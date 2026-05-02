  • Nara Lokesh: తిరుమల శ్రీవారితో అస్సలు పెట్టుకొవద్దు.!.. వైఎస్ జగన్ కు మంత్రి నారా లోకేష్ మాస్ వార్నింగ్.!.

Nara Lokesh: తిరుమల శ్రీవారితో అస్సలు పెట్టుకొవద్దు.!.. వైఎస్ జగన్ కు మంత్రి నారా లోకేష్ మాస్ వార్నింగ్.!.

Nara lokesh fires on ys jagan: తిరుమలలో టీటీడీ మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పిస్తుందని మంత్రి నారాలోకేష్ వెల్లడించారు . కానీ వైఎస్ జగన్  మీడియాలో మాత్రం తరచుగా అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారని ఏకీపారేశారు.  వైఎస్ జగన్ పై పంచ్ లు వేస్తు ట్విట్ చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 2, 2026, 10:37 PM IST
Nara Lokesh: తిరుమల శ్రీవారితో అస్సలు పెట్టుకొవద్దు.!.. వైఎస్ జగన్ కు మంత్రి నారా లోకేష్ మాస్ వార్నింగ్.!.

Nara Lokesh fires on ys jagan over false propaganda on Tirumala:  కలియుగ దైవం, భక్తుల కొంగు బంగారం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంకు దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలి వస్తారు.  స్వామివారి చల్లని చూపు కోసం ఎంతో పరితపిస్తారు. దీని  కోసం గంటల కొద్ది క్యూలైన్ లలో వేచి ఉంటారు. స్వామి వారి దర్శనం కోసం ఎన్ని  ఇబ్బందులైన ఎదుర్కొంటారు. ఈ క్రమంలో తిరుమలలో ఇటీవల భక్తుల రద్దీ అమాంతం పెరిగిపోయింది.  మరోవైపు కూటమి ప్రభుత్వంపై,టీటీడీపై తరచుగా వైఎస్ జగన్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా జగన్ మీడియాలో సైతం తిరుమలలో వసతులపై లేని పోనీ అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. మంత్రి నారాలోకేష్ తిరుమలలో వైసీపీ మీడియాచేస్తున్న అసత్య ప్రచారాలపై మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలో ఎక్స్ వేదికగా ఘాటుగా ట్విట్ చేశారు.

కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి తో పెట్టుకోవద్దు జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు!" అంటూ ఏపీ మంత్రినారా లోకేష్ తీవ్రంగా స్పందించారు.  తిరుమల శ్రీవారి దర్శన ఏర్పాట్ల విషయంలో సాక్షి మీడియా తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.  ఈ మేరకు లోకేష్ ఒక వీడియోను పంచుకున్నారు.

తిరుమలలో ఏర్పాట్లు చాలా బాగున్నాయని క్యూలైన్ లలో ఉన్న భక్తులు చెబుతున్న కూడా, సాక్షి ఛానల్ ప్రతినిధి మాత్రం ఏర్పాట్లు బాగాలేదని, ఇబ్బందులు పడుతున్నామని చెప్పించడానికి ప్రయత్నించినట్లు కన్పిస్తున్న వీడియోను షేర్ చేశారు. భక్తులు తాము సంతృప్తిగా ఉన్నామని చెప్పడంతో సాక్షి ప్రతినిధికి ట్విస్ట్ ఎదురైందని లోకేష్ తన పోస్టులోవెల్లడించారు.

దీనిపై సీరియస్ అయ్యారు.తిరుమలపై, కూటమి ప్రభుత్వంపై ఎన్ని అవాస్తవాలను ప్రచారం చేసిన  ప్రజలు నమ్మరని మంత్రి నారాలోకేష్ స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా తిరుమల విషయంలో ఇటువంటి చర్యలకు పాల్పడవద్దని జగన్‌కు మంత్రి నారాలోకేష్ గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Nara Lokesh, Tirumala, TTD News, Tirumala temple, Lord Balaji

