  • Tirupati Video: తిరుపతిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడ్డ మంటలు.. వీడియో..

Tirupati Video: తిరుపతిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడ్డ మంటలు.. వీడియో..

Fire accident in tirupati: సత్యవేడు నియోజకవర్గంలోని శ్రీసిటీ పారిశ్రామిక వాడలో సంభవించిన ఘటన సంచలనంగా మారింది. ఈ క్రమంలో భారీ ఎత్తున మంటలు ఎగిసిపడటంతో స్థానికులు, కార్మికులు భయంతో పరుగులు పెట్టారు.ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 26, 2026, 02:03 PM IST
  • తిరుపతిలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం..
  • వీడియో వైరల్..

Tirupati Video: తిరుపతిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడ్డ మంటలు.. వీడియో..

Fire accident at Tirupati Sri city industrial area video: గత కొన్ని రోజులుగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలపై భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఉదయం నుంచి జనాలు ఉక్కపోతతో అల్లాడిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏపీ వ్యాప్తంగా పలు చోట్ల 42 నుంచి 45 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా  ఎండల ప్రభావంతో జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు.  అత్యసరం అయితే తప్ప బైటకు  రావొద్దని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తిరుపతి జిల్లాలోని సత్యవేడు నియోజకవర్గంలోని శ్రీసిటీ పారిశ్రామిక వాడలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది.

భారీ ఎత్తున మంటలు ఎగిసిపడటంతో స్థానికులు తీవ్రభయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఆప్రదేశమంత నల్లని దట్టమైన పొగలు వ్యాపించాయి. అగ్ని ప్రమాదం సంభవించగానే అక్కడి వారు భయంతో పరుగులు పెట్టారు.

వెంటనే ఫైరింజన్ లు అక్కడకు చేరుకున్నాయి. మంటలను ఆర్పేందుకు ప్రయత్నాలు చేశారు. కొన్ని గంటల పాటు శ్రమించిన తర్వాత మంటలు అదుపులోకి వచ్చాయి.

ఈ నేపథ్యంలో మంటలపై అధికారులు రంగంలోకి విచారణ చేపట్టారు. అక్కడ పనిచేస్తున్న కార్మికులు సకాలంలో అలర్ట్ కావడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. దీనిపై  స్థానికులు అక్కడకు చేరుకుని కార్మికులను అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్లిపోయేలా అలర్ట్ చేశారు. ఈ ప్రమాదంకు చెందిన ఘటన వైరల్ గా మారింది.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు.

