాత్రిపూట దొంగలు హల్ చల్ చేశారు.
తిరుపతి జిల్లాలో చెడ్డీ గ్యాంగ్ రెచ్చిపోయారు. రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని స్థానికంగా ఉన్న ఇంటిలోకి దొంగలు ప్రవేశించారు. ఇంట్లో అలికిడితో కుటుంబ యజమాని సునంద కుమార్ రెడ్డి అప్రమత్తమయ్యారు. గట్టిగా కేకలు వేయడంతో చెడ్డీ గ్యాంగ్ దొంగలు పారిపోయారు.
దొంగలు ఇంట్లోకి ప్రవేశించిరచ్చ చేసిన వారి కదలికలు సీసీ ఫుటేజీల్లో రికార్డు అయ్యాయి. వెంటనే ఇంటి యజమాని సునంద కుమార్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మరోవైపు స్థానికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కొత్తవారు కన్పిస్తే , అనుమానంగా ఎవరైన తిరిగిన వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు. మరోవైపు అందరు సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసుకొవాలని కూడా అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఊరికివెళ్లినట్లైతే దగ్గరలోని పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.