Couple Photo shoot in Tirumala Video: తిరుమలలో మహా అపచారం.. ముద్దులు పెట్టుకుంటూ కొత్త జంట ఫోటో షూట్.. వీడియో..

Couple kissing photo shoot in tirumala: తిరుమల శ్రీవారి మాడ వీధుల్లో కొత్త జంట ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఫోటోషూట్ లు చేసుకున్నారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై శ్రీవారి భక్తులు మండిపడుతున్నారు. దీనిపై టీటీడీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారనే దానిపై ఆసక్తి నెలకొంది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 29, 2026, 12:57 PM IST
Couple Photo shoot in Tirumala Video: తిరుమలలో మహా అపచారం.. ముద్దులు పెట్టుకుంటూ కొత్త జంట ఫోటో షూట్.. వీడియో..

Newly Married couple kissing photo shoot in Tirumala: కలియుగ దైవం తిరుమల శ్రీవారిని భక్తుల కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. పిలిస్తే పలికే దైవంగా కొలుచుకుంటారు. ప్రతిరోజు వేలాదిగా తరలివచ్చి మరీ స్వామి వారి దర్శనాలు చేసుకుంటారు. అయితే.. తిరుమలలో ఇటీవల రథసప్తమి మిని బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి.  భక్తులు భారీగా తరలివచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఇదిలా ఉండగా తిరుమలలో ఇంకా రద్దీ కొనసాగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలొ తిరుమలలో ఫోటో షూట్ లు, రీల్స్ చేయోద్దని ఎంత చెప్పిన, ఎన్నిసార్లు వివాదాస్పదంగా మారిన కొంత మంది తీరు మాత్రం మారడంలేదు.

టీటీడీ సిబ్బంది సైతం మైక్ లలో తిరుమాడ వీధుల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని తరచుగా మైక్ లలో అలర్ట్ కూడా చేస్తున్నారు. అయిన కొంత మంది భక్తులు వీటిని పట్టించుకొకుండా పదే పదే వివాదాల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. తాజాగా.. పెళ్లైన కొత్త జంట తిరుమలలో రీల్స్ ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఫోటో షూట్ లకు పాల్పడ్డారు. ఇది కాస్త వివాదాస్పదంగా మారింది. 

తిరుమల మాడ వీధుల్లో కొంత జంట అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఆలయం ఎదురుగా ఉన్న గొల్లమండపం నుంచి అఖిలాండం వరకు వీరి ఫోటో షూట్ సాగింది. ఫోటోల కోసం ఒకర్నిమరోకరు ముద్దులు పెట్టుకున్నారు. హగ్ చేసుకున్నారు. తిరుమలలో ఉన్నామన్న విషయం కూడా మర్చిపోయి అపవిత్రమైన పనులు చేశారు.  

శ్రీవారి ఆలయం ముందు మాడ వీధుల్లో నడుచుకుంటూ వచ్చి వివాదాదస్పదంగా ప్రవర్తించారు . వీరిప్రవర్తన చూసి చుట్టుపక్కల ఉన్న భక్తుల షాక్ అయ్యారు. ఒకవైపు శుభమా అని పెళ్లి చేసుకుని ఆలయంలో ఇలాంటి పనులు  ఏంటని మండిపడుతున్నారు.

Read more: Jaya Ekadashi 2026: జయ ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత.. ఈరోజు తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?

మరీ వారికి తెలిసే చేశారా..?.. లేదా అనుకొకుండా జరిగిందా ?.. అన్న విషయం తెలియాల్సి ఉంది. మొత్తంగా తిరుమలలొ కొత్త జంట ఫోట్ షూట్ మాత్రం పెద్ద కాంట్రవర్సీగా మారింది. మరీ అంతసేపు ఫోటో షూట్ లు తీస్తుంటే అక్కడుండాల్సిన టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు ఏమయ్యారని కూడా విమర్శలు వస్తున్నాయి. మొత్తంగా  తిరుమలలో ఫోటో షూట్ అంశంపై శ్రీవారి భక్తులు మండిపడుతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaTTD Newscouple photoshoot in tirumalaTirupathiPhoto shoot in Tirumala

