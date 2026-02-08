English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Suicide: ప్రేమ పెళ్లి విషాదం.. ఇద్దరు పిల్లలకు ఉరేసి తల్లి ఆత్మహత్య..!

Suicide: ప్రేమ పెళ్లి విషాదం.. ఇద్దరు పిల్లలకు ఉరేసి తల్లి ఆత్మహత్య..!

Puttur Woman Suicide with two Daughters: ఏపీ పుత్తూరులో ఘోర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్న ఓ గృహిణి ఇద్దరు ఆడపిల్లలతో పాటు ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ ఘటన పుత్తూరు జిల్లాలో జరిగింది. ఇక ఈ ఆత్మహత్యకు ప్రధాన కారణం భర్త నిరుద్యోగం, అప్పుల కారణమే అని సమాచారం. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 8, 2026, 10:03 AM IST

Suicide: ప్రేమ పెళ్లి విషాదం.. ఇద్దరు పిల్లలకు ఉరేసి తల్లి ఆత్మహత్య..!

Puttur Woman Suicide with two Daughters: వాలెంటైన్స్ వీక్‌లో ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్న ఓ మహిళ తన ఇద్దరు పిల్లలకు ఉరేసి తానూ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. దానికి కూడా ప్రేమే కారణం.. ప్రేమించినవాడు పెళ్లి చేసుకున్నా ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా కుటుంబ బాధ్యత తీసుకోకపోవడం.. నిరుద్యోగం, ఊరంతా అప్పులు చేస్తూ తిరగడం. ఆమె ఆత్మహత్యకు దారితీసింది. ఈ ఘటన తిరుపతి పుత్తూరు జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.  అయితే ఆత్మహత్యకు ముందు ఆమె రాసిన లేక అందరినీ కలచివేస్తుంది. తల్లిదండ్రులను ఎదిరించి పెళ్లి చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి నా జీవిత గుణపాఠం.. లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న పాపానికి ఎన్ని కష్టాలు పడ్డానో నాకు తెలుసు.. అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. 

 ఇక ఈ లేఖ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. అయితే పోలీసుల వివరాలు ప్రకారం పుత్తూరు నేషనూరుకు చెందిన పద్మ (28), తొర్రూరు పంచాయతీకి చెందిన శివశంకర్‌ను ప్రేమించి పెళ్లికి సిద్ధపడగా.. కులాలు వేరు కావడంతో తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోలేదు. అయినా కానీ వారిని ఎదిరించి పద్మ 2019లో శివశంకర్‌ను ప్రేమ వివాహం చేసుకుంది. అయితే ఆ తర్వాత వారికి తేజ(6), లాస్య (5) ఇద్దరు ఆడపిల్లలు కూడా పుట్టారు. అయితే పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా శివశంకర్ జులాయిగా తిరుగుతూ ఊరంతా అప్పులు చేస్తూ ఆమెను పద్మను వేధింపులకు గురి చేశాడు. ఇంటి అద్దెతోపాటు స్కూలు ఫీజు కూడా కట్టలేని పరిస్థితి చోటుచేసుకుంది.

ఇదీ కాకుండా స్వయం సహాయక సంఘాల్లో సభ్యురాలుగా ఉండి అప్పు తీసుకున్న అది కూడా తీర్చలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఎంత చెప్పినా శివశంకర్ వినకుండా జులై గా తిరగడంతో విసిగిపోయింది పద్.మ ఇక చివరికి రెండు రోజుల క్రితమే పెద్దల సమక్షంలో పంచాయతీ పెట్టింది. అయితే శ్రీ సిటీలో ఉద్యోగం వచ్చింది త్వరలో అప్పులన్నీ తీర్చేస్తాను కుటుంబాన్ని బాగా చూసుకుంటాను చెప్పాడు. అయితే శనివారం బయటకు వెళ్లిన శివశంకర్‌ ఎంతకీ ఇంటికి రాలేదు. ఈ సమయంలో తీసుకున్న అప్పు కట్టమని ఫోన్‌లో ప్రశ్నించగా అతను నేను చెల్లించలేదని చెప్పాడు. దీంతో తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైన పద్మ ఇద్దరు పిల్లలతో పాటు ఉరేసుకుని తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుంది.

ఇక ప్రేమ పెళ్లికి కారణంగా తాను పడిన బాధలు.. వేధింపులు వల్ల ఇద్దరు పిల్లలు ప్రాణాలు కూడా తీస్తున్నానని లేఖలో రాసింది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాట వినకుండా ఇలాంటి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న వారందరికీ నా జీవితము గుణపాఠం.. నా భర్తకు ఏ అలవాట్లు ఉండకూడదని ప్రతి ఆడపిల్ల అనుకుంటుందో ఆ  అలవాట్లు ఉన్నాయి.. నేను చనిపోయిన  తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటావ్ అని తెలుసు.. కానీ ఇప్పుడైనా లైఫ్‌లో సెట్టిల్‌ అయి పెళ్లి చేసుకో అని ఆమె లేఖ రాసింది. అయితే, ఆత్మహత్య తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన భర్త శివశంకర్ ఎంత తలుపులు కొట్టిన తీయకపోవడంతో మామకు ఫోన్ చేశాడు. తలుపులు పగలగొట్టి చూడగా ముగ్గురు విగతజీవులుగా పడి ఉన్నారు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం శివ శంకర్‌ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

