Snake in Tirumala: తిరుమలలో అరుదైన పచ్చ నాగుపాము.. ఫారెస్ట్ అధికారులు ఏంచెప్పారంటే..?

Rare Green snake found in Tirumala near adiseshu guest house: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. ఒకవైపు సమ్మర్ హలీడేస్ లు మరోవైపు వరసగా సెలవుల నేపథ్యంలో తిరుమలలో రద్దీ కొనసాగుతుంది. టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనాలకు కనీసం 14 నుంచి 18 గంటల సమయం పడుతుంది. మరోవైపు రూ. 300 టోకెన్లు, ఎస్ఎస్ డీ దివ్యదర్శనం ఉన్నవారికి కనీసం 5 నుంచి 6 గంటల సమయం పడుతుందని అధికారులు చెప్తున్నారు. మరోవైపు ఎండలు చుక్కలు చూపిస్తున్న కూడా భక్తులు తిరుమలలో కాలినడకన మరికొంత మంది రోడ్డు మార్గంలో కొండ మీదకు చేరుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తిరుమలలో ఇటీవల నడక మార్గంలో తరచుగా పులులు,పాములు, ఎక్కువగా కన్పిస్తున్నాయి.
ఇటీవల ఒక భక్తురాలికి పాము కాటు వేసిందని ప్రచారంజరిగింది. ఆ తర్వాత దీనిపై టీటీడీ క్లారిటీ కూడా ఇచ్చింది. తాజాగా.. తిరుమలలో ఆదిశేషు అతిథి నివాసం సమీపంలోని చెట్లలో భారీ గ్రీన్ నాగు పామును అక్కడున్న కొంత మంది భక్తులు గమనించారు. వెంటనే ఫారెస్ట్, టీటీడీ విజిలెన్స్ వారికి సమాచారం ఇచ్చారు.
దీంతో రంగంలోకి దిగిన అధికారులు పామును రెస్క్యూ చేశారు. పాము ఆకుపచ్చని రంగులో ఉంది . ఇది చాలా అరుదుగా మాత్రమే కన్పిస్తుందని అధికారులు చెప్తున్నారు. కానీ దీని విష ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, కాటు వేస్తే వెంటనే దీని విషం నాడీ వ్యవస్థ, రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలను నిర్వీర్యం చేస్తుందని ఫారెస్ట్ సిబ్బంది వివరించారు.
మొత్తంగా పాములను పట్టుకొవడంతో ఆమార్గంలో వెళ్తున్న భక్తులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.ఈ ఘటనతో అక్కడకు వచ్చిన టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బంది సైతం ఒకింత భయంకు లోనయ్యారు.ఆ తర్వాత ఆ పాములు దట్టమైన అడవిలోకి తీసుకెళ్లి వదిలేశారు.