Tirumala darshan: తిరుమలలో బైటపెడ్డ మరో పెద్ద మోసం.. వ్యక్తి అరెస్ట్.. ఏంచేశాడంటే..?..

Fake Tirumala vip break darshan scam busted tamil nadu person arrested: తిరుమలకు ప్రతిరోజు వేలాది మంది భక్తులు తరలివస్తారు. శ్రీవారిని కంటి నిండా చూసేందుకు నానా పాట్లు పడుతారు. క్యూలైన్ లలో గంటల కొద్ది వేచి ఉంటారు. ఎలాగైన స్వామి వారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకొవాలని పరితపిస్తుంటారు. మన దేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచ దేశాల నుంచి తిరుమలకు భక్తులు భారీగా తరలి వస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం పేరిట మోసాలు ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. టీటీడీ లాంటి ఫెక్ వెబ్ సైట్ లను క్రియేట్ చేస్తున్నారు.
కొంత మంది టీటీడీ లోగొతో రకరకాల మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇప్పటికే టీటీడీ ఇలాంటి వాటితో అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్తున్న ఇవి మాత్రం ఆగడంలేదు. తాజాగా.. తిరుమలలో మరో టికెట్ల మోసం బైటపడింది. తిరుమల శ్రీవారిని ఐదు అడుగుల దూరంలోనే దర్శనమంటూ సోషల్ మీడియాలో సదరు తమిళనాడుకు చెందిన సెంథీల్ ప్రచారం నిర్వహించాడు.
ఒక్కొ టికెట్కు రూ.16,500 వసూలు చేశాడు. చాలా మంది ఇది చెల్లించి టికెట్లు తీసుకున్నారు. తీరా అక్కడకు వెళ్లిన తర్వాత ఇది నకిలీవని తెలడంతో నోరెళ్లబెట్టారు. వెంటనే టీటీడీ విజిలెన్స్ ను సంప్రదించడంతో ఈమోసం బైటపడింది.
Read more: Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తుల కోసం టీటీడీ సరికొత్త ఆలోచన.. క్యూలైన్లలో వీఆర్ టెక్నాలజీ
రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు నిందితుడు సెంథీల్ ను అరెస్ట్ చేశారు. పోలీసులు విచారణలో..సెంథిల్కుమార్ తెలివిగా తన అకౌంట్కు కాకుండా కుటుంబ సభ్యులు బ్యాంక్ అకౌంట్, ఫోన్ పే ద్వారా భక్తుల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేశాడు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
