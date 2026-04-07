Snake Video: అయ్యోపాపం.. ఎండకు తల్లిడిల్లిన నాగు పాము.. స్నేక్ క్యాచర్ చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా.. వీడియో వైరల్..

Man feeds water to thirsty snake in puttur Tirupati video: గత కొన్నిరోజులుగా ఎండలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. జనాలు అసలు బైటకు వెళ్లాలంటేనే అల్లాడిపోతున్నారు. ఇక రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం వాతావరణం చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు వర్షం పడుతుందో మరెప్పుడు ఎండలు పడతాయో ఎవరు చెప్పలేని సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల పాములు ఎక్కువగా అడవిలో నుంచి అవి నీటి కోసం, ఆహారం కోసం జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి.
తిరుపతి జిల్లాలోని పుత్తురులో ఈ కోవకు చెందిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒక భారీ నాగు పాము స్థానికంగా ఉన్న ఒక ఇంటికి వచ్చింది. దీన్ని చూడగానే అక్కడి వారు వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం అందించారు. దీంతొ ఘటన ప్రదేశంకు శ్రీకాంత్ అనే వ్యక్తి చేరుకున్నాడు. ఎంతో చాకచక్యంతో కొన్నిగంటల పాటు శ్రమించి పామును పట్టుకున్నాడు. ఆ సమయంలో నాగు పాము చాలా నీరసంగా ఉంది. అంతేకాకుండా అది కనీసం కదల్లేక ఇబ్బందులు పడింది.
వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ పాముకు పాముపై పై నుంచి బాటిల్ తో ధారగా నీళ్లను పోశాడు. అప్పుడ అది నీళ్లను తాగి తన దాహాంను తీర్చుకుంది. ఆ ఇంటి వారు సైతం పాముకు నీళ్లను పై నుంచి ధారగా పోశారు. మరోవైపు స్నేక్ క్యాచర్ మాత్రం పాము ఎటు పొకుండా దాని తోకను జాగ్రత్తగా పట్టుకున్నాడు.
ఈ ఘటనను వీడియో తీయగా అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు పాము దాహాంను తీర్చినందుకు వారిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. మొత్తంగా కోబ్రా నీళ్లను తాగిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.