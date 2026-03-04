English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chittoor: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. వైఎస్సార్‌ సర్కిల్‌ వద్ద లారీని వెనుక నుంచి ఢీకొట్టిన కారు, 5 గురు స్పాట్‌ డెడ్‌..!

Chittoor Road Accident: చిత్తూరు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. గంగవరం వైఎస్సార్  సర్కిల్ నుంచి వెళ్తున్న లారీని వెనుక నుంచి ఉన్నట్టుండి ఒక కారు బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో అక్కడికక్కడే 5 మంది స్పాట్‌ డెడ్‌ అయ్యారు. ఈ ప్రమాదంలో మహిళలు కూడా ఉన్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 4, 2026, 11:15 AM IST

Chittoor: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. వైఎస్సార్‌ సర్కిల్‌ వద్ద లారీని వెనుక నుంచి ఢీకొట్టిన కారు, 5 గురు స్పాట్‌ డెడ్‌..!

Chittoor Road Accident: అతివేగం.. రోడ్డు నియమాలు పాటించకపోవడం వంటివి రోడ్డు యాక్సిడెంట్లకు ప్రమాద కారణాలు. దీంతోపాటు మద్యం, నిద్రలేమి కూడా మరో కారణం అవుతుంది. అయితే ఈరోజు ఉదయం చిత్తూరు జిల్లాలో మరో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది, గంగవరం వైఎస్సార్ సర్కిల్ వద్ద ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. అక్కడ నుంచి వెళ్తున్న లారీని తిరుపతి వెళ్తున్న ఓ కారు బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఐదు మంది అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఈ కారు లారీని బలంగా ఢీకొట్టడంతో లారీ కిందకు చొచ్చుకుని పోయింది. దీంతో కారులో ఉన్న అందరూ మరణించారు. అయితే స్థానికుల సమాచారం ఆధారంగా పోలీసులు వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. వారి వివరాలు కూడా సేకరిస్తున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతదేహాలను స్థానిక ఆసుపత్రికి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలిస్తున్నారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

అయితే పోలీసుల ప్రకారం ఈ ప్రమాదానికి గురైన కుటుంబం అంతా బెంగుళూరు నుంచి తిరుపతికి వెళుతున్నారు. అంతలోనే ఈ ఘోర దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. కంటైనర్ ని వెనుక నుంచి బలంగా వీళ్లు ప్రయాణిస్తున్న కారు ఢీకొట్టడంతో లోపలికి చొచ్చుకుని పోయింది. దీంతో అక్కడికక్కడే కారులో ప్రయాణిస్తున్న అందరూ చనిపోయారు. ఇంకా మృతులు మోహన్ దాస్ (71), నాగరాజారావు (61), కుసుమ (61), జయంతి (59), పూజ (33). వీళ్లంతా బెంగళూరులోని రాజాజీ నగర్ వాసులుగా పోలీసులు గుర్తించారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Chittoor Road AccidentChittoor road accident teluguChittoor accident todayYSR Circle accidentGangavaram road accident

