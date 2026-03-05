kalvakuntla Kavitha: తిరుపతికి చేరుకున్న కల్వకుంట్ల కవిత.!. జై ఆంధ్రా అంటూ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

kalvakuntla Kavitha reached Tirupati for tirumala lord Balaji darshan: తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత తిరుపతి చేరుకున్నారు. గతంలో ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ వేళ ఈ ఆరోపణల నుంచి బైటపడితే తిరుమలకు కాలినడకన వస్తానని కవిత మొక్కుకున్నారు. ఆ విధంగానే కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో కవిత తిరుపతికి చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో తిరుపతిలో కవితకు అక్కడి అభిమానులు, కార్యకర్తలు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. ఈ నేపథ్యంలో కవిత మాట్లాడుతూ జై ఆంధ్ర అని అక్కడి వారిలో జోష్ ను నింపారు.. తనను లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారని అన్నారు.
నాలుగెండ్ల పాటు వేధింపులకు గురిచేశారని అన్నారు. స్వామి వారి దయతో నిజాయితీ నావైపు ఉండటంతో, చివరకు న్యాయం గెలిచిందన్నారు. గతంలో అలిపిరి మెట్ల మార్గం గుండా నడిచివచ్చిస్వామి వారిని దర్శించుకుంటానని మొక్కుకున్నట్లు చెప్పారు. దీనిలో భాగంగానే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దర్శనానికి వచ్చినట్లు చెప్పారు.
అందరికి వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆశీస్సులు ఎల్లవేళాలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు మాట్లాడారు. మరోవైపు కవిత ఏపీలో వచ్చి జై ఆంధ్ర అంటూ నినాదాలు చేయడం రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
Read more: Ktr On Revanth reddy: రాష్ట్రంలో బుల్డోజర్ రాజ్యం నడుస్తొంది.!. కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
తెలంగాణలో ఏపీకి చెందిన వారు చాలామంది ఉంటారు.అందుకు వారిని ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు కవిత ఈ విధంగా జై ఆంధ్ర నినాదంను ఎత్తుకున్నారని పొలిటికల్ రచ్చ మొదలైంది. మరోవైపు కవితతో పాటు తెలంగాణ జాగృతి కార్యకర్తలు,అభిమానులు అనేక మంది కవితతో పాటకు తిరుమలకు కాలినడకన వెళ్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.