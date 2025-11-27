English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  Tirupati City
  Parakamani Case: రోజుకో మలుపు.. తిరుమల పరకామణి కేసు పూర్తి స్టోరీ ఇదే!

Parakamani Case: రోజుకో మలుపు.. తిరుమల పరకామణి కేసు పూర్తి స్టోరీ ఇదే!

Know About Tirumala Parakamani Scam Full Story: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పరకామణిలో చోరీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించింది. దొంగను పట్టుకున్నారు కానీ అయితే ఆ దొంగ వెనుకాల ఉంది మీరంటే మీరంటూ వైసీపీ, కూటమి నాయులు పరస్పరం దుమ్మెత్తి పోసుకుంటున్నారు. భూమన వర్సెస్‌ భానుప్రకాష్‌ అండ్‌ కిరణ్‌ రాయల్‌గా ఈ ఎపిసోడ్‌ టర్న్‌ తీసుకుంది. మరి ఈ కేసు పూర్తి కథనం ఇదే!

Last Updated : Nov 27, 2025, 09:21 AM IST

Tirumala Parakamani Scam: తిరుమల ఆలయం పరకామణి కేసు ఏపీ రాజకీయాల్లో కాక రేపుతోంది. తన హయాంలో తప్పు జరిగిందని తెలిస్తే తల నరుక్కుంటానన్నారు టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి చెబుతూనే.. పరకామణి కేసులో విచారణకు హాజరయ్యారు. భూమన లక్ష్యంగా చేసుకోవడమే కాకుండా మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ పరిపాలనలో తప్పిదాలను ఎన్డీయే కూటమి ఎత్తిచూపుతోంది. అందులో భాగంగా కల్తీ లడ్డూ వివాదాన్ని గుర్తుచేస్తున్నారు.

పరకామణి అంటే..
తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి పరకామణికి శతాబ్దాల చరిత్ర ఉంది. వందల ఏళ్లుగా శ్రీవారికి వస్తున్న నగదు, కానుకలను లెక్కించే కార్యక్రమాన్ని పరకామణి అని పిలుస్తున్నారు. 17వ శతాబ్దం కంటే ముందే పరకామణి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. భక్తులు తమ తమ స్థాయిని బట్టి నగలు, నగదును శ్రీవారికి హుండీ ద్వారా సమర్పిస్తారు. శ్రీవారి ఖజానాకు బంగారు, వెండి కానుకలు సమర్పిస్తుంటారు. వేంకటేశ్వరుడి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు కానుకలు సమర్పిస్తుండడంతో వాటిని లెక్కించడమే పరకామణి సేవ అంటారు. శ్వేత వస్త్రంతో కూడిన గంగాళాన్ని భక్తులు హుండీగా పిలుస్తారు. హుండీగా పరిగణించే గంగాళం కానుకలతో నిండిన తర్వాత లెక్కింపు కోసం పరకామణికి చేర్చుతారు.ఈ గంగాళాలను విజిలెన్స్, ఆలయ అధికారులు, బొక్కసం సిబ్బంది సమక్షంలో తెరిచి లెక్కిస్తారు.

12 నుంచి 14 గంగాళాలు
1965 వరకు బంగారు వాకిలి దగ్గరే లెక్కింపు జరిగేది. ఆ తర్వాత కానుకలు రావడం పెరగడంతో హుండీ లెక్కింపునకు ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేక స్థలాన్ని కేటాయించారు. కట్టుదిట్టమైన నిఘా నడుమ హుండీ లెక్కింపు సాగుతుంది. నాణేలు, స్వదేశీ, విదేశీ నోట్లు, పురాతన నాణేలు, ఆభరణాలు, ముడుపులు, వస్తువులు, విలువైన పత్రాలు, కోర్కెల చిట్టాలు, శుభలేఖలు, విజిటింగ్ కార్డులు, కలకండ, బియ్యం, పసుపు ఇలా రకరకాల కానుకలు హుండీకి చేరుతున్నాయి. భక్తులు సమర్పించే కానుకలతో రోజూ 12 నుంచి 14 గంగాళాలు నిండుతాయి. ఈ గంగాళాలను బంగారు వాకిలి వద్దకు తరలించి ఏకాంత సమయానికి స్ట్రాంగ్‌రూమ్‌కు చేరుస్తారు. పరకామణిలో సీసీ కెమెరాల నిఘా నేత్రాల నడుమ కట్టుదిట్టంగా హుండీ కానుకలను లెక్కిస్తారు.

అసలేం జరిగిందంటే?
తిరుమల పరకామణిలో రవికుమార్‌ ఓ మఠం తరఫున పని చేస్తుండేవాడు. ఏళ్ల తరబడిగా గుమస్తాగా ఉంటూ విదేశీ కరెన్సీని లెక్కించే విభాగంలో పనిచేసేవాడు. అయితే ఆయన చాలాకాలంగా విదేశీ కరెన్సీని పక్కదోవ పట్టించాడనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలోనే 2023 ఏప్రిల్‌ 29వ తేదీన విదేశీ కరెన్సీని లెక్కిస్తూ కొన్ని నోట్లను పంచెలో ప్రత్యేకంగా కుట్టించుకున్న జేబుల్లో దాచుకున్నాడు.

అతడి కదలికలపై అనుమానం వచ్చిన సిబ్బంది తనిఖీ చేయగా విదేశీ కరెన్సీతో పట్టుబడ్డాడు. ఆరోజు అతను 900 డాలర్లు అపహరించగా అప్పట్లో వాటి విలువ రూ.72 వేలుగా తేల్చారు. ఇలా రవికుమార్ చాలాకాలంగా పరకామణిలో డబ్బులు గుట్టుగా దాచి రూ.కోట్లకు పడగలెత్తాడని ఆరోపణలు వచ్చాయి. అయితే పరకామణిలో చోరీచేస్తూ పట్టుబడిన రవికుమార్ నుంచి కొన్ని ఆస్తులను తిరుమలకు విరాళంగా అందించి మిగిలిన ఆస్తులను కొందరు వారి పేరిట రాయించుకున్నారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. రవికుమార్‌ను పట్టుకున్న తర్వాత లోక్‌అదాలత్‌లో కేసును రాజీ చేయించి అతడి ఆస్తులను కొట్టేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

సీఐడీ విచారణకు ఆదేశం
లోక్ అదాలత్‌ తీర్పుపై టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడు భాను ప్రకాశ్‌రెడ్డి హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కేసుపై విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు పరకామణి వ్యవహారంపై సీఐడీ విచారణ చేపట్టాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నెల రోజుల్లోపు విచారణ జరిపి నివేదికను సీల్డ్ కవర్‌లో అందివ్వాలని ఆదేశించింది.

సీబీఐతో దర్యాప్తుకు డిమాండ్
పరకామణిలో చోరీని బయటపెట్టి.. రవికుమార్ నుంచి కోట్ల రూపాయలు రికవరీ చేశామని భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి చెబుతున్నారు. 20 ఏళ్లుగా రవికుమార్‌ పరకామణిలో చోరీ చేస్తున్నాడని, చంద్రబాబు హయాంలో కూడా దొంగతనాలు చేశాడని, అప్పుడు రవికుమార్‌ను చంద్రబాబు ఎందుకు పట్టుకోలేదని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ కేసును సీబీఐతో దర్యాప్తు చేయించాలని భూమన డిమాండ్.

కీలక సాక్షి మృతి
పరకామణి కేసు విచారణ కొనసాగుతుండగానే ఈ కేసులో కీలక సాక్షి, నిందితుడు, టీటీడీ మాజీ ఏవీఎస్‌ఓ సతీశ్‌ కుమార్‌ (52) మృతి చెందడం అనుమానాస్పదంగా మారింది. తాడిపత్రి-గుత్తి ప్రధాన రైల్వే రహదారిలోని కోమలి జూటూరు రైల్వేస్టేషన్ల అప్‌డౌన్‌ ట్రాక్‌ల మధ్య చనిపోవడం తీవ్ర సంచలనం రేపింది. అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్లులో జీఆర్‌పీ రిజర్వ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌గా ప్రస్తుతం విధులు నిర్వహిస్తున్న ఆయన పరకామణి కేసులో విచారణ నిమిత్తం గురువారం రైల్లో తిరుపతికి బయల్దేరినట్లు సమాచారం. ఇటు కూటమి ప్రభుత్వం.. అటు వైసీపీ ఆరోపణల మధ్య శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామికి భక్తులు సమర్పించిన కానుకలను పక్కదోవ పట్టించిన కేసులో ఏం జరగనుందనేది.. తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే!

