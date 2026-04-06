  • Tirumala Luggage bag Video: తిరుమలకు వెళ్లక ముందే భక్తుడి నిలువు దోపిడి.!.. లగేజీ కౌంటర్ లోని బ్యాగ్‌లో డబ్బులు మాయం.. వీడియో..

Tirumala Luggage bag Video: తిరుమలకు వెళ్లక ముందే భక్తుడి నిలువు దోపిడి.!.. లగేజీ కౌంటర్ లోని బ్యాగ్‌లో డబ్బులు మాయం.. వీడియో..

Devotee money missing in alipiri luggage counter: అలిపిరి లగేజ్  కౌంటర్ నుంచి తన బ్యాగ్ ను భక్తుడు తీసుకుని చూడగా అప్పటికే కోసి వేసి ఉంది . అందులో ఉన్న డబ్బులు మాయమైనట్లు భక్తుడు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. అది కాస్త వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 6, 2026, 06:15 PM IST
  • అలిపిరి లగేజ్ కౌంటర్ లో డబ్బులు మాయం..
  • భక్తుడి ఆవేదన..

Tim David: ఒక్క ప‌రుగు తేడాతో ప్ర‌పంచ రికార్డును కోల్పోయిన ఆర్సీబీ విధ్వంసకర ప్లేయర్ టిమ్ డేవిడ్‌..!
5
RCB Player Tim David
Tim David: ఒక్క ప‌రుగు తేడాతో ప్ర‌పంచ రికార్డును కోల్పోయిన ఆర్సీబీ విధ్వంసకర ప్లేయర్ టిమ్ డేవిడ్‌..!
Actress Subashini: ఇండస్ట్రీ ఉలిక్కిపడే ఘటన.. ఉరివేసుకుని ప్రముఖ నటి ఆత్మహత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?..
6
Actress Subashini
Actress Subashini: ఇండస్ట్రీ ఉలిక్కిపడే ఘటన.. ఉరివేసుకుని ప్రముఖ నటి ఆత్మహత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?..
Gold Rate Today: తులం పసిడిపై రూ. 26,293 తగ్గింపు.. నేడు ఏప్రిల్ 6వ తేదీ హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24k, 22k,18k ధరలు ఇవే..!!
8
Gold Rate April 6
Gold Rate Today: తులం పసిడిపై రూ. 26,293 తగ్గింపు.. నేడు ఏప్రిల్ 6వ తేదీ హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24k, 22k,18k ధరలు ఇవే..!!
New Labour Codes 2026: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ప్రతి ఏటా సెలవులకు బదులు డబ్బులు.. కొత్త లేబర్ రూల్స్‌తో ఎంప్లాయిస్‌కు భారీ లబ్ధి..!!
9
Leave Encashment
New Labour Codes 2026: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ప్రతి ఏటా సెలవులకు బదులు డబ్బులు.. కొత్త లేబర్ రూల్స్‌తో ఎంప్లాయిస్‌కు భారీ లబ్ధి..!!
Tirumala Luggage bag Video: తిరుమలకు వెళ్లక ముందే భక్తుడి నిలువు దోపిడి.!.. లగేజీ కౌంటర్ లోని బ్యాగ్‌లో డబ్బులు మాయం.. వీడియో..

Devotee money missing from bag in Tirumala alipiri luggage counter video: తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు చాలా మంది భక్తులు వెళ్తుంటారు. దేశ , విదేశాల నుంచి ప్రతి రోజు భక్తులు వస్తారు. కొంత మంది కాలినడకన వెళ్తుంటే, మరికొంత మంది నేరుగా కొండపైకి వాహనాల్లో వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు. ప్రస్తుతం వరుసగా సెలవులు, సమ్మర్ హలీడేల నేపథ్యంలో తిరుమలలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది. ఈ క్రమంలో చాలా మంది భక్తులు తిరుమకు కాలినడకన వెళ్లేవారు అలిపిరి లగేజ్ కౌంటర్లో తమ బ్యాగ్ లు అక్కడ టీటీడీ సిబ్బందికి అప్పగిస్తారు. ఆ తర్వాత కొంత పైకి వెళ్లిన తర్వాత మరల కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సిబ్బంది భక్తులకు స్లిప్ ఇస్తారు. దీన్ని జాగ్రత్తగా పెట్టుకొవాలని చెప్తారు.

ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలలో ఎలాంటి అక్రమాలు జరక్కుండా టీటీడీ నిరంతరం చర్యలు తీసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా శ్రీవారి భక్తులకు అన్ని రకాలు సౌకర్యాలు అందేలా టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంటుంది. అయితే.. అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో లగేజ్ కౌంటర్ లో తన బ్యాగ్ పెట్టిన ఒక భక్తుడికి షాకింగ్ అనుభవం ఎదురైంది.

అతను దర్శనం తర్వాత తన బ్యాగ్ ను తీసుకుని చూడగా అప్పటికే అది కట్ చేసి ఉంది. బ్యాగ్ జిప్ లు ఓపెన్ చేసి ఉన్నాయి. దానిలోని డబ్బులులేవు. తమ 700 రూపాయలు లేవని భక్తుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. లగేజ్ కౌంటర్ లో ఏదో గోల్ మాల్ జరిగిందని భక్తుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.

Read more: Tirumala SSD Tokens: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఎస్ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీలో కీలక మార్పులు.. కొత్త వేళలు ఏమిటంటే.?..

తనకు కల్గిన చేదు అనుభవంను వీడియో తీసి మరీ అతను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీనిపై వెంటనే విచారణ చేపట్టాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. చాలా మంది భక్తులు తమ కాస్లీ వస్తువులను లగేజీల్లో పెడతారని, వారి సిట్యువేషన్ ఏంటని ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

