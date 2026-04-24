Tirupati family deaths: ఆన్ లైన్ రమ్మీ ముంచెసింది.. తిరుపతి ఫ్యామిలీ విషాదంలో బైటపడ్డ అసలు నిజం..

Online gaming fraud behind Tirupati Mohan family death tragedy: తిరుపతి జిల్లాలో ఒకే కుటుంబంతో ఐదుగురు దుర్మరణం చెందిన ఘటన తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది. ఒకే కుటుంబంకు చెందిన ఐదుగురు విగత జీవులుగా మారిపోయారు. వెంకటకృష్ణపాలెంకు చెందిన మోహన్ అనే వ్యక్తి తన కన్నతల్లి చంద్రకళ (65), భార్య హరిత (33) ను గొంతు నులిమి చంపేశాడు. ఆ తర్వాత తన ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకుని రైలు పట్టాల వద్దకు వెళ్లాడు. వారిని అక్కడకు దించి పట్టాలపైన తలపెట్టి ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. తండ్రిని కాపాడేందుకు ఇద్దరు పిల్లలు అక్కడకు పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. కానీ అప్పటికే ఒక ట్రైన్ బలంగా వచ్చి పిల్లలతో పాటు మోహన్ ను ఢీకొట్టడంతో వారంతా పట్టాల మీద విగత జీవులుగా మారిపోయారు.
ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాకరంగా మారింది. రైల్వే అధికారులు సమాచారం మేరకు పోలీసులు ఘటన ప్రదేశంకు చేరుకుని డెడ్ బాడీలను పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. అంతే కాకుండా పోలీసులు ఈ ఘటనపై లోతుగా విచారణ చేపట్టారు. అయితే..ఈ కేసులో పోలీసుల విచారణలో అసలు విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మోహన్ ఆన్లైన్ రమ్మీకి బానిసగా మారాడని, రెండు ప్లాట్లు అమ్మేసి, భార్య నగలు తాకట్టు పెట్టి, రూ.20 లక్షల రెండు చీటీలు వేసినా అప్పుతీరలేదు.
ఒకవైపు అప్పులు తీసుకున్న వారి వేధింపులు మరోవైపు ఇంట్లో భార్య, తల్లి దీనిపై గొడవలలు చేయడంతో మోహన్ ఇద్దర్ని హత్య చేసి తాను సూసైడ్ కు యత్నించాడని పోలీసులు ప్రాథమిక నిర్దారణకు వచ్చారు.
మోహన్ తండ్రి రైల్వే ఉద్యోగి అవడంతో తండ్రి మరణం తర్వాత వచ్చిన రైల్వే ఉద్యోగాన్ని సైతం వదిలేశాడని, అనంతరం భార్య వేసిన చీటి డబ్బులతో సిమెంట్ షాపు పెట్టుకున్నట్లు గుర్తించారు. అయితే మానసిక ఒత్తిడితో కుంగిపోవడం , సిమెంట్ షాపులో నష్టాలు ఉన్నాయా అనే కోణంలో కూడా పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
