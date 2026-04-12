Huge jobs Fraud busted in nellore in the name of ttd board: ఇటీవల దేశంలో నిరుద్యోగిత రేటు మరీ ఎక్కువగా పెరిగిపోయింది. ఈ క్రమంలో దీన్ని కొంత మంది ఆసరాగా చేసుకుంటున్నారు. అంతే కాకుండా తరచుగా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. కొంత మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల పేరిట, మరికొంత మంది ప్రైవేటు కంపెనీల్లో బ్యాక్ డోర్ జాబ్స్ అంటూ భారీ మోసాలకు తెరతీశారు. ఈ క్రమంలో కొంతమంది అమాయకుల నుంచి భారీగా డబ్బులు వసూళ్లు చేసి ఆపై ముఖం చాటేస్తున్నారు. వీరివల్ల పడ్డ అమాయకులు మోస పోతున్నారు. ఏపీలోని నెల్లూరులో ఈ కోవకు చెందిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై పోలీసులు విస్తు పోయే విషయాల్ని వెల్లడించారు.
నెల్లూరులో ఇటీవల టీటీడీలో తమకు చాలా మంది తెలిసిన వారున్నారని అక్కడ ఉద్యోగాలుఇప్పిస్తామని అమాయకుల్ని నమ్మించారు. అంతే కాకుండా టీటీడీలోని ఉద్యోగులతో దిగినఫోటోలు చూపించడంతో అమాయకులు వీరి మాయమాటల్ని నమ్మారు. ఈ క్రమంలో వీరి వద్ద నుంచి విడతల వారిగా రూ.48 లక్షలు వసూలు చేశారు. ఆ తర్వాత ముఖం చాటేశారు.
డబ్బులు తీసుకుని నెలలు గడుస్తున్న తీసుకున్న వారి నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ రాకపొవడంతో గట్టిగా నిలదీయడంతో ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుని పారిపోయారు. దీనిపై బాధితులు లబో దిబో మంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతొ రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సెల్ ఫోన్ నంబర్ ఆధారంగా మోసాలకు పాల్పడిన వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
దీనిపై నెల్లూరు పోలీసులు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఇలాంటి మోసాలకు పాల్పడే వారిని నమ్మకూడదని చెప్పారు. అంతే కాకుండా ప్రభుత్వ జాబ్ లు, రైల్వే జాబ్ లు, ఇతర ఉద్యోగాల పేరిట మోసాలకు పాల్పడే వారిని నమ్మకూడదని పోలీసులు తెల్చిచెప్పారు. దీనిపై టీటీడీ అధికారులు సమాచారం ఇచ్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
