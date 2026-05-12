TTD College Admissions And Dates: విద్య అనేది ఖరీదు అవడంతో పేదలు తమ పిల్లలకు చదువు చెప్పించుకోలేకపోతున్నారు. మరికొందరు అప్పులు చేసి మరి తమ పిల్లలకు చదువు చెప్పిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో ఉచితంగా భోజనం, వసతి అందిస్తూ.. ఉచితంగా విద్య అందిస్తున్న పాఠశాలలు, కళాశాలలు ఉన్నాయి. అవెక్కడో కాదు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న విద్యా సంస్థలు. టీటీడీ అనేది తిరుమల ఆలయానికే పరిమితం కాకుండా అనేక ధార్మిక, దాతృత్వ కార్యక్రమాలు చేస్తోంది. వాటిలోనే విద్యను కూడా పేదలకు అందిస్తోంది. ఒకటో తరగతి నుంచి డిగ్రీ వరకు.. అంతే కాకుండా శిల్పకళ, వేద విద్య వంటివి కూడా ఉచితంగా టీటీడీ నేర్పిస్తోంది.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఆధ్వర్యంలో చాలా పాఠశాలలు, కళాశాలలు ఉన్నాయి. పాఠశాలల్లో 1 నుంచి 10వ తరగతి వరకు విద్య అందిస్తుండగా.. అనంతరం ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ విద్యను కూడా టీటీడీ అందిస్తోంది. ఇక వేద విద్య, శిల్పకళ, లోహ కళ, చిత్రలేఖనం వంటి విద్య కూడా విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉంచింది. ఆయా కోర్సులకు సంబంధించిన అడ్మిషన్లు ప్రారంభమయ్యాయి. మరి పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో చేరేందుకు అర్హులు ఎవరు? అడ్మిషన్లకు చివరి తేదీ? ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలో వంటి పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
టీటీడీ కాలేజ్లు, కోర్సులు
ఎస్వీ బాలమందిరం
తరగతులు: 1 నుంచి 10వ తరగతి, ఇంటర్
అర్హులు: 5 నుంచి 10 ఏళ్ల అనాథ పిల్లలు
చివరి తేదీ: 16 మే 2026
సదుపాయాలు: ఉచిత వసతి, భోజనం, డ్రస్, పదో తరగతిలో 75 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధిస్తే కార్పొరేట్ కాలేజ్
జూనియర్ కాలేజీలు
కళాశాలలు: ఎస్వీ జూనియర్ కాలేజ్ (తిరుమల), ఎస్పీడబ్ల్యూ జూనియర్ కాలేజ్ (తిరుమల)
కోర్సులు: ఎంపీసీ, బైపీసీ, సీఈసీ, హెచ్ఈసీ,
అర్హులు: పదో తరగతి పాసయి ఉండాలి.
చివరి తేదీ: 31 మే 2026
దరఖాస్తులు: వెబ్సైట్: http://admissions.tirumala.org
టీటీడీ డిగ్రీ కళాశాలలు
కోర్సులు: బీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీ, బీబీఏ, హోం సైన్స్,
అర్హులు: ఇంటర్ ఉత్తీర్ణత పొందిన విద్యార్థులు
ఏపీ ఎప్సెట్/ డిగ్రీ అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఎస్వీ ఆర్ట్స్, ఎస్జీఎస్ ఆర్ట్స్, ఎస్పీడబ్ల్యూ డిగ్రీ కాలేజ్.
శ్రీ వేంకటేశ్వర శిల్ప కళాశాల
కోర్సులు: 4 ఏళ్ల డిప్లొమా. ఆలయ నిర్మాణం, శిల/ లోహ/ కొయ్య/ సుధా శిల్పం, చిత్రలేఖనంపై కోర్సులు ఉంటాయి.
రెండేళ్ల వ్యవధితో కలంకారి సర్టిఫికకెట్.
పదో తరగతి పాసయిన వారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఆఖరు తేదీ: జూన్ 20, 2026
కోర్సులో చేరితో సదుపాయాలు: ఉచిత వసతి, భోజనం. కోర్సు అయ్యాక టీటీడీ రూ.లక్ష ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్తోపాటు వడ్డీ ఇస్తుంది. దక్షిణ భారత ఆలయాల టూర్ కూడా అదనంగా అందిస్తుంది.
వేద పాఠశాలలు
12 ఏళ్ల ఋగ్వేద, యజుర్వేద, సామవేద
ఏడేళ్ల కృష్ణ యజుర్వేద, అథర్వ వేద
అర్హులు: 12-14 ఏళ్ల బాలురు ఉపనయనం పొంది ఉండాలి.
చివరి తేదీ: మే 30, 2026
క్యాంపస్లు: తిరుమల, విజయనగరం, భీమవరం, కోటప్పకొండ, నల్లగొండ, కీసరగుట్ట (హైదరాబాద్)
ఎస్వీ బధిరుల పాఠశాల, జూనియర్ కాలేజ్
తరగతులు: 1వ తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు
ఇంటర్ కోర్సులు: హెచ్ఈసీ, సీఈసీ
అర్హులు: చెవిటి/మూగ విద్యార్థులు
చివరి తేదీ: 1 జూన్ 2026
సదుపాయాలు: ఉచిత విద్య, వసతిగృహం, సంకేత భాషలో బోధన.
క్యాంపస్లు: తిరుపతి, భీమవరం, వరంగల్ క్యాంపస్ (తెలంగాణ)
ముఖ్యమైన లింకులు, ఫోన్ నంబర్లు
అన్ని అడ్మిషన్లు: http://www.tirumala.org
జూనియర్ కాలేజీలు: http://admissions.tirumala.org
శిల్ప కళాశాల: 0877-2264637
సాంకేతిక సమస్యలు: 8686939314, 9505123979