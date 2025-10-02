Tirumala: బ్రహ్మాండంగా ముగిసిన బ్రహ్మోత్సవాలు.. 8 రోజుల్లో 5.8 లక్షల భక్తులు, 28 లక్షల లడ్డూలు అమ్మకం

Srivari Brahmotsavams 2025: ఏడాదిలో ఒకసారి తిరుమలలో జరిగే శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవోపేతంగా ముగిశాయి. 9 రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు న భూతో న భవిష్యత్ అనే రీతిలో ఉత్సవాలు జరిగాయి. లక్షలాది మంది భక్తుల నడుమ ఉత్సవాలు జరగ్గా.. టీటీడీ భారీ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేసింది. ఉత్సవాలు ముగిసిన సందర్భంగా టీటీడీ కీలక ప్రకటన చేసింది. అందరి సహకారంతో విజయవంతంగా ఉత్సవాలు నిర్వహించినట్లు టీటీడీ తెలిపింది. సామాన్య భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా టీటీడీలోని అన్ని విభాగాలు సమష్టిగా.. సమన్వయంతో సేవలందించిట్లు టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. టీటీడీ సిబ్బంది సంయమనంతో, ప్రణాళిక బద్ధంగా, సీనియర్ అధికారుల పర్యవేక్షణలో సేవలందించారని చెప్పారు.
ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవనంలో గురువారం టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్తో కలిసి వివరాలు వెల్లడించారు. బ్రహ్మోత్సవాలను దిగ్విజయం చేసిన టీటీడీ అర్చకులు, అధికారులు, ఉద్యోగులు, పోలీసు యంత్రాంగానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి బ్రహ్మోత్పవాలకు విచ్చేసిన లక్షలాది మంది భక్తులకు 16 శ్రీవారి వాహన సేవలతో పాటు మూలమూర్తి దర్శనం ఇచ్చారని వెల్లడించారు.
శ్రీవారి భక్తుల సౌకర్యార్థం రూ.102 కోట్లతో నూతనంగా నిర్మించిన పీఏసీ-5 భవనాన్ని ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ ప్రారంభించారు. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లో క్యూలైన్ల నిర్వహణ కోసం నూతన టెక్నాలజీతో ఏర్పాటుచేసిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్, ఆహార పదార్థాల నాణ్యతను పరిశీలించే పరికరాల ప్రారంభం కూడా చేశారు.
బ్రహ్మోత్సవాలలో గరుడ సేవ అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. గ్యాలరీలలో, క్యూలైన్లలో టీటీడీ కల్పించిన ఏర్పాట్లపై భక్తులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. గరుడ సేవ రోజు హోల్డింగ్ పాయింట్ల ద్వారా ఈసారి అదనంగా 30 వేలు, రీఫిల్లింగ్ ద్వారా 15 వేల మందికి దర్శనం దక్కింది. బ్రహ్మోత్సవాలకు ఈ 8 రోజుల్లో 5.80 లక్షల మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, రూ.25.12 కోట్లు హుండీ ఆదాయం వచ్చింది. 26 లక్షల మంది భక్తులకు పైగా అన్న ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశాం. 2.42 లక్షల మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. 28 లక్షలకు పైగా లడ్డూ విక్రయాలు జరిగాయి. ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ద్వారా తిరుపతి నుంచి తిరుమలకు 14,459 ట్రిప్పుల ద్వారా 4.40 లక్షల మంది, తిరుమల నుంచి తిరుపతికి 14,765 ట్రిప్పుల ద్వారా 5.22 లక్షల మంది భక్తులు రాకపోకలు సాగించారు.
వాహనసేవల ముందు మునుపెన్నడూ లేనివిధంగా 28 రాష్ట్రాల నుంచి 298 కళా బృందాలలో దాదాపు 6,976 మంది కళాకారులు, గరుడసేవ రోజు 20 రాష్ట్రాల నుంచి 37 కళా బృందాలతో 780 కళాకారులతో ప్రదర్శన చేశారు. బ్రహ్మోత్సవాలలో 60 టన్నులు పుష్పాలు, 4 లక్షల కట్ ఫ్లవర్స్, 90 వేల సీజనల్ ఫ్లవర్స్ వినియోగించారు. వాహన సేవలను భక్తులు వీక్షించేలా 36 పెద్ద డిజిటల్ స్క్రీన్లు ఏర్పాటుచేశారు.
బ్రహ్మోత్సవాల్లో లక్షలాది మంది భక్తులకు 3,500 మంది శ్రీవారి సేవకులు విశేష సేవలు అందించారు. 50 మంది డాక్టర్లు, 60 మంది పారామెడికల్ సిబ్బంది, 14 అంబులెన్సుల ద్వారా అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించారు. బందోబస్తు విషయానికి వస్తే బ్రహ్మోత్సవాలకు 4 వేల మంది పోలీసులు, 1,800 మంది విజిలెన్స్ సిబ్బందితో భద్రత కల్పించారు. గరుడ సేవ రోజు అదనంగా వెయ్యి మంది పోలీసులు విధుల్లో ఉన్నారు. తిరుమల, తిరుపతిలో ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తకుండా ప్రణాళికాబద్ధంగా పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు చేశారు. గరుడసేవ రోజు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు విశేష సేవలు అందించారు. 2,800 మంది సిబ్బందితో తిరుమలలో మెరుగైన పారిశుద్ధ్యం చేశారు. గరుడ సేవ రోజు అదనంగా 650 మంది సిబ్బందితో పారిశుద్ధ్య పనులు నిర్వహించారు.
