Tirumala Laddu Controversy: కల్తీ నెయ్యి బండారం ఎలా బయటపడిందంటే.. అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు

Tirumala Laddu Controversy: గత ప్రభుత్వంలో కల్తీ నెయ్యి తయారీకి ముఠాగా ఏర్పడ్డారని.. అప్పటి టీటీడీ చైర్మన్ సుబ్బారెడ్డి పీఏ చిన్నప్పన్న 4.5 కోట్ల రూపాయల లంచం తీసుకున్నారని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. 2019 నుంచి టీటీడీలోని వ్యవస్థలను ఏ విధంగా నిర్వీర్యం చేశారోననే అంశాలను అసెంబ్లీలో ఆయన వివరించారు. ఎవరికి ఏ బాధ వచ్చినా వేంకటేశ్వరస్వామిని మొక్కుకుని ఆయనతో చెప్పుకుంటామని.. 2019-24 మధ్య చాలా సార్లు వేంకటేశ్వర స్వామికి జరిగిన అపచారం పట్ల ఆవేదన చెందామన్నారు. దేవాలయాలపై దాడులు జరుగునత్నాయని పోరాడితే కేసులు పెట్టి వేధించారని అన్నారు. అందులో తానూ బాధితుడినేనని.. రామతీర్థంలో రాముడి తల నరికారని అక్కడికి వెళ్తే తనపైనా కేసుల పెట్టారని గుర్తు చేశారు.
నాకు నెయ్యి అంశంపై ఎన్డీడీబీ రిపోర్టు నుంచి వచ్చినదాన్ని బట్టే ఎన్డీయే సమావేశంలో నేను చెప్పాను. 45 ఏళ్లుగా నేను రాజకీయాల్లో ఉన్నాను. నేను ఎప్పుడూ వేంకటేశ్వరస్వామి మా ఇంటి దైవంగా చూస్తా.. ఏ కష్టం, బాధ వచ్చినా ఆయన్ను తలుచుకుని ముందుకెళ్లడం తప్ప మరో మార్గం లేదు.ప్రతి రోజూ రెండు నిమిషాలు వేంకటేశ్వరస్వామిని తలచుకుని మంచి పని చేయడానికి ఆశీర్వాదం ఇవ్వండని కోరుకుంటాను.. అదే నా శక్తి. నాపై 23 క్లేమోర్ మైన్స్ బ్లాస్ట్ చేస్తే వేంకటేశ్వరస్వామి కాపాడారు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా.. అధికారంలో ఉన్నా క్యూలో వెళ్లే దర్శించుకున్నా. ఆయన సేవలో ఉంటే రాష్ట్రానికి, మనకు మంచి జరుగుతుంది. బ్రిటిష్ వాళ్లు పాలించే రోజుల్లో కూడా వేంకటేశ్వరస్వామి జోలికి వెళ్లలేదు.
కానీ గత పాలనలో వారు ఏం చేశారో చూస్తే బాధ, ఆవేదన కలుగుతాయి. ఒక కుట్ర ప్రకారమే సిండికేట్ గా ఏర్పడి కల్తీ నెయ్యి కుట్ర చేశారు. 59.71 లక్షల కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేశారు. ఇందుకు రూ.234 కోట్ల ఖర్చు చేశారు. ల్యాబ్ల కన్నుగప్పి టెండర్లు దక్కించుకున్నారు. 20.01 కోట్ల లడ్డులు కల్తీ నెయ్యితో చేసి విక్రయించారు. ఈ అంశం మా దృష్టికి వచ్చాక సిట్ వేయాలని ఆలోచించాం. దానిపైనా ఛాలెంజ్ చేసి సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్లారు. ఇందులో రాజకీయ ప్రమేయం ఉండదకూదని సిట్ వేసి సీబీఐ ఆధ్వర్యంలో విచారణ చేయాలని కోర్టు చెప్పింది. సుప్రీం కోర్టుకు కూడా వెళ్లింది వైసీపీ వాళ్లే. తప్పు చేసిన అధికారులపై యాక్షన్ తీసుకోవాలని సీబీఐ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇచ్చారు. టీటీడీలో కొన్ని కరెక్షన్ చేయాలని చెప్పారు. ఆ నివేదికను కూడా టీటీడీకి పంపాం.
ఏకసభ్య కమిషన్పై మళ్లీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామితో పిటిషన్ వేయించారు. దాన్ని కోర్టు కొట్టేసింది. కల్తీ కుట్రకు 2020 జనవరి-ఫిబ్రవరి మధ్య టెండర్ నిబంధనల్ని మార్చారు. నాణ్యతా ప్రమాణాలు తగ్గించారు. 2022 మేలో భోలేబాబా సంస్థపై ఫిర్యాదు అందిగా విచారణకు ఆదేశించారు. 2022 ఆగస్టులో బీటా సిటోస్టెరాల్తో నెయ్యి కల్తీ జరిగిందని ఇచ్చిన సీఎఫ్టీఆర్ఐ ల్యాబ్ రిపోర్టును తొక్కిపెట్టారు. నిబంధనలను గాలికి వదిలేయడం వల్లే అనర్హత కంపెనీలకు నెయ్యి సరఫరా చేసే అవకాశం లభించింది. ఓ పద్దతి ప్రకారం చాలా స్పష్టంగా దేవునికి అపచారం చేశారు. 2022లోనే కల్తీ అని తేలినప్పుడే చర్యలు తీసుకుని ఉంటే బాగుండేది.. కానీ వాళ్లు చర్యలు తీసుకోలేదు.
మేం అధికారంలోకి వచ్చాక టీటీడీలో ప్రక్షాళన చర్యలు తీసుకున్నాం. ఈవో నెయ్యి శాంపిల్స్ తీసుకుని పరీక్షలకు పంపారు. జులై 23, 2024లో ఎన్డీడీబీ రిపోర్టులో యానిమల్ ఫ్యాట్ ఉందని చెప్పారు. ఈ రిపోర్ట్ ఆధారంగానే నేను కల్తీ నెయ్యి విషయంపై మాట్లాడాను. కల్తీ జరిగిందని నివేదికలే చాలా క్లియరుగా చెప్పాయి. నాటి టీటీడీ బోర్డ్ ఛైర్మన్ పీఏ చిన్న అప్పన్న లంచం తీసుకుని దొరికిపోయారు. నకిలీ రిపోర్టులతో టీటీడీకి మకిలీ అంటించారు. దొంగ రిపోర్టులతో అనుమతులు పొందారు. ఇవన్నీ నాటి టీటీడీ ఛైర్మన్, బోర్డుకు తెలిసే జరిగాయి. నాడు లడ్డూలో నాణ్యత తగ్గిపోయిందని చాలా ఆరోపణలు వచ్చాయి." అని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు.
Also Read: Bihar ips sunil Nayak: కావాలనే నన్ను కేసులో ఇరికించారు.. రఘురామ ఘటనపై ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్ సంచలన ట్విట్..
Also Read: Nirmala Sitharaman: బ్యాంకర్లకు నిర్మలా సీతారామన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్.. పాలసీలు బలవంతంగా అంటగడితే ఊరుకోం..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook