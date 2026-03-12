English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tirumala Rides: తిరుమలలో హోటల్స్‌, ఐస్‌ క్రీమ్‌ పార్లర్లపై ఫుడ్‌ సేఫ్టీ అధికారుల దాడి

Tirumala Rides: తిరుమలలో హోటల్స్‌, ఐస్‌ క్రీమ్‌ పార్లర్లపై ఫుడ్‌ సేఫ్టీ అధికారుల దాడి

Food Safety Officers Rides On Hotels And Tiffin Centers In Tirumala: నిత్యం లక్షలాది ప్రజలు సందర్శించే తిరుమల క్షేత్రంలో తరచూ ఆహార పదార్థాలపై ఫిర్యాదులు వస్తుండడంతో ఫుడ్‌ సేఫ్టీ అధికారులు దాడులు చేశారు. తిరుమలలోని ప్రైవేటు హోటల్స్‌, టిఫిన్‌ సెంటర్లు, ఐస్‌ క్రీమ్‌ పార్లర్లలో తనిఖీలు చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 12, 2026, 04:10 PM IST

Tirumala Rides: తిరుమలలో హోటల్స్‌, ఐస్‌ క్రీమ్‌ పార్లర్లపై ఫుడ్‌ సేఫ్టీ అధికారుల దాడి

Tirumala Food Safety Officers: తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంలో భక్తుల ఆరోగ్యమే పరమావధిగా రెవెన్యూ యంత్రాంగం,  ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. కొంతకాలంగా ఆహార నాణ్యతపై వస్తున్న ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో తిరుమలలోని పలు హోటళ్లు, ఆహారం అందిస్తున్న దుకాణాల్లో అధికారులు ముమ్మర తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఉన్నత అధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఫుడ్‌ సేఫ్టీ అధికారులు ఆకస్మికంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా పలు హోటల్‌, టిఫిన్‌ కేంద్రాల నిర్వాహకులకు అధికారులు కీలక సూచనలు చేశారు.

Also Read: KTR Press Meet: దేశంలోనే అతిపెద్ద జోకర్ రాహుల్‌ గాంధీ: కేటీఆర్‌ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు

కలియుగ వైకుంఠం తిరుమలకు వచ్చే వేలాది మంది భక్తులకు స్వచ్ఛమైన, నాణ్యమైన ఆహారాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. తిరుమల రెవెన్యూ అధికారుల పర్యవేక్షణలో, ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు టీటీడీ పరిధిలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు. ప్రధానంగా సన్నిధానం, మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నప్రసాద భవనం పరిసరాలు, జీఎన్సీ ప్రాంతం, రాంభగీచా బస్టాండ్ సమీపంలోని హోటళ్లలో తనిఖీలు చేపట్టారు.

Also Read: Tirupati: తిరుపతి ప్రజలకు భారీ అలర్ట్‌.. గరుడ వారధిపై బైక్‌లు, భారీ వాహనాలు నిషేధం

హోటళ్లలోని వంట గదులు, నిల్వ ఉంచిన పదార్థాలు, వంటకు ఉపయోగిస్తున్న నూనె నాణ్యతను ఫుడ్‌సేఫ్టీ అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. గడువు ముగిసిన ప్యాకెట్లు, అపరిశుభ్రంగా ఉన్న వంటశాలలను పరిశీలించి వారిపై చర్యలు తీసుకోనున్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన పలు హోటల్ యజమానులకు అక్కడికక్కడే నోటీసులు జారీ చేశారు. నమూనాలను సేకరించి ల్యాబ్‌కు పంపిస్తున్నట్లు.. నివేదిక ఆధారంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఫుడ్‌ సేఫ్టీ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. భక్తుల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడితే సహించేది లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రతి హోటల్ యజమాని తప్పనిసరిగా ఫుడ్ సేఫ్టీ ప్రమాణాలు పాటించాలి అని రెవెన్యూ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

