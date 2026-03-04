Chittoor: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. వైఎస్సార్‌ సర్కిల్‌ వద్ద లారీని వెనుక నుంచి ఢీకొట్టిన కారు, 5 గురు స్పాట్‌ డెడ్‌..!

Chittoor Road Accident: అతివేగం.. రోడ్డు నియమాలు పాటించకపోవడం వంటివి రోడ్డు యాక్సిడెంట్లకు ప్రమాద కారణాలు. దీంతోపాటు మద్యం, నిద్రలేమి కూడా మరో కారణం అవుతుంది. అయితే ఈరోజు ఉదయం చిత్తూరు జిల్లాలో మరో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది, గంగవరం వైఎస్సార్ సర్కిల్ వద్ద ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. అక్కడ నుంచి వెళ్తున్న లారీని తిరుపతి వెళ్తున్న ఓ కారు బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఐదు మంది అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఈ కారు లారీని బలంగా ఢీకొట్టడంతో లారీ కిందకు చొచ్చుకుని పోయింది. దీంతో కారులో ఉన్న అందరూ మరణించారు. అయితే స్థానికుల సమాచారం ఆధారంగా పోలీసులు వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. వారి వివరాలు కూడా సేకరిస్తున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతదేహాలను స్థానిక ఆసుపత్రికి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలిస్తున్నారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
అయితే పోలీసుల ప్రకారం ఈ ప్రమాదానికి గురైన కుటుంబం అంతా బెంగుళూరు నుంచి తిరుపతికి వెళుతున్నారు. అంతలోనే ఈ ఘోర దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. కంటైనర్ ని వెనుక నుంచి బలంగా వీళ్లు ప్రయాణిస్తున్న కారు ఢీకొట్టడంతో లోపలికి చొచ్చుకుని పోయింది. దీంతో అక్కడికక్కడే కారులో ప్రయాణిస్తున్న అందరూ చనిపోయారు. ఇంకా మృతులు మోహన్ దాస్ (71), నాగరాజారావు (61), కుసుమ (61), జయంతి (59), పూజ (33). వీళ్లంతా బెంగళూరులోని రాజాజీ నగర్ వాసులుగా పోలీసులు గుర్తించారు.
Also Read: ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్గా మోజ్తాబా.. ఖమేనీని అక్కడే ఎందుకు ఖననం చేస్తున్నారు తెలుసా?
Also Read: అలిపిరి వద్ద జింకపై చిరుత దాడి.. భక్తులు దర్శనానికి అలా వెళ్లకూడదు, అలెర్ట్ చేసిన అధికారులు..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.