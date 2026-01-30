Video: శ్రీవారి ఆలయం ముందు ఫోటో షూట్ వివాదం.. క్షమాపణ చెప్పిన నూతన దంపతులు!

Couple Apologies For Photography At Tirumala Premises: తిరుమల ఆలయ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఫోటోషూట్ వంటివి చేయకూడదని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అది రిపీట్ అవుతూనే ఉంది. రాజకీయ ప్రస్తావన ఉండకూడదు, డాన్, రీల్స్, ఫోటోషూట్ వంటివి చేయకూడదు అని ఆంక్షలు విధించిన సంగతి తెలిసిందే. అయినా కానీ చాలా మంది ఆ పొరపాటు చేస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా తిరుమణ్ణామలైకి చెందిన కొత్త జంట కూడా నిన్న ఫోటో షూట్ చేయడంతో తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఈ కొత్త జంట ఫోటోషూట్ చేయడంతో నెట్టింటా రచ్చగా మారింది. ఈ వివాదం పై తాజాగా ఈ జంట స్పందించింది. శ్రీవారి ఆలయం ముందు ఫోటోలు, వీడియోలు తీయడం తప్పని తెలియదు. అలాంటి రూల్ ఉందని తెలియగానే ఫోటోలు, వీడియోలు డిలీట్ చేశాం. అందరికీ క్షమాపణలు కూడా చెబుతున్నాం. ప్రాయశ్చిత్తంగా శ్రీవారి సేవ చేసేందుకు కూడా తమ సిద్ధంగా ఉన్నామని ఓ వీడియో రిలీజ్ చేశారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఇది వైరల్ అవుతుంది.
ఇదిలా ఉండగా నిన్న తిరుమలలో శ్రీవారి ఆలయంలో కొద్దిగా ఈ కొత్తజంట ఫోటో షూట్ చేయడం సర్వత్ర విమర్శకు దారితీసింది. గొల్లమంటపం నుంచి అఖిలాండం వరకు నుదుటిపై ముద్దులు పెడుతూ పలు స్టిల్స్ ఇస్తూ ఫోటోలు తీసుకున్నారు. దీంతో కొందరు భక్తులు అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. సాధారణంగా తిరుమలలో ఫోటోషూట్ రీల్స్ చేయడం నిషిద్ధం ఇలాంటి వారిని భద్రతా సిబ్బంది పట్టించుకోవట్లేదని కూడా భక్తులు చెబుతున్నారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఇప్పటికి అయినా స్పందించి కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని పలువురు కోరారు. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల టీటీడీ మరోసారి హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేసింది.
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ పరిసరాల్లో వివాదంగా మారిన కొత్త జంట ఫోటో షూట్
గొల్లమండపం నుండి అఖిలాండం వరకు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఆ జంట వివిధ భంగిమల్లో ఫోటోలు దిగడంపై భక్తులు ఆగ్రహం
తిరుమలలో ఫోటో షూట్లు, రీల్స్ చేయడంపై నిషేధం ఉన్నప్పటికీ, భద్రతా సిబ్బంది పట్టించుకోకపోవడంపై వెలువడుతున్న… pic.twitter.com/pCQq4VQR4t
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) January 29, 2026
తిరువణ్ణమలైకి చెందిన ఈ జంట క్షమాపణలు చెప్పారు. అనుకోని తప్పు పట్ల విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నామని భక్తులను, టీటీడీ అధికారులను క్షమాపణ కోరారు. భక్తి సేవ ద్వారా తమ తప్పును పరిహరించుకోవాలని ఆకాంక్ష కూడా వ్యక్తం చేశారు. ఈ సంఘటన ద్వారా తాము ఒక గుణపాఠం నేర్చుకున్నట్లు వాళ్ళు తెలిపారు. అయితే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆలయ కట్టుబాట్లను కచ్చితంగా పాటించాలని సూచిస్తుంది.
గతంలో కూడా పలువురు తిరుమల కొండపై రీల్స్ చేస్తూ నెట్టింట వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. సర్వత్ర విమర్శించడంతో దిగొచ్చి క్షమాపణలు చెప్పిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇటీవలే ఓ బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ కూడా ఇక్కడ ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలకు కూడా సర్వత్రా విమర్శలకు గురైంది. ఆ తర్వాత ఆమె కూడా తప్పు ఒప్పుకుని క్షమాపణలు చెప్పింది. తిరుమల కొండ ప్రాంతంలో పొరపాటున కూడా రీల్స్, ఫోటోగ్రఫీ చేయకూడదని పలుమార్లు నొక్కి చెప్పిన కొంతమందికి అది పట్టడం లేదు. దీంతో తిరుమల శ్రీవారి భక్తులు విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా పదేపదే చెబుతున్నారు.
Read more: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు బిగ్ అలెర్ట్.. మార్చి 3వ తేదీ ఆలయం మూసివేత..!
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. Twitter, Facebook.