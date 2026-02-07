LV Subramanyam: తిరుమల లడ్డులో కల్తీ లేదనడం శోచనీయం.. ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Ex Ias LV Subramanyam sensational comments on Tirumala laddu row: తిరుమల శ్రీవారి లడ్డు వివాదం ఏపీ రాజకీయాలను కుదిపేస్తుంది. ఇటీవల దీనిపై వైసీపీ వర్సెస్ కూటమిల మధ్య మాటల యుద్దం కొనసాగుతుంది. ముఖ్య మంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మరోసారి తిరుమల లడ్డులో బాత్రూమ్ లో వాడు కెమికల్ ను ఉపయోగించారంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు దేశ వ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆందోళనలు కల్గించే అంశంగా మారాయి. దీనిపై శ్రీవారి భక్తులు కూడా తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు . దీనిపై నిజా నిజాలు తెల్చి దోషుల్ని కఠినంగా పనిష్మెంట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
తిరుమల లడ్డు వివాదంపై టీటీడీ మాజీ ఈవో, రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం స్పందించారు. కలియుగ దైవం తిరుమల శ్రీవారి లడ్డు ప్రసాదంలో కల్తీ జరిగిందని అనేక రిపోర్ట్ లు చెబుతున్నాయన్నారు. కానీ కల్తీ జరగలేదని కేవలం కొన్ని రసాయనాలు కలిపారని అనడం దారుణమన్నారు. భక్తుల కొంగు బంగారంగా భావించే ఆదేవ దేవుడికి కల్తీ పదార్థాలు వాడి దాన్ని స్వామికి సమర్పించి కొండంత పాపం మూటకట్టుకున్నారన్నారు.
ఇప్పుడు అసలు విషయం బైటికొస్తే ఏమి జరగలేదని వితండ వాదంచేయడం శోచనీయమన్నారు. అధికంగా డబ్బులు సంపాదించాలన్న ఆశతో చుక్క నెయ్యి కూడా లేని దానికి ఏ పదార్థం కలిపితే అచ్చం నెయ్యిలా మారుతుందో దానితో లడ్డులను తయారు చేశారన్నారు. ఇది పక్కా పకట్బందిగా చేసిన తప్పిదమన్నారు.
గతంలో అధికారులు చుక్క నెయ్యిలేకుండా దాదాపు 250 కోట్ల బిల్లులు అక్రమంగా పొందారన్నారు. మనకు తెలిసి తెలియక వెంకటేశ్వర స్వామి గురించి ఏదైన తప్పు జరిగితే లెంపలు వేసుకుంటాం, పొర్లుదండాలు వేసుకుంటాం.. అలాంటిది కల్తీ జరిగిందని ఇంత స్పష్టంగా బైటపడితే.. జంతువుల కొవ్వు కలవలేదు.. కేవలం కెమికల్ కలిపారనే వాదనలు చాలా దారుణమన్నారు.
ఇప్పటికైన దీనిపై బైటకొచ్చి తగిన ప్రాయిశ్చిత్తం చేసుకొవాలని అన్నారు. అదే విధంగా మన ఇళ్లలోని పిల్లలకు పాలలో ఏదైన మిక్స్ జరిగిందని తెలిస్తే వెంటనే డైరీ వాళ్లను నిలదీస్తామ్ కదా.. అలాంటిది ఆ దేవ దేవుడికి కల్తీ చేసి, రుజువు అయి కూడా ఇలా వితండ వాదం ఏంటని ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
