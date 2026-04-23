Tirupati Family Deaths: తిరుపతిలో ఒకే కుటుంబంలో ఐదుగురి మృతి.. వెలుగులోకి విస్తుపోయే విషయాలు..!

Five members of family died under suspicious circumstances in Tirupati: తిరుపతి జిల్లాలో పెనువిషాదం చోటు చేసుకుంది. ఏకంగా ఐదుగురు కుటుంబం మృతి చెందడం స్థానికంగా అందర్ని ఉలిక్కి పడేలా చేసింది. తిరుపతి జిల్లా నారాయణవనం మండలం వెంకటకృష్ణపాలెంలో మోహన్ అనే వ్యక్తి తన భార్య భార్య హరిత , తల్లి చంద్రకళను చున్నీతో మెడకు బిగించి హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత తన ఇద్దరు పిల్లల్ని బైక్ మీద పుత్తూరు మండలంలోని వేపగుంట రైల్వేస్టేషన్ వద్ద ద్విచక్ర వాహనం వద్దకు తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ పట్టాల మీద తల పెట్టాడు. తండ్రిని పిల్లలు లాగే ప్రయత్నంలో ఒక్కసారిగా ఎగ్మోర్ - కాచిగూడ రైలు వేగంగా వచ్చి ముగ్గురినీ బలితీసుకుంది.
ఈ ఘటన తిరుపతిలో జిల్లాలో సంచలనంగా మారింది. మోహన్ నారాయణవనంలో సిమెంట్ షాప్, హరిత టైలరింగ్ షాప్ నడిపిస్తుంది.. హరిత సోదరుడు బాలకృష్ణ కొద్ది రోజులుగా వారితోనే కలిసి ఉంటున్నాడు. అయితే కొన్ని రోజులుగా కుటుంబంలో భార్యభర్తల మధ్య చిన్న చిన్న తగాదాలు మొదలయ్యాయి. అంతే కాకుండా ఆర్థిక స్థితిపై కూడా తరచుగా వీరి మధ్య వాగ్వాదం జరుగుతు ఉండేది. మోహన్ ఇటీవల చాలా డిస్టర్బ్ గా ఉంటున్నాడని చుట్టుపక్కల వారు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా ఖర్చుల విషయంలో కుటుంబ తగాదాలు జరిగినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఒకే కుటుంబంలో చిన్న పాటి గొడవలకు ఐదుగురు చనిపోవడం ఏంటని బంధువులు, చుట్టుపక్కల వారు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు లోతుగా చుట్టుపక్కల వారితో ఘటనపై ఆరా తీస్తున్నారు.
