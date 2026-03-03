Kavitha visits Tirumala: చంద్ర గ్రహణం తర్వాత తిరుమలకు కవిత.. అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో వెళ్లి స్వామి వారి దర్శనం..

kalvakuntla kavitha will visits tirumala temple: ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో కల్వకుంట్ల కవితకు రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది. దీంతో జాగృతి కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. మరోవైపు కవిత మరింత దూకుడు పెంచారు. బీఆర్ఎస్ , కాంగ్రెస్ లను ఏకీపారేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తనకు ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ నుంచి విముక్తి లభించడంతో కవిత అలిపిరి మెట్ల మార్గంగుండా తిరుమలకు వెళ్లనున్నారు. ఈ మేరకు కవిత పర్యటనను సన్నిహిత వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ నెల 5వ తేదీన కవిత తిరుపతికి చేరుకుంటారు. అదే రోజు సాయంత్రం అలిపిరి నుంచి కాలినడకన కొండపైకి వెళ్లనున్నారు.
అదే రోజు రాత్రి తిరుమలలోనే బస చేసి, ఆ మరుసటి రోజు అంటే 6వ తేదీన ఉదయం శ్రీవారిని దర్శించుకుని తన మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. ఆ తర్వాత మరల హైదరాబాద్ కు చేరుకుంటారు. మొత్తంగా కవిత తిరుమల పర్యటన ప్రకటనతో కార్యకర్తలు ఫుల్ జోష్ తో ఉన్నారు. శ్రీవారి దర్శనం తర్వాత కవిత ఏమైన ప్రకటనలు చేస్తారా...?.. అని కూడా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతుంది.
మరోవైపు కవితకు లిక్కర్ స్కామ్ నుంచి క్లీన్ చిట్ రావడంతో తెలంగాణ రాజకీయాలు మరింత ఆసక్తికరంగా మారాయి. ఇన్నాళ్లు కవితను లిక్కర్ రాణి అంటూ బీజేపీ, కాంగ్రెస్ నేతలు చేసిన ఆరోపణలకు చెంప పెట్టుగా కోర్టు తీర్పునిచ్చిందని కవిత ఫాలోవర్స్ మాట్లాడుకుంటున్నారు.
ఇక తిరుమలలో చంద్ర గ్రహణం నేపథ్యంలో అన్నిఆలయాలు ఇప్పటికే మూసివేశారు. రాత్రి 8 తర్వాత శుధ్ది కార్యక్రమాలు నిర్వహించి భక్తులకు స్వామివారి దర్శన భాగ్యం కల్పించనున్నారు. మరోవైపు తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. తిరుమలలో ఇటీవల క్యూలైన్లలో భక్తుల గొడవల నేపథ్యంలో సంయమనం పాటించాలని టీటీడీ భక్తుల్ని కోరింది.
