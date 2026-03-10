English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tirumala: తిరుమలలో భారీగా కరెన్సీ కట్టలు.. ఎన్ని లక్షలు తీసుకెళ్లవచ్చో తెలుసా?

Tirumala: తిరుమలలో భారీగా కరెన్సీ కట్టలు.. ఎన్ని లక్షలు తీసుకెళ్లవచ్చో తెలుసా?

Rs 65 Lakhs Currency Seized In Tirumala Know How Much Permit: తిరుమలకు వెళ్తుండగా ఓ కారులో భారీగా డబ్బులు పట్టుబడ్డాయి. దీంతో అధికారులు వారిని అడ్డుకున్నారు. దీంతో తిరుమల దర్శనానికి వెళ్తున్న భక్తులు కొండపైకి ఎన్ని డబ్బులు తీసుకెళ్లవచ్చో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 10, 2026, 04:57 PM IST

Tirumala Currency Permission: కలియుగ వైకుంఠవాసుడు కొలువుదీరిన తిరుమల కొండపైకి భక్త కోటి భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తుంటారు. శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చే భక్తులు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తాజాగా జరిగిన ఓ పరిణామం భక్తులకు కొత్త సందేహం వ్యక్తమవుతోంది. తిరుమల కొండపైకి వెళ్లే సమయంలో అలిపిరి చెక్‌ పోస్టు వద్ద భారీగా డబ్బులు పట్టుబడ్డాయి. ఓ వ్యక్తి కారులో దాదాపు అర కోటికి పైగా డబ్బులు తీసుకెళ్తుండగా పోలీసులు వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ పరిణామం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

తిరుమల శ్రీవారికి భక్తులు తమకి తోచిన కానుకలు సమర్పిస్తుంటారు. తాజాగా తమిళనాడులోని చెన్నైకి చెందిన ఓ పారిశ్రామికవేత్త శ్రీవారికి రూ.65 లక్షలు హుండీలో వేయడానికి తన డ్రైవర్‌తో పంపించాడు. తిరుమల కొండ ఎక్కేందుకు కారు నిలవగా అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం వద్ద పోలీసులు, భద్రతా సిబ్బంది తనిఖీ చేస్తుండగా డబ్బులు గుర్తించారు. రూ. 65 లక్షల డబ్బును విజిలెన్స్‌ అధికారులు గుర్తించారు. డబ్బుకు సంబంధించి ప్రూఫ్ చూపించి డబ్బును తిరుమలకి తీసుకెళ్లాలని అధికారులు చెప్పారు. అయితే కారు డ్రైవర్‌ డబ్బుకు సంబంధించిన ఆధారాలు సమర్పించలేదు. విజిలెన్స్‌ అధికారుల సూచన మేరకు డ్రైవర్‌ తన యజమాని అయిన పారిశ్రామికవేత్తకు సమాచారం అందించాడు.

కొండపైకి డబ్బులు తీసుకెళ్లాలంటే తప్పక ఆధారాలు చూపించాల్సిందేనని చెప్పడంతో చెన్నై నుంచి పారిశ్రామికవేత్త తిరుమలకు బయల్దేరారు. ఆయన వచ్చాక డబ్బుకు సంబంధించిన ఆధారాలు చూపిస్తే కొండపైకి డబ్బులు అనుమతి ఇస్తారు. ఆధారాలు చూపించకపోతే విజిలెన్స్‌ అధికారుల ఆధీనంలో ఆ డబ్బులు ఉంటాయి. తాజా సంఘటనతో తిరుమల కొండపైకి ఎంత డబ్బు తీసుకెళ్లవచ్చనే సందేహం అందరిలో మెదలుతోంది. సాధారణంగా కోటి రూపాయల వరకు నగదును తిరుమలకు తీసుకెళ్లవచ్చు. అయితే ఆ నగదుకు సంబంధించి వివరాలు తప్పక ఉండాల్సిందే. లేదంటే మాత్రం తనిఖీల సమయంలో పట్టుబడితే విజిలెన్స్‌ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకుంటారు.

మళ్లీ తిరుమల వచ్చిన బండ్ల గణేశ్‌
తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని మరోసారి సినీ నిర్మాత, తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాయకుడు బండ్ల గణేష్ దర్శించుకున్నారు. మంగళవారం ఉదయం తన కుటుంబంతో కలిసి తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుని బండ్ల గణేశ్‌ వెలుపలకు వచ్చారు. కొన్ని వారాల కిందట హైదరాబాద్‌ నుంచి తిరుమలకు బండ్ల గణేశ్‌ పాదయాత్ర చేసిన విషయం తెలిసిందే. అనంతరం చంద్రబాబు, నారా లోకేశ్‌ను బండ్ల గణేశ్‌ కలిశాడు. ఇప్పుడు మరోసారి తిరుమలను సందర్శించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

