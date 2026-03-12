English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
  • Snake in Tirumala: తిరుమలలో అరుదైన పచ్చ నాగుపాము.. ఫారెస్ట్ అధికారులు ఏంచెప్పారంటే..?

Snake in Tirumala: తిరుమలలో అరుదైన పచ్చ నాగుపాము.. ఫారెస్ట్ అధికారులు ఏంచెప్పారంటే..?

Green snake in tirumala: తిరుమలలో ఆదిశేషు అతిథి భవనం సమీపంలోని చెట్లలో అరుదైన పచ్చని నాగుపాము కన్పించడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. వెంటనే పాముల్ని పట్టేవారికి సమాచారం అందించారు.ఈ ఘటనతో అధికారులు సైతం భయాభ్రాంతులకు గురయ్యారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 12, 2026, 12:51 PM IST
  • తిరుమలలో ఆకుపచ్చపాము..
  • ఆందోళనలో భక్తులు..

Trending Photos

Tax On Data Usage: యూజర్లకు దిమ్మతిరిగే న్యూస్.. మొబైల్ డేటాపై ట్యాక్స్ వేయబోతున్న కేంద్రం..?
5
Tax On Data Usage
Tax On Data Usage: యూజర్లకు దిమ్మతిరిగే న్యూస్.. మొబైల్ డేటాపై ట్యాక్స్ వేయబోతున్న కేంద్రం..?
Best Moisturizers: వేసవిలో హెల్తీ.. గ్లోయింగ్ స్కిన్ కోసం.. రోజూ వాడాల్సిన 4 బెస్ట్ మాయిశ్చరైజర్లు ఇవే..!
5
best moisturizers for summer
Best Moisturizers: వేసవిలో హెల్తీ.. గ్లోయింగ్ స్కిన్ కోసం.. రోజూ వాడాల్సిన 4 బెస్ట్ మాయిశ్చరైజర్లు ఇవే..!
Income Tax Savings: మార్చి 31లోపు ఈ పనులు పూర్తి చేయండి..2 లక్షల పొందే అవకాశం మిస్ చేయకండి!
5
Income Tax Savings
Income Tax Savings: మార్చి 31లోపు ఈ పనులు పూర్తి చేయండి..2 లక్షల పొందే అవకాశం మిస్ చేయకండి!
Monalisa Bhosle: పెళ్లి చేసుకుని షాకిచ్చిన కుంభమేళా పూసలమ్మే పిల్ల
6
Monalisa Bhosle
Monalisa Bhosle: పెళ్లి చేసుకుని షాకిచ్చిన కుంభమేళా పూసలమ్మే పిల్ల
Snake in Tirumala: తిరుమలలో అరుదైన పచ్చ నాగుపాము.. ఫారెస్ట్ అధికారులు ఏంచెప్పారంటే..?

Rare Green snake found in Tirumala near adiseshu guest house: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. ఒకవైపు సమ్మర్ హలీడేస్ లు మరోవైపు వరసగా సెలవుల నేపథ్యంలో  తిరుమలలో రద్దీ కొనసాగుతుంది. టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనాలకు కనీసం 14 నుంచి 18 గంటల సమయం పడుతుంది. మరోవైపు రూ. 300 టోకెన్లు, ఎస్ఎస్ డీ దివ్యదర్శనం ఉన్నవారికి కనీసం 5 నుంచి 6 గంటల సమయం పడుతుందని అధికారులు చెప్తున్నారు. మరోవైపు ఎండలు చుక్కలు చూపిస్తున్న కూడా భక్తులు తిరుమలలో కాలినడకన మరికొంత మంది రోడ్డు మార్గంలో కొండ మీదకు చేరుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తిరుమలలో ఇటీవల నడక మార్గంలో తరచుగా పులులు,పాములు, ఎక్కువగా కన్పిస్తున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఇటీవల ఒక భక్తురాలికి పాము కాటు వేసిందని ప్రచారంజరిగింది. ఆ తర్వాత దీనిపై టీటీడీ క్లారిటీ కూడా ఇచ్చింది. తాజాగా.. తిరుమలలో ఆదిశేషు అతిథి  నివాసం సమీపంలోని చెట్లలో భారీ గ్రీన్ నాగు పామును అక్కడున్న కొంత మంది భక్తులు గమనించారు. వెంటనే ఫారెస్ట్, టీటీడీ విజిలెన్స్ వారికి  సమాచారం ఇచ్చారు.

దీంతో రంగంలోకి దిగిన అధికారులు పామును రెస్క్యూ చేశారు. పాము ఆకుపచ్చని రంగులో ఉంది . ఇది చాలా అరుదుగా మాత్రమే కన్పిస్తుందని అధికారులు చెప్తున్నారు. కానీ దీని విష ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, కాటు వేస్తే వెంటనే దీని విషం నాడీ వ్యవస్థ, రక్త ప్రసరణ  వ్యవస్థలను నిర్వీర్యం చేస్తుందని ఫారెస్ట్ సిబ్బంది వివరించారు.

Read more: King Cobra Video: బాప్ రే.. పచ్చని చెట్ల మధ్య సయ్యాటలు ఆడుతున్న రెండు కింగ్ కోబ్రాలు.. అరుదైన వీడియో..

మొత్తంగా పాములను పట్టుకొవడంతో ఆమార్గంలో వెళ్తున్న భక్తులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.ఈ ఘటనతో అక్కడకు వచ్చిన టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బంది సైతం ఒకింత భయంకు లోనయ్యారు.ఆ తర్వాత ఆ పాములు దట్టమైన అడవిలోకి తీసుకెళ్లి వదిలేశారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaTTD NewsTirumala Darshangreen snake in TirumalaAlipiri

Trending News