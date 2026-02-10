English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Srikalahasti Rahu ketu puja: శ్రీకాళ హస్తిలో రాహు, కేతు పూజలు రద్దు.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?

Rahu ketu puja cancels in Srikalahasti: శ్రీకాళహస్తి ఆలయంలో రాహు కేతు పూజలతో పాటు పలు ఆర్జీత సేవలు నేటినుంచి ఫిబ్రవరి 23వరకు రద్దు చేస్తున్నట్లు ఆలయ అధికారులు వెల్లడించారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 10, 2026, 07:20 AM IST
Maha Shivaratri Brahmotsavam 2026 in Srikalahasti Tirupati: తిరుపతి జిల్లాలోని శ్రీకాళహస్తి ఆలయంలో శివుడు స్వయంభుగా వాయులింగేశ్వరుడిగా ఉద్బవించారు. ఇక్కడకు చాలా మంది భక్తులు వచ్చి రాహు, కేతుల పూజలకు జరిపించుకుంటారు. శ్రీ కాళ హస్తీ, పాము, సాలేడు, ఏనుగు శివుడికి పూజలు చేసి  ఆయనలో ఐక్యమయ్యాయి. అందుకే ఈ ఆలయంకు శ్రీకాళహస్తి అని పేరు వచ్చింది. అయితే.. శ్రీకాళ హస్తిలో ఫిబ్రవరి 10 నుంచి 23 వరకు మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగనున్నాయి. దీనిలో భాగంగా 15న మహా శివరాత్రి, 16న రథోత్సవం, రాత్రి తెప్పొత్సవం,ఆ తర్వాత 17న అర్దరాత్రి శివపార్వతులు కళ్యాణం, 19న గిరి ప్రదక్షిణ, 21న పల్లీకిసేవలు నిర్వహించనున్నారు.

ఈ క్రమంలో ఆయా రోజుల్లో అన్ని రకాల ఆర్జీత సేవలను రద్దు చేస్తున్నట్లు  శ్రీకాళ హస్తి ఆలయ సిబ్బంది తెలిపారు. దీనితో పాటు మహాద్వారం లోపల నిర్వహించే రూ. 2500, 5000 వేల రాహు, కేతు పూజలుసైతం రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. రూ. 50 స్పెషల్ దర్వనాలను రద్దుతో పాటు, ఫిబ్రవరి 14,15, 16 తేదీల్లో  అంతరాలయం దర్శనాలు ఉండవని శ్రీకాళ హస్తి ఆలయం అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ విషయాలు గమనించి శ్రీకాళహస్తి దర్శనాలు, రాహు,కేతు పూజలు ప్లాన్ లు చేసుకొవాలని అధికారులు సూచించారు.

మరల మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల తర్వాత యథా ప్రకారం రాహు,కేతు పూజలు, ఆర్జీత సేవలు ఉంటాయని ఆలయ బోర్డ్ ఒకప్రకటనలో వెల్లడించింది. మరోవైపు శ్రీకాళ హస్తిలో రాహుకేతు పూజలకోసం ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భారీగా భక్తులు తరలి వచ్చి పూజలుచేయించుకుంటారు.

Srisailam  Temple: శ్రీ శైలం మల్లన్న దర్శనానికి వెళ్తున్నారా..?.. భక్తులకు అధికారుల బిగ్ అలర్ట్..

ఇక్కడ పూజలు చేయించుకుంటే వెంటనే పెళ్లిళ్లు, ఆర్థిక సమస్యలు దూరం అవుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. అంతేకాకుండా శ్రీకాళహస్తిలో రాహు, కేతు పూజల్ని చేసుకున్న తర్వాత భక్తులు నేరుగా తమ ఇళ్లకు వెళ్లిపోవాలని పండితులు చెబుతారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

