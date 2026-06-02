  • /Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి క్షేత్రంలో సరికొత్త రికార్డ్.. 27 రోజుల్లోనే 12లక్షల మందికి పైగా తలనీలాల సమర్పణ

Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో సరికొత్త రికార్డ్ నమోదైంది. భక్తులు రికార్డ్ స్థాయిలో తలనీలాలు సమర్పించారు. ‘నల్ల బంగారం’గా ప్రసిద్ధి చెందిన తలనీలాలను సమర్పించే వారి సంఖ్యలో అపూర్వమైన పెరుగుదల నమోదైంది. ఈ ఏడాది మే నెలలో 12.43 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు విశ్వాసానికి చిహ్నంగా తలనీలాలు సమర్పించారు.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 02, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Jun 02, 2026, 06:42 AM IST
Image Credit: New Record In Tirumala More Than 12 Lakh Devotees Shave Heads (source-file)

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

