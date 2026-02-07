English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
  • LV Subramanyam: తిరుమల లడ్డులో కల్తీ లేదనడం శోచనీయం.. ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం సంచలన వ్యాఖ్యలు..

LV Subramanyam: తిరుమల లడ్డులో కల్తీ లేదనడం శోచనీయం.. ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం సంచలన వ్యాఖ్యలు..

LV Subramanyam on Tirumala laddu row: తిరుమల లడ్డులో కల్తీ జరిగిందని స్పష్టంగా రిపోర్టులు తెలియజేస్తున్న ఇంకా కల్తీ జరగలేదని వాదించడంపై రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం మండిపడ్డారు. చెడు పదార్థాలను కలిసి స్వామి వారికి ప్రసాదంగా సమర్పించారని తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 7, 2026, 03:03 PM IST
  • తిరుమల లడ్డుపై కొనసాగుతున్న వివాదం..
  • రిటైర్టు ఐఏఎస్ ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం కీలక వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్‌ బొనాంజా.. 4 శాతం డీఏ పెంపుపై ఉత్తర్వులు జారీ!
6
Dearness allowance
Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్‌ బొనాంజా.. 4 శాతం డీఏ పెంపుపై ఉత్తర్వులు జారీ!
Ration Card: రేషన్‌కార్డుదారులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. బియ్యం, గోధుమలకు బదులు నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాలో డబ్బు..!
5
ration card cash transfer
Ration Card: రేషన్‌కార్డుదారులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. బియ్యం, గోధుమలకు బదులు నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాలో డబ్బు..!
WPL RCB vs DC: డబ్ల్యూపీఎల్‌లో ఆర్‌సీబీ డబుల్‌ ట్రోఫీ.. నాలుగోసారి రన్నరప్‌గా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌
5
WPL 2026 Final LIVE Score
WPL RCB vs DC: డబ్ల్యూపీఎల్‌లో ఆర్‌సీబీ డబుల్‌ ట్రోఫీ.. నాలుగోసారి రన్నరప్‌గా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌
Heart Attack Prevention: గుండెపోటు రావొద్దంటే ఇవి తినాల్సిందే!
5
Heart Attack Prevention Foods
Heart Attack Prevention: గుండెపోటు రావొద్దంటే ఇవి తినాల్సిందే!
LV Subramanyam: తిరుమల లడ్డులో కల్తీ లేదనడం శోచనీయం.. ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Ex Ias LV Subramanyam sensational comments on Tirumala laddu row: తిరుమల శ్రీవారి లడ్డు వివాదం ఏపీ రాజకీయాలను కుదిపేస్తుంది. ఇటీవల దీనిపై వైసీపీ వర్సెస్ కూటమిల మధ్య మాటల యుద్దం కొనసాగుతుంది. ముఖ్య మంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మరోసారి తిరుమల లడ్డులో బాత్రూమ్ లో వాడు కెమికల్ ను ఉపయోగించారంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు దేశ వ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆందోళనలు కల్గించే అంశంగా మారాయి. దీనిపై శ్రీవారి భక్తులు కూడా తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు . దీనిపై నిజా నిజాలు తెల్చి దోషుల్ని కఠినంగా పనిష్మెంట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

తిరుమల లడ్డు వివాదంపై టీటీడీ మాజీ ఈవో, రిటైర్డ్‌ ఐఏఎస్‌ అధికారి ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం స్పందించారు. కలియుగ దైవం  తిరుమల శ్రీవారి లడ్డు ప్రసాదంలో కల్తీ జరిగిందని అనేక రిపోర్ట్ లు చెబుతున్నాయన్నారు. కానీ కల్తీ జరగలేదని కేవలం కొన్ని రసాయనాలు కలిపారని అనడం దారుణమన్నారు. భక్తుల కొంగు బంగారంగా భావించే ఆదేవ దేవుడికి కల్తీ పదార్థాలు వాడి దాన్ని స్వామికి సమర్పించి కొండంత పాపం మూటకట్టుకున్నారన్నారు.

ఇప్పుడు అసలు విషయం బైటికొస్తే ఏమి జరగలేదని వితండ వాదంచేయడం శోచనీయమన్నారు. అధికంగా డబ్బులు సంపాదించాలన్న ఆశతో చుక్క నెయ్యి కూడా లేని దానికి ఏ పదార్థం కలిపితే అచ్చం నెయ్యిలా మారుతుందో దానితో లడ్డులను తయారు చేశారన్నారు. ఇది పక్కా పకట్బందిగా చేసిన తప్పిదమన్నారు.

గతంలో అధికారులు చుక్క నెయ్యిలేకుండా దాదాపు 250 కోట్ల బిల్లులు అక్రమంగా  పొందారన్నారు. మనకు తెలిసి తెలియక వెంకటేశ్వర స్వామి గురించి ఏదైన తప్పు జరిగితే లెంపలు వేసుకుంటాం, పొర్లుదండాలు వేసుకుంటాం.. అలాంటిది కల్తీ జరిగిందని ఇంత స్పష్టంగా బైటపడితే.. జంతువుల కొవ్వు కలవలేదు.. కేవలం కెమికల్ కలిపారనే వాదనలు చాలా దారుణమన్నారు.

Read more: Tirumala Laddu Row: బాత్రూమ్ క్లీన్ చేసే కెమికల్‌తో తిరుమల లడ్డు.. చంద్రబాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ఇప్పటికైన దీనిపై బైటకొచ్చి తగిన ప్రాయిశ్చిత్తం చేసుకొవాలని అన్నారు. అదే విధంగా మన ఇళ్లలోని పిల్లలకు పాలలో ఏదైన మిక్స్ జరిగిందని తెలిస్తే వెంటనే డైరీ వాళ్లను నిలదీస్తామ్ కదా.. అలాంటిది ఆ దేవ దేవుడికి కల్తీ చేసి, రుజువు అయి కూడా ఇలా వితండ వాదం ఏంటని ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Tirumala laddu rowLV SubramanyamTTD NewsTirumala laddu adulteration RowTirupati

Trending News