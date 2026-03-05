English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
  • kalvakuntla Kavitha: తిరుపతికి చేరుకున్న కల్వకుంట్ల కవిత.!. జై ఆంధ్రా అంటూ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Kalvakuntla Kavitha on delhi liquor scam clean chit: రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు ఢిల్లీ లిక్కర్ స్యామ్ లో తనకు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిందని చెబుతూ కవిత మరోసారి ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి దయతో న్యాయం గెలిచిందన్నారు. గతంలో తిరుమలకు నడిచి వస్తానని మొక్కుకున్నట్లు తెలిపారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 5, 2026, 04:40 PM IST
  • తిరుపతికి చేరుకున్న కవిత..
  • అందరికి స్వామి వారి అనుగ్రహం ఉండాలని వ్యాఖ్యలు..

kalvakuntla Kavitha reached Tirupati for tirumala lord Balaji darshan: తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత తిరుపతి చేరుకున్నారు. గతంలో ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ వేళ ఈ ఆరోపణల నుంచి బైటపడితే తిరుమలకు కాలినడకన వస్తానని కవిత మొక్కుకున్నారు. ఆ విధంగానే కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో కవిత తిరుపతికి చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో తిరుపతిలో కవితకు అక్కడి అభిమానులు, కార్యకర్తలు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. ఈ నేపథ్యంలో కవిత మాట్లాడుతూ జై ఆంధ్ర అని అక్కడి వారిలో జోష్ ను నింపారు.. తనను లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారని అన్నారు.

నాలుగెండ్ల పాటు వేధింపులకు గురిచేశారని అన్నారు.  స్వామి వారి దయతో నిజాయితీ నావైపు ఉండటంతో, చివరకు న్యాయం గెలిచిందన్నారు. గతంలో అలిపిరి మెట్ల మార్గం గుండా నడిచివచ్చిస్వామి వారిని దర్శించుకుంటానని మొక్కుకున్నట్లు చెప్పారు. దీనిలో భాగంగానే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దర్శనానికి వచ్చినట్లు చెప్పారు.

అందరికి వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆశీస్సులు ఎల్లవేళాలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు మాట్లాడారు. మరోవైపు కవిత ఏపీలో వచ్చి జై ఆంధ్ర అంటూ నినాదాలు చేయడం రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

తెలంగాణలో ఏపీకి చెందిన వారు చాలామంది ఉంటారు.అందుకు వారిని ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు కవిత ఈ విధంగా జై ఆంధ్ర నినాదంను ఎత్తుకున్నారని పొలిటికల్ రచ్చ మొదలైంది. మరోవైపు కవితతో పాటు తెలంగాణ జాగృతి కార్యకర్తలు,అభిమానులు అనేక మంది కవితతో పాటకు తిరుమలకు కాలినడకన వెళ్తున్నారు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

kalva kuntla kavithaTirupatiTirumala DarshanTTD NewsTirupati news

