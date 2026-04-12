English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
Tirumala Jobs Fraud: టీటీడీలో ఉద్యోగాల పేరుతో భారీ స్కామ్.. ఏకంగా రూ.48 ల‌క్ష‌లు వసూలు .. పోలీసులు ఏంచెప్పారంటే..?..

Ttd jobs scam in nellore: అమాయకులను టార్గెట్ చేసుకుని టీటీడీలో ఉద్యోగాలు అంటూ మోసానికి తెరతీశారు. నెల్లూరులో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనలో పోలీసులు దిమ్మతిరిగే నిజాలు బైటపెట్టారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 12, 2026, 03:22 PM IST
  • టీటీడీలో జాబ్స్ పేరిట నెల్లూరులో భారీ మోసం..
  • పలువురు అరెస్ట్..

Trending Photos

5
asha bhosle died
7
Gold Plating
6
PM Shram Yogi Maandhan Yojana
5
vastu tips for women
Huge jobs Fraud busted in nellore in the name of ttd board: ఇటీవల దేశంలో నిరుద్యోగిత రేటు మరీ ఎక్కువగా పెరిగిపోయింది. ఈ క్రమంలో దీన్ని కొంత మంది ఆసరాగా చేసుకుంటున్నారు. అంతే కాకుండా తరచుగా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు.  కొంత మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల పేరిట, మరికొంత మంది ప్రైవేటు కంపెనీల్లో బ్యాక్ డోర్ జాబ్స్ అంటూ భారీ మోసాలకు తెరతీశారు. ఈ క్రమంలో కొంతమంది అమాయకుల నుంచి భారీగా డబ్బులు వసూళ్లు చేసి ఆపై ముఖం చాటేస్తున్నారు. వీరివల్ల పడ్డ అమాయకులు మోస పోతున్నారు. ఏపీలోని నెల్లూరులో ఈ కోవకు చెందిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై పోలీసులు విస్తు పోయే విషయాల్ని వెల్లడించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

నెల్లూరులో ఇటీవల టీటీడీలో తమకు చాలా మంది తెలిసిన వారున్నారని అక్కడ ఉద్యోగాలుఇప్పిస్తామని అమాయకుల్ని నమ్మించారు. అంతే కాకుండా టీటీడీలోని ఉద్యోగులతో దిగినఫోటోలు చూపించడంతో అమాయకులు వీరి మాయమాటల్ని నమ్మారు. ఈ క్రమంలో వీరి వద్ద నుంచి విడతల వారిగా  రూ.48 ల‌క్ష‌లు వ‌సూలు చేశారు. ఆ తర్వాత ముఖం చాటేశారు.

డబ్బులు తీసుకుని  నెలలు గడుస్తున్న తీసుకున్న వారి నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ రాకపొవడంతో గట్టిగా నిలదీయడంతో ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుని పారిపోయారు. దీనిపై బాధితులు లబో దిబో మంటూ  పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతొ రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సెల్ ఫోన్ నంబర్ ఆధారంగా మోసాలకు పాల్పడిన వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

దీనిపై నెల్లూరు పోలీసులు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఇలాంటి మోసాలకు పాల్పడే వారిని నమ్మకూడదని చెప్పారు. అంతే కాకుండా  ప్రభుత్వ జాబ్ లు, రైల్వే జాబ్ లు, ఇతర ఉద్యోగాల పేరిట మోసాలకు పాల్పడే వారిని నమ్మకూడదని పోలీసులు తెల్చిచెప్పారు. దీనిపై టీటీడీ అధికారులు సమాచారం ఇచ్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaTtd jobs scamTtd jobs fraudnelloreTTD News

Trending News