English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
  • Divvela Madhuri: మరోసారి వివాదంలో దివ్వెల మాధురీ.!. నటి జాన్వీకపూర్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు..మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Divvela Madhuri: మరోసారి వివాదంలో దివ్వెల మాధురీ.!. నటి జాన్వీకపూర్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు..మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Divvela madhuri fires on br naidu: తనను కొంత మంది కావాలని టార్గెట్ చేస్తున్నారని దివ్వెల మాధురీ మండిపడ్డారు. ఇటీవల జాన్వీకపూర్ తిరుమలలో కేక్ కట్ చేసిందని అది వాళ్లకు కన్పించలేదా అంటూ సెటైర్ లు వేశారు. దీనిపై నెట్టింట మరో రచ్చ మొదలైంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 8, 2026, 06:54 PM IST
  • జాన్వీకపూర్ పై మండిపడ్డ దివ్వెల మాధురీ..
  • ఎందుకు చర్యలు తీసుకొలేరని వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

CM Revanth reddy: మహిళ దినోత్సవం వేళ రేవంత్ బంపర్ శుభవార్త.. కాలేజీ విద్యార్థినులకు ఫ్రీగా ఈవీ స్కూటీలు.. ఎప్పటి నుంచంటే..?
7
CM Revanth Reddy
CM Revanth reddy: మహిళ దినోత్సవం వేళ రేవంత్ బంపర్ శుభవార్త.. కాలేజీ విద్యార్థినులకు ఫ్రీగా ఈవీ స్కూటీలు.. ఎప్పటి నుంచంటే..?
LPG Gas Price Hike: సామాన్యుడిపై &#039;బండ&#039; బాదుడు.. భారీగా పెరిగిన ఎల్పీజీ గ్యాస్‌ ధరలు, ఏకంగా రూ.60, రూ.115 పెంపు..!
5
LPG Gas Price
LPG Gas Price Hike: సామాన్యుడిపై 'బండ' బాదుడు.. భారీగా పెరిగిన ఎల్పీజీ గ్యాస్‌ ధరలు, ఏకంగా రూ.60, రూ.115 పెంపు..!
Telangana Schools: తెలంగాణ స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్.. ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ..!
6
Telangana schools
Telangana Schools: తెలంగాణ స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్.. ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ..!
EPF Update: EPF ఖాతాదారులకు శుభవార్త.. మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కి డబ్బులు..!
5
EPF interest rate 2025-26
EPF Update: EPF ఖాతాదారులకు శుభవార్త.. మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కి డబ్బులు..!
Divvela Madhuri: మరోసారి వివాదంలో దివ్వెల మాధురీ.!. నటి జాన్వీకపూర్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు..మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Divvela Madhuri fires on ttd over actress janhvi Kapoor cake cutting row: తిరుమలలో రీల్స్ చేయడం, రాజకీయ వ్యాఖ్యలు చేయడంపై టీటీడీ నిషేధం విధించింది. అదే విధంగా కాంట్రవర్సీ కలిగేలా ఎలాంటి పనుల్ని కూడా  సంహించేది లేదని టీటీడీ బోర్డ్ పలుమార్లు హెచ్చరించింది. అయిన కూడా తిరుమలలో కొంతమంది స్వామి వారిని అపఖ్యాతి కల్గించేలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇప్పటికే లడ్డు వివాదం ఏపీ రాజకీయాల్లోనేకాకుండా, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చర్చ నీయాంశంగా మారింది. ఇక మరోవైపు ఇటీవల బీఆర్ నాయుడు ఒక మహిళతో సన్నిహితంగా ఉన్న వీడియోలు కూడా నెట్టింట చక్కర్లు కొట్టాయి. దీనిపై బీఆర్ నాయుడు ఏఐ వీడియోలని కొట్టిపారేశారు. మరోవైపు వైసీపీ మాత్రంబీఆర్ నాయుడు రాజీనామా చేయాలని స్పష్టం చేసింది. లేకుంటే ఆ దేవుడే ఈ విషయంలో తగిన విధంగా బుద్ది చెప్తారని మాట్లాడారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇటీవల తిరుమలలో దివ్వెల మాధురీ  బిగ్ బాస్ తనూజ బర్త్ డేను సెలబ్రేట్ చేశారు.ఇది పెద్ద రచ్చగా మారింది. టీటీడీ ఫిర్యాదుమేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ వివాదంపై దివ్వెల మాధురీ, దువ్వాడ శ్రీనివాస్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. అది ఎగ్ లెస్ కేక్ అని, తిరుమలలో కేక్ కట్ చేయడం తప్పని తమకు తెలీదన్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఉమెన్స్ డే వేళ దివ్వెల మాధురీ మరోసారి కేక్ కట్టింట్ వివాదంపై మాట్లాడారు. మహిళలు అన్నిరంగాల్లో రాణించాలని అన్నారు. హెల్త్, ఫైనాన్షియల్ ఇండి పెండెంట్, మెంటల్ గా కూడాస్ట్రాంగ్ గా ఉండాలన్నారు.

తనను మాత్రమే టార్గెట్ చేశారని దివ్వెల మాధురీ మండిపడ్డారు. ఇటీవల తిరుమలకు తన జన్మదినం అని వచ్చిన జాన్వీకపూర్ సైతం తిరుమలలో కేక్ కట్ చేశారని అన్నారు. ఆమెపై టీటీడీ ఎందుకు చర్యలు తీసుకొలేదని ప్రశ్నలు సంధించారు. కానీ మాధవీ చేస్తే ఇంటర్నేషన్ ఇష్యూలా చేశారన్నారు. తన గురించి అనవసరంగా లేని పోని దుష్ర్పచారాలు చర్చలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. తన లైఫ్ లో అవసరం లేకున్న తొంగిచూస్తున్నారని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

Read more: YS Sharmila: ఆ పథకాల సంగతేంటీ.!. మహిళ దినోత్సవంవేళ సీఎం చంద్రబాబుపై భగ్గుమన్న వైఎస్ షర్మిల.. ఏమన్నారంటే..?..

తాజాగా.. జాన్వీకపూర్ పై దివ్వెల మాధురీ చేసిన కామెంట్స్ మరోసారి వివాదంకు కారణమయ్యాయి. ఇటీవల జాన్వీపాప తన 29 ఏట బర్త్ డే నేపథ్యంలో కాలినడకన వచ్చిస్వామివారిని దర్శించుకున్న విషయం తెలిసిందే.   అసలు జాన్వీకపూర్ నిజంగానే తిరుమలలో కేక్ కట్ చేసిందా..?. లేదా కింద హోటల్ లో చేసిందా..?. అంటూ నెటిజన్లు డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Divvela MadhuritirumalaTTD NewsTirumala templeJanhvi Kapoor

Trending News