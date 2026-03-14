Asthanams: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో అరుదైన ఘట్టం.. భక్తులకు కీలక సూచనలు..!!

Asthanams Lineup In Tirumala Temple: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో అరుదైన ఘట్టం పురస్కరించనున్నారు. మార్చి నెలలోనే మూడు ఆస్థానాలు నిర్వహించనున్నారు. తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది, శ్రీరామనవమి ముఖ్య పండుగలను పురస్కరించి ఈ నెలలోనే శ్రీవారి ఆలయంలో మూడు ఆస్థానాలు టీటీడీ నిర్వహించనుంది. ఈ నేపథ్యంలో దేవస్థానం భక్తులకు దర్శనం విషయంలో కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 14, 2026, 05:17 PM IST

Trisha Marriage Cancelled: హీరో విజయ్ కోసమే త్రిష మొదటి పెళ్లి క్యాన్సిల్! తమిళనాట మరో బాంబు పేల్చిన హీరోయిన్!
7
Trisha Krishnan
Trisha Marriage Cancelled: హీరో విజయ్ కోసమే త్రిష మొదటి పెళ్లి క్యాన్సిల్! తమిళనాట మరో బాంబు పేల్చిన హీరోయిన్!
Dubai Today: యుద్ధం వేల కళ తప్పిన దుబాయ్.. ఇపుడు ఎలా ఉందో చూడండి..
6
Dubai safety concerns
Dubai Today: యుద్ధం వేల కళ తప్పిన దుబాయ్.. ఇపుడు ఎలా ఉందో చూడండి..
Hyderabad: వాహనదారులకు అలెర్ట్‌.. మెహదీపట్నం స్కైవాక్‌ నిర్మాణం, 2 రోజులు ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపులు..!
5
Hyderabad Traffic Diversion Today
Hyderabad: వాహనదారులకు అలెర్ట్‌.. మెహదీపట్నం స్కైవాక్‌ నిర్మాణం, 2 రోజులు ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపులు..!
PM Kisan Samman Nidhi: బీహార్, జార్ఖండ్‌లోని రైతుల ఖాతాలకు 22వ విడత చేరింది.. మీకు ఇంకా డబ్బు అందకపోతే, వెంటనే ఇలా చేయండి!
5
PM KISAN scheme
PM Kisan Samman Nidhi: బీహార్, జార్ఖండ్‌లోని రైతుల ఖాతాలకు 22వ విడత చేరింది.. మీకు ఇంకా డబ్బు అందకపోతే, వెంటనే ఇలా చేయండి!
Asthanams Lineup In Tirumala Temple: ప్రతి ఏడాది ఉగాది సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఆస్థానం నిర్వహిస్తుంది టీటీడీ.. ఈ నెల 19వ తేదీ కూడా ఉగాది పర్వదిన సందర్భంగా కూడా ఆస్థానం నిర్వహించనుంది. అయితే మార్చినెలలో మూడుసార్లు ఆస్థానం తిరుమల దేవస్థానంలో నిర్వహించనున్నారు. ప్రత్యేకంగా ఉగాది, శ్రీరామనవమి, పట్టాభిషేకం సందర్భంగా ఆస్థానాలు నిర్వహించనున్నారు.

ఆస్థానం అంటే ఏంటి?
ఆస్థానం అంటే దేవాలయాల్లో సాంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించే ఆలయ 'దర్బారు' అని అర్థం . ప్రత్యేకంగా పర్వదినాల సందర్భంలో మాత్రమే నిర్వహిస్తారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. అదే విధంగా ఉగాది పండుగ రోజు కూడా ఈ ఆస్థానం నిర్వహిస్తున్నారు. మొత్తంగా మార్చి నెలలో మూడు ఆస్థానాలు జరుగుతాయి. 

ఉగాది.. తెలుగు వారికి కొత్త సంవత్సరాది. మార్చి 19వ తేదీ ఈ ఏడాది ఉగాది పండుగ రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉగాది సందర్భంగా శ్రీవారి మూలవిరాట్ ఉత్సవ మూర్తులకు కొత్త వస్త్రాలు సమర్పిస్తారు. వేద పండితుల సన్నిధిలో కొత్త సంవత్సరానికి పంచాంగ శ్రవణం కూడా నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ఈ ఉగాది ఆస్థానం నిర్వహించనున్నారు. మార్చి నెలలో 27వ తేదీన రెండో ఆస్థానం కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. శ్రీరామనవమి సందర్భంగా శ్రీవారి సన్నిధిలో రాత్రి 9:00 నుంచి 10 గంటల మధ్య శ్రీరామనవమి ఆస్థానం నిర్వహించనున్నారు. వేద పండితులు శ్రీమద్రామాయణంలోని శ్రీరామ జనన ఘట్టాన్ని స్వామివారి సన్నిధిలో పఠిస్తారు. మార్చినెలలో చివరిగా పట్టాభిషేకం ఆస్థానం నిర్వహిస్తారు. శ్రీరామ నవమి తర్వాతి రోజు రాత్రి 8 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు పట్టాభిషేకం ఆస్థానం నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. శ్రీ రామచంద్రుని అభిషేక ఘట్టాన్ని స్వామివారి సన్నిధిలో పఠిస్తారు. 

మార్చి 17న కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం..
తిరుమల శ్రీవారి దేవాలయంలో ఆస్థానం సందర్భంగా మార్చి 17వ తేదీనే కోయిల్ ఆళ్లార్‌ తిరుమంజనం కూడా నిర్వహించనున్నారు. ఈరోజు పలు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు కూడా టీటీడీ రద్దు చేసింది. 

తిరుమంజనం అంటే?
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం వంటి ప్రత్యేక ఆలయాల్లో నిర్వహించే తిరుమంజనం అంటే పవిత్ర స్నానం లేదా అభిషేకం అని అర్థం. ప్రధానంగా మన హిందూ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో స్వామి వారి విగ్రహాలకు పాలు, తేనే, కొబ్బరి నీళ్ళు, గంధం వంటి సుగంధ ద్రవ్యాలతో ప్రత్యేక అభిషేకాన్ని నిర్వహిస్తారు. 'తిరు' అంటే పవిత్రమైన అని.. 'మంజనం' అంటే స్నానం అని అర్థం. దీన్నే తిరుమంజనం అంటారు. ఇక మార్చి 17వ తేదీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో తీరుమంజనం నిర్వహిస్తున్నారు. సాధారణంగా ఉగాది అనివార ఆస్థానం, బ్రహ్మోత్సవాలు, వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాల సందర్భంగా ఈ కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు. 

వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు..
తిరుమలలో కోయిల్ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజనం కారణంగా మార్చి 17వ తేదీ బ్రేక్ దర్శనాలు కూడా రద్దు చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మార్చి 16వ తేదీనే ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలకు సంబంధించిన సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించరు. అదే విధంగా మార్చి 19వ తేదీ కూడా ఉగాది ఆస్థానం నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేశారు. దీంతో మార్చి 18వ తేదీన వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలకు సంబంధించిన సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించారు. భక్తులు దీన్ని గమనించాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి. 

Read more:  తిరుమల లడ్డు వివాదం... మరోసారి సుప్రీంకోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Read more: తిరుమలలో అరుదైన పచ్చ నాగుపాము.. ఫారెస్ట్ అధికారులు ఏంచెప్పారంటే..?

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

