Divvela Madhuri: మరోసారి వివాదంలో దివ్వెల మాధురీ.!. నటి జాన్వీకపూర్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు..మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Divvela Madhuri fires on ttd over actress janhvi Kapoor cake cutting row: తిరుమలలో రీల్స్ చేయడం, రాజకీయ వ్యాఖ్యలు చేయడంపై టీటీడీ నిషేధం విధించింది. అదే విధంగా కాంట్రవర్సీ కలిగేలా ఎలాంటి పనుల్ని కూడా సంహించేది లేదని టీటీడీ బోర్డ్ పలుమార్లు హెచ్చరించింది. అయిన కూడా తిరుమలలో కొంతమంది స్వామి వారిని అపఖ్యాతి కల్గించేలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇప్పటికే లడ్డు వివాదం ఏపీ రాజకీయాల్లోనేకాకుండా, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చర్చ నీయాంశంగా మారింది. ఇక మరోవైపు ఇటీవల బీఆర్ నాయుడు ఒక మహిళతో సన్నిహితంగా ఉన్న వీడియోలు కూడా నెట్టింట చక్కర్లు కొట్టాయి. దీనిపై బీఆర్ నాయుడు ఏఐ వీడియోలని కొట్టిపారేశారు. మరోవైపు వైసీపీ మాత్రంబీఆర్ నాయుడు రాజీనామా చేయాలని స్పష్టం చేసింది. లేకుంటే ఆ దేవుడే ఈ విషయంలో తగిన విధంగా బుద్ది చెప్తారని మాట్లాడారు.
ఇటీవల తిరుమలలో దివ్వెల మాధురీ బిగ్ బాస్ తనూజ బర్త్ డేను సెలబ్రేట్ చేశారు.ఇది పెద్ద రచ్చగా మారింది. టీటీడీ ఫిర్యాదుమేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ వివాదంపై దివ్వెల మాధురీ, దువ్వాడ శ్రీనివాస్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. అది ఎగ్ లెస్ కేక్ అని, తిరుమలలో కేక్ కట్ చేయడం తప్పని తమకు తెలీదన్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఉమెన్స్ డే వేళ దివ్వెల మాధురీ మరోసారి కేక్ కట్టింట్ వివాదంపై మాట్లాడారు. మహిళలు అన్నిరంగాల్లో రాణించాలని అన్నారు. హెల్త్, ఫైనాన్షియల్ ఇండి పెండెంట్, మెంటల్ గా కూడాస్ట్రాంగ్ గా ఉండాలన్నారు.
తనను మాత్రమే టార్గెట్ చేశారని దివ్వెల మాధురీ మండిపడ్డారు. ఇటీవల తిరుమలకు తన జన్మదినం అని వచ్చిన జాన్వీకపూర్ సైతం తిరుమలలో కేక్ కట్ చేశారని అన్నారు. ఆమెపై టీటీడీ ఎందుకు చర్యలు తీసుకొలేదని ప్రశ్నలు సంధించారు. కానీ మాధవీ చేస్తే ఇంటర్నేషన్ ఇష్యూలా చేశారన్నారు. తన గురించి అనవసరంగా లేని పోని దుష్ర్పచారాలు చర్చలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. తన లైఫ్ లో అవసరం లేకున్న తొంగిచూస్తున్నారని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
తాజాగా.. జాన్వీకపూర్ పై దివ్వెల మాధురీ చేసిన కామెంట్స్ మరోసారి వివాదంకు కారణమయ్యాయి. ఇటీవల జాన్వీపాప తన 29 ఏట బర్త్ డే నేపథ్యంలో కాలినడకన వచ్చిస్వామివారిని దర్శించుకున్న విషయం తెలిసిందే. అసలు జాన్వీకపూర్ నిజంగానే తిరుమలలో కేక్ కట్ చేసిందా..?. లేదా కింద హోటల్ లో చేసిందా..?. అంటూ నెటిజన్లు డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
