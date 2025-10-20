English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
  • Tirumala Diwali: తిరుమలలో దీపావళి ఆస్థానం.. భక్తులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు

Tirumala Diwali: తిరుమలలో దీపావళి ఆస్థానం.. భక్తులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు

Grandly Done Deepavali Asthanam In Tirumala Temple: శ్రీవారి ఆలయంలో శాస్త్రోక్తంగా దీపావళి ఆస్థానం నిర్వహించారు. ఈ ఉత్సవం సందర్భంగా తిరుమలలో ప్రత్యేక ఆర్జిత సేవలు రద్దు చేయగా.. అయినా కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్తకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 20, 2025, 01:23 PM IST

Tirumala Diwali: తిరుమలలో దీపావళి ఆస్థానం.. భక్తులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు

Tirumala Temple Diwali: హిందూవుల అతి పెద్ద పండుగ దీపావళిని పురస్కరించుకుని తిరుమల ఆలయంలో ప్రత్యేక ఉత్సవం జరిగింది. ప్రతియేటా దీపావళి పండుగ రోజు దీపావళి ఆస్థానం పేరిట నిర్వహించే ఈ యేడు కూడా అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో.. వైభవోపేతంగా దీపావళి ఆస్థానం వేద పండితులు నిర్వహించారు. దీపావళి ఉత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక సేవలన్నింటిని రద్దు చేశారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీవారికి ఏకాంత సేవలు చేశారు.

Also Read: Naga Mani: వైరల్‌ వీడియో.. పాము పడగ పై నుంచి కింద పడిన నాగమణి

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో సోమవారం ఉదయం దీపావళి ఆస్థానం శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది. ఆలయ అర్చకులు, తిరుమల జీయంగార్ స్వాములు, పలువురు టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు, ఉన్నతాధికారులు ఆగమోక్తంగా జరిగిన ఈ ఆస్థానంలో పాల్గొన్నారు. మలయప్పస్వామి, భూదేవి అమ్మవార్లు విష్వక్సేనుల వారి ఉత్సవమూర్తులను గరుడాళ్వారు సన్నిధిలో ఉంచి ఆస్థానం నిర్వహించారు. స్వామి, అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి కర్పార మంగళహారతులు సమర్పించారు. అనంతరం ప్రసాద నివేదనలను అర్చకస్వాములు ఆగమోక్తంగా నిర్వహించారు.

Also Rea: KCR Diwali Wishes: దీపావళి శుభాకాంక్షలతో రేవంత్‌ రెడ్డికి మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ అదిరిపోయే పంచ్‌

నూతన పట్టు వస్త్ర సమర్పణను మూలవిరాట్టు, దేవతా ఉత్సవమూర్తులకు ధరింపజేసి రూపాయి హారతి, ప్రత్యేక హారతులను అర్చకులు నివేదించారు. దీంతో దీపావళి ఆస్థానం పూర్తయ్యింది. అనంతరం తీర్థ, శఠారి మర్యాదలతో ఆలయ అధికారులను అర్చకులు ఆశీర్వదించారు.

పెరిగిన భక్తుల రద్దీ
తిరుమలలో ఒక్కసారిగా భక్తుల రద్దీ పెరిగిపోయింది. స్వామివారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది. ఇప్పుడు 30 కంపార్ట్‌మెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న ఆదివారం శ్రీవారిని 84,017 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా హుండీ ఆదాయం రూ.4.97 కోట్లు వచ్చింది. దీపావళి, వరుస సెలవుల నేపథ్యంలో తిరుమలకు భక్తుల తాకిడి పెరిగింది. దీనికి తగ్గట్టు టీటీడీ అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

Also Read: Ind vs Aus: ఆసీస్‌ టూర్‌లో భారత్‌కు బిగ్‌షాక్‌.. రీఎంట్రీలో కోహ్లీ, రోహిత్‌ ఘోర వైఫల్యం

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Deepavali AsthanamTirumala templeDevoteesDiwali 2025tirumala

