  • Tirumala: తిరుమల ఆలయానికి సినీ ప్రముఖుల తాకిడి.. బైకర్ సినిమా బృందం మొక్కులు

Tirumala: తిరుమల ఆలయానికి సినీ ప్రముఖుల తాకిడి.. బైకర్ సినిమా బృందం మొక్కులు

Movie Actors And Directors Rush To Tirumala Temple: కలియుగ వైకుంఠవాసుడు తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునేందుకు సినీ ప్రముఖులతోపాటు రాజకీయ నాయకులు పోటెత్తారు. సినీ నటులు, దర్శకులు, ఎమ్మెల్యేలు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 26, 2026, 12:31 PM IST

Sobhita Dhulipala: పెళ్లయినా మారని శోభిత.. ఎద అందాలు చూపిస్తున్న నాగచైతన్య భార్య
6
Sobhita Dhulipala
Sobhita Dhulipala: పెళ్లయినా మారని శోభిత.. ఎద అందాలు చూపిస్తున్న నాగచైతన్య భార్య
Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. నేడు అన్నీ రాశుల కంటే అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశి ఇదే..!
5
Daily Horoscope
Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. నేడు అన్నీ రాశుల కంటే అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశి ఇదే..!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ ఒక్క రాశికే అదృష్టయోగం, మీరున్నారా?
5
today Horoscope
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ ఒక్క రాశికే అదృష్టయోగం, మీరున్నారా?
Packet Milk: ప్యాకెట్‌ పాలను మరిగించకూడదా? అలా చేస్తే డేంజర్‌ అంటున్న నిపుణులు!
5
packet milk boiling
Packet Milk: ప్యాకెట్‌ పాలను మరిగించకూడదా? అలా చేస్తే డేంజర్‌ అంటున్న నిపుణులు!
Tirumala: తిరుమల ఆలయానికి సినీ ప్రముఖుల తాకిడి.. బైకర్ సినిమా బృందం మొక్కులు

Tirumala Temple VIPs Rush: తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తున్నారు. కొన్ని స్కూళ్లకు వేసవి సెలవులు ప్రకటించడంతో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తుండడంతో తిరుమల కిటకిటలాడుతోంది. వారికి సినీ ప్రముఖులు కూడా తిరుమలకు పోటెత్తుతున్నారు. తిరుమల గిరులు ప్రముఖుల రాకతో సందడిగా మారాయి. నిత్యం వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చే తిరుమలలో  పలువురు రాజకీయ నాయకులు, సినీ ప్రముఖులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. గురువారం సినీ ప్రముఖులతోపాటు రాజకీయ ప్రముఖులు తరలివచ్చారు. సినీ నటీనటులు శర్వానంద్‌, మాళవిక నాయర్‌, సంపత్‌ రాజ్‌తోపాటు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు ధూళిపాల నరేంద్రకుమార్‌, బోండా ఉమ తదితరులు దర్శించుకున్నారు.

Also Read: Lavanya Drunk: తప్ప తాగి హీరో రాజ్‌ తరుణ్‌ మాజీ లవర్‌ నానా రచ్చ.. తిరగబడ్డ గ్రామస్తులు

తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు బోండా ఉమా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. దర్శనం అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఏపీ ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుకున్నట్లు తెలిపారు. పొన్నూరు శాసన సభ్యులు ధూళిపాళ నరేంద్ర కుమార్ శ్రీవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. వారికి ఆలయ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. తమ బైకర్‌ సినిమా విడుదల సందర్భంగా ఆ చిత్రబృందం తిరుమల ఆలయాన్ని సందర్శించింది.

Also Read: Harish Rao: 'తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా రేవంత్ రెడ్డి మళ్లీ సీఎం కాడు': హరీశ్ రావు

బైకర్‌ సినిమా హీరో శర్వానంద్, హీరోయిన్ మాళవిక నాయర్‌తోపాటు చిత్రబృందం గురువారం శ్రీవారిని దర్శించుకుంది. త్వరలో విడుదల కాబోతున్న బైకర్‌ సినిమా విజయవంతం కావాలని కోరుతూ చిత్రబృందం మొక్కులు చెల్లించుకుంది. తిరుమల ఆలయం వెలుపల సినీ ప్రముఖులను చూసేందుకు అభిమానులు, భక్తులు ఎగబడ్డారు. ఇక లక్కీ భాస్కర్ వంటి విజయవంతమైన చిత్రాల దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి తిరుమల స్వామిని దర్శించుకున్నారు. విలక్షణ నటుడు సంపత్ రాజ్ కూడా తిరుమల శ్రీవారిని కుటుంబసభ్యులతో కలిసి దర్శనం చేసుకున్నారు.

తిరుమలలో హోటళ్లు బంద్‌
గ్యాస్ సమస్య తిరుమలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. గ్యాస్‌ లేక తిరుమలలోని హోటళ్లు మూతపడుతున్నాయి. సిలిండర్లు లభించక దాదాపు 50 హోటళ్లు మూతపడ్డాయని సమాచారం. హోటళ్లు మూతపడడం కారణంగా తిరుమలలోని అన్నప్రసాద కేంద్రాలపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. పెద్ద ఎత్తున భక్తులు అన్నప్రసాద కేంద్రాలకు వచ్చి ఆహారం తీసుకుంటున్నారు. వెంగమాంబ అన్నప్రసాద కేంద్రంతోపాటు వివిధ సత్రాల్లోని అన్నప్రసాదాల కేంద్రాలు భక్తులతో నిండిపోతున్నాయి. దీంతో టీటీడీకి కూడా గ్యాస్‌ కష్టాలు ఎదురవుతున్నాయి. నిత్యం 6 టన్నుల గ్యాస్‌ కావాల్సి ఉండగా.. ఇండియన్‌ ఆయిల్‌ సంస్థ కావాల్సినంత గ్యాస్‌ ఇవ్వడం లేదని తెలుస్తోంది. దీంతో తిరుమలలో భక్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

