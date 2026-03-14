  • Huge Rush in Tirumala Video: తిరుమలలో పొటెత్తిన భక్తులు.. అలిపిరి వద్ద క్యూలు కట్టిన వాహనాలు.. వీడియో వైరల్..

Huge Rush in Tirumala Video: తిరుమలలో పొటెత్తిన భక్తులు.. అలిపిరి వద్ద క్యూలు కట్టిన వాహనాలు.. వీడియో వైరల్..

Heavy devotees crowd in alipiri check point: అలిపిరి చెక్ పాయింట్ వద్ద భారీగా వాహనాలు కిలోమీటర్ల మేర క్యూలు కట్టాయి. దీంతో అధికారులు వాహనాలు కంట్రోల్ చేసేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. మరోవైపు వీకెండ్ నేపథ్యంలో భక్తులు భారీగా శ్రీవారి దర్శనాలకు కొండపైకి చేరుకుంటున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 14, 2026, 08:13 PM IST
Huge Rush in Tirumala Video: తిరుమలలో పొటెత్తిన భక్తులు.. అలిపిరి వద్ద క్యూలు కట్టిన వాహనాలు.. వీడియో వైరల్..

Huge Devotees rush and traffic jam at alipiri check point: కలియుగ దైవం, భక్తుల కొంగు బంగారం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు వేలాదిగా కొండపైకి క్యూలు కట్టారు. ఇటీవల వరసగా సెలవులు, వీకెండ్ నేపథ్యంలో భారీగా తిరుమలకు చేరుకుంటున్నారు. అలిపిరి చెక్ పోస్ట్ వద్ద కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. మరోవైపు అధికారులు సైతం వాహనాలను ఒకదాని వెనుక రావాలని సూచిస్తున్నారు. ఒకవైపు ఎండలు బీభత్సంగా దంచికొడుతున్న భక్తులు ఏ మాత్రం లెక్క చేయడంలేదు. రూ. 300 టికెట్ల దర్శనాలకు 4 నుంచి 5 గంటలు పడుతుంది. అలాగే ఎస్ఎస్ డీ దివ్యదర్శనం టోకెన్లకు 6 నుంచి 8 గంటలు పడుతుంది.

టోకెన్లు లేని సాధారణ భక్తులకు సర్వదర్శనాలకు 16 నుంచి 20 గంటల సమయం పడుతుందని అధికారులు చెప్తున్నారు. 28 కంపార్ట్ మెంట్స్ లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనాల కోసం వేచి చూస్తున్నారు. టీటీడీ సైతం క్యూలైన్ లలో ఉన్న వారికి అల్పహారాలు, పాలు, నీళ్లను అందిస్తుంది. ఎక్కడ కూడా భక్తులుకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా చర్యలు తీసుకుంది.

వరుస సెలవులు నేపథ్యంలో కొండ మీద ఒక్కసారిగా రద్దీ పెరిగిపోవడంతో టీటీడీ సైతంఅప్రమత్త మైంది. తిరుమల దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులు దళారుల్ని నమ్మవద్దని తెలిపింది. పెద్ద వయసు వారు, చిన్న పిల్లలతో వచ్చే వారు అన్నిరకాల జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలని సూచించింది.

ఇక తిరుమలలో ఇటీవల వరుసగా వివాదాలు చుట్టు ముడుతుండటంతో పాటు, క్యూలైన్ లలో ఇటీవల కొంత మంది భక్తులు గొడవలు పడ్డారు. దీంతో టీటీడీ కూడా అప్రమత్తమైంది. భక్తులపై టీటీడీ విజిలెన్స్ పోలీసులు ప్రత్యేకంగా నిఘా పెట్టారు.

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

