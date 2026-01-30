English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
  • Video: శ్రీవారి ఆలయం ముందు ఫోటో షూట్ వివాదం.. క్షమాపణ చెప్పిన నూతన దంపతులు!

Video: శ్రీవారి ఆలయం ముందు ఫోటో షూట్ వివాదం.. క్షమాపణ చెప్పిన నూతన దంపతులు!

Couple Apologies For Photography At Tirumala Premises: తిరుమల శ్రీవారి కొండపై నూతన జంట ఫోటోషూట్ రచ్చగా మారిన సంగతి తెలిసిందే. నిన్న ఈ నేపథ్యంలో వారు క్షమాపణలు చెప్పారు. ఈ కొత్తజంట ఆలయ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఫోటోషూట్ చేయడం రచ్చగా మారింది. తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది. తిరువణ్ణామలైకి చెందిన తిరుమల్, గాయత్రి జంట ఈ వివాదం పై తాజాగా స్పందించింది. తాజాగా వారు క్షమాపణలు చెప్పారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 30, 2026, 09:02 AM IST

Video: శ్రీవారి ఆలయం ముందు ఫోటో షూట్ వివాదం.. క్షమాపణ చెప్పిన నూతన దంపతులు!

Couple Apologies For Photography At Tirumala Premises: తిరుమల ఆలయ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఫోటోషూట్ వంటివి చేయకూడదని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అది రిపీట్ అవుతూనే ఉంది. రాజకీయ ప్రస్తావన ఉండకూడదు, డాన్, రీల్స్‌, ఫోటోషూట్ వంటివి చేయకూడదు అని ఆంక్షలు విధించిన సంగతి తెలిసిందే. అయినా కానీ చాలా మంది ఆ పొరపాటు చేస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా తిరుమణ్ణామలైకి చెందిన కొత్త జంట కూడా నిన్న ఫోటో షూట్ చేయడంతో తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఈ కొత్త జంట ఫోటోషూట్ చేయడంతో నెట్టింటా రచ్చగా మారింది. ఈ వివాదం పై తాజాగా ఈ జంట స్పందించింది.  శ్రీవారి ఆలయం ముందు ఫోటోలు, వీడియోలు తీయడం తప్పని తెలియదు. అలాంటి రూల్ ఉందని తెలియగానే ఫోటోలు, వీడియోలు డిలీట్ చేశాం. అందరికీ క్షమాపణలు కూడా చెబుతున్నాం. ప్రాయశ్చిత్తంగా శ్రీవారి సేవ చేసేందుకు కూడా తమ సిద్ధంగా ఉన్నామని ఓ వీడియో రిలీజ్ చేశారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఇది వైరల్ అవుతుంది.

 ఇదిలా ఉండగా నిన్న తిరుమలలో శ్రీవారి ఆలయంలో కొద్దిగా ఈ కొత్తజంట ఫోటో షూట్ చేయడం సర్వత్ర విమర్శకు దారితీసింది. గొల్లమంటపం నుంచి అఖిలాండం వరకు నుదుటిపై ముద్దులు పెడుతూ పలు స్టిల్స్ ఇస్తూ ఫోటోలు తీసుకున్నారు. దీంతో కొందరు భక్తులు అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. సాధారణంగా తిరుమలలో ఫోటోషూట్ రీల్స్ చేయడం నిషిద్ధం ఇలాంటి వారిని భద్రతా సిబ్బంది పట్టించుకోవట్లేదని కూడా భక్తులు చెబుతున్నారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఇప్పటికి అయినా స్పందించి కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని పలువురు కోరారు. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల టీటీడీ మరోసారి హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేసింది.

 

 

 తిరువణ్ణమలైకి చెందిన ఈ జంట క్షమాపణలు చెప్పారు. అనుకోని తప్పు పట్ల విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నామని భక్తులను, టీటీడీ అధికారులను క్షమాపణ కోరారు. భక్తి సేవ ద్వారా తమ తప్పును పరిహరించుకోవాలని ఆకాంక్ష కూడా వ్యక్తం చేశారు. ఈ సంఘటన ద్వారా తాము ఒక గుణపాఠం నేర్చుకున్నట్లు వాళ్ళు తెలిపారు. అయితే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆలయ కట్టుబాట్లను కచ్చితంగా పాటించాలని సూచిస్తుంది.

గతంలో కూడా పలువురు తిరుమల కొండపై రీల్స్ చేస్తూ నెట్టింట వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. సర్వత్ర విమర్శించడంతో దిగొచ్చి క్షమాపణలు చెప్పిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇటీవలే ఓ బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ కూడా ఇక్కడ ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలకు కూడా సర్వత్రా విమర్శలకు గురైంది. ఆ తర్వాత ఆమె కూడా తప్పు ఒప్పుకుని క్షమాపణలు చెప్పింది. తిరుమల కొండ ప్రాంతంలో పొరపాటున కూడా రీల్స్, ఫోటోగ్రఫీ చేయకూడదని పలుమార్లు నొక్కి చెప్పిన కొంతమందికి అది పట్టడం లేదు. దీంతో తిరుమల శ్రీవారి భక్తులు విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా పదేపదే చెబుతున్నారు.

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Tirumala photo shoot controversyTirupati temple photography rulesCouple apology TirumalaTirumala temple viral video

