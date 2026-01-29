Couple Photo shoot in Tirumala Video: తిరుమలలో మహా అపచారం.. ముద్దులు పెట్టుకుంటూ కొత్త జంట ఫోటో షూట్.. వీడియో..

Newly Married couple kissing photo shoot in Tirumala: కలియుగ దైవం తిరుమల శ్రీవారిని భక్తుల కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. పిలిస్తే పలికే దైవంగా కొలుచుకుంటారు. ప్రతిరోజు వేలాదిగా తరలివచ్చి మరీ స్వామి వారి దర్శనాలు చేసుకుంటారు. అయితే.. తిరుమలలో ఇటీవల రథసప్తమి మిని బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. భక్తులు భారీగా తరలివచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఇదిలా ఉండగా తిరుమలలో ఇంకా రద్దీ కొనసాగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలొ తిరుమలలో ఫోటో షూట్ లు, రీల్స్ చేయోద్దని ఎంత చెప్పిన, ఎన్నిసార్లు వివాదాస్పదంగా మారిన కొంత మంది తీరు మాత్రం మారడంలేదు.
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ పరిసరాల్లో వివాదంగా మారిన కొత్త జంట ఫోటో షూట్
గొల్లమండపం నుండి అఖిలాండం వరకు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఆ జంట వివిధ భంగిమల్లో ఫోటోలు దిగడంపై భక్తులు ఆగ్రహం
టీటీడీ సిబ్బంది సైతం మైక్ లలో తిరుమాడ వీధుల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని తరచుగా మైక్ లలో అలర్ట్ కూడా చేస్తున్నారు. అయిన కొంత మంది భక్తులు వీటిని పట్టించుకొకుండా పదే పదే వివాదాల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. తాజాగా.. పెళ్లైన కొత్త జంట తిరుమలలో రీల్స్ ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఫోటో షూట్ లకు పాల్పడ్డారు. ఇది కాస్త వివాదాస్పదంగా మారింది.
తిరుమల మాడ వీధుల్లో కొంత జంట అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఆలయం ఎదురుగా ఉన్న గొల్లమండపం నుంచి అఖిలాండం వరకు వీరి ఫోటో షూట్ సాగింది. ఫోటోల కోసం ఒకర్నిమరోకరు ముద్దులు పెట్టుకున్నారు. హగ్ చేసుకున్నారు. తిరుమలలో ఉన్నామన్న విషయం కూడా మర్చిపోయి అపవిత్రమైన పనులు చేశారు.
శ్రీవారి ఆలయం ముందు మాడ వీధుల్లో నడుచుకుంటూ వచ్చి వివాదాదస్పదంగా ప్రవర్తించారు . వీరిప్రవర్తన చూసి చుట్టుపక్కల ఉన్న భక్తుల షాక్ అయ్యారు. ఒకవైపు శుభమా అని పెళ్లి చేసుకుని ఆలయంలో ఇలాంటి పనులు ఏంటని మండిపడుతున్నారు.
మరీ వారికి తెలిసే చేశారా..?.. లేదా అనుకొకుండా జరిగిందా ?.. అన్న విషయం తెలియాల్సి ఉంది. మొత్తంగా తిరుమలలొ కొత్త జంట ఫోట్ షూట్ మాత్రం పెద్ద కాంట్రవర్సీగా మారింది. మరీ అంతసేపు ఫోటో షూట్ లు తీస్తుంటే అక్కడుండాల్సిన టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు ఏమయ్యారని కూడా విమర్శలు వస్తున్నాయి. మొత్తంగా తిరుమలలో ఫోటో షూట్ అంశంపై శ్రీవారి భక్తులు మండిపడుతున్నారు.
