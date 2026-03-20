Elephants in Tirupati Video: తిరుపతి జిల్లాలో ఏనుగుల బీభత్సం..పలువురికి తీవ్ర గాయాలు.. వీడియో వైరల్..

Elephants in Chandragiri district:  రాత్రి పూట ఏనుగుల గుంపు చంద్రగిరిలోని ఎల్లంపల్లెలో ప్రవేశించాయి. అంతేకాకుండా అక్కడి పంటల మీద తమ ప్రతాపం చూపించాయి. దీని కారణంగా పశువులు కాపరితో పాటు మరో వ్యక్తి గాయపడ్డాడు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 20, 2026, 04:12 PM IST
  • చంగ్రగిరిలో ఏనుగుల గుంపు హల్ చల్..
  • బెంబెలెత్తిపోతున్న జనాలు..

Elephants hulchul in Chandragiri Tirupati video: ఇటీవల కాలంలో ఏనుగులు ఎక్కువగా అడవుల నుంచి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏపీలోని తిరుపతి జిల్లాలో ఏనుగుల సంచారం మరీ ఎక్కువయిందని చెప్పుకొవచ్చు. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళ ఏనుగులు పంట పొలాల్లోకి ప్రవేశించి పంటలను నాశనం చేస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలు తిరుపతి జిల్లాలోని చంద్రగిరిలో ఎల్లంపల్లెలో ఏనుగుల గుంపు బీభత్సంను క్రియేట్ చేసింది. రాత్రి వేళలో ఏనుగులు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఏనుగుల దాడుల నుంచి బైటపడేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం కర్ణాటక నుంచి కుంకీ ఏనుగులను రప్పించింది. దీనితో ఇప్పటి వరకు చాలా ఏనుగులను తిరిగి అడవుల్లోకి వెళ్లేలా చేశారు.

ఇటీవల పవన్ కళ్యాన్  హనుమాన్ ప్రాజెక్ట్ ను తీసుకొచ్చారు. దీనితో మానవ, వన్యప్రాణి సంఘర్షణను తగ్గించడమే దీని టార్గెట్. ఇక తిరుపతి నడక మార్గంలో సైతం తరచుగా ఏనుగుల గుంపు హల్ చల్ చేస్తుంది.తాజాగా.. తిరుపతి జిల్లా ఎల్లంపల్లెలో వారం రోజులుగా ఏనుగుల మంద తిష్ట వేయడంతో ప్రజలు కంటిమీద కునుకు లేకుండా గడుపుతున్నారు.  రాత్రి కాగానే ఏనుగులు  పంట పొలాలపై  విరుచుకుపడటంతో భారీగా పంట నష్టం వాటిల్లింది. 

గజరాజుల నుంచి తప్పించుకునే క్రమంలో పశువుల కాపరి ముత్తు రామయ్యతొ పాటుమరో రైతుకు గాయాలయ్యాయి.ఏనుగులను అటవీ ప్రాంతంలోకి మళ్లించేందుకు అటవీ శాఖ అధికారులు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రజలు మాత్రం రాత్రి పూట ఒంటరిగా బయటకు రావద్దని, అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.

ఈ ఏనుగుల దాడులకు చెందిన ఘటనల్ని రైతులు వీడియోలు తీస్తున్నారు. కొంత మంది రాత్రి పూట జాగరంచేసి ఏనుగుల కదలికల్ని గమనిస్తున్నారు. టార్చ్ లైట్లు, ప్లేట్ ల శబ్దం చేస్తు ఏనుగులు వెళ్లిపోయేలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

