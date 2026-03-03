Roja on Br naidu Video: మూతీ పగల కొట్టాలన్పించింది.. బీఆర్ నాయుడుపై రెచ్చిపోయిన రోజా.. వీడియో వైరల్..

Rk Roja sensational comments on ttd chairman br naidu: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం బీఆర్ నాయుడు వీడియోల వివాదం రాజకీయంగా రచ్చగా మారింది. ఇప్పటి వరకు తిరుమల లడ్డుపై వైసీపీ వర్సెస్ కూటమి మధ్య మాటల యుద్దం కొనసాగింది. ఎప్పుడైతే బీఆర్ నాయుడు మహిళతో సన్నిహితంగా ఉన్న వీడియో బైటకొచ్చిందో అప్పటి నుంచి మరల రాజకీయాలు యూటర్న్ తీసుకున్నాయి. దీనిపై వైసీపీ నేతలు బీఆర్ నాయుడును ఏకీపారేస్తున్నాయి. వెంటనే టీటీడీ చైర్మన్ పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. మరోవైపు టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు సైతం తనకు హైదరాబాద్ లో చాలా వ్యాపారాలున్నాయని, ఇక్కడ తిరుపతిలో వచ్చి ఉండాల్సిన అవసరంలేదని కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడారు. దీనిపై తిరుపతిలో ఈ రోజు అలిపిరి దగ్గర వైసీపీ నేతలు నిరసనలకు దిగాయి.
బీఆర్ నాయుడు ఆ మాట అనగానే.. చెంపలు మీద ఓ రెండు దెబ్బలు పీకాలని అనిపించింది - @RojaSelvamaniRK pic.twitter.com/tWXbkyHbsE
— వై.యస్.ఆర్ కుటుంబం™ (@_Ysrkutumbam) March 3, 2026
ఈ క్రమంలో వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్ రోజా బీఆర్ నాయుడుపై మండిపడ్డారు. ఇటీవల ఆయన భగవద్గీతపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఏకీపారేశారు. మాజీ మంత్రి రోజా తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. భగవద్గీత గురించి టీటీడీ ఛైర్మన్ అనుచిత వ్యాఖ్యలపై సీరియస్ అయ్యారు.
హిందువులు అందరూ భగవద్గీతను ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారని, ప్రతిరోజూ ఒక పేజీ చదివిన జీవితంలో గొప్పగా ఎదుగుతారని తరచుగా పెద్దలు చెప్తారని అన్నారు. అలాంటి గొప్ప భగవద్గీతను పట్టుకుని బీఆర్ నాయుడు మాత్రం.. భగవద్గీతలో ఏముంది, చెత్త తప్ప అని అన్నారని మండిపడ్డారు. అసలు గత టీడీపీ పాలక మండలి కోట్లాది రూపాయలు ఈ పుస్తకాల కోసం ఖర్చుచేసిందని, అవి పేరుకుపోయాయని చాలా నీచంగా మాట్లాడాడు. దీనిపై హిందు సంఘాలన్ని కూడా తిరగబడాలని, బీఆర్ నాయుడు వ్యాఖ్యలపై ఆయన మూతీ మీద నాలుగు పట పట కొట్టాలని అన్పించిందన్నారు. వెంటనే బీజేపీ, ధార్మిక సంఘాలు దీనిపై కఠినంగా వ్యవహిరించాలన్నారు.
హిందూధర్మం మీద నమ్మకం లేని వ్యక్తికి టీటీడీ ఛైర్మన్గా కొనసాగే అర్హత లేదని, వెంటనే ఆయనతో కూటమి ప్రభుత్వం రాజీనామా చేయించాలని మాజీమంత్రి రోజా డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు తిరుమలలో ఎన్నో అపశ్రుతులు చోటు చేసుకుంటున్నాయని, గోవుల మృతి విషయంలో, రీల్స్ తో పాటు, రాజకీయాలతో పవిత్రమైన తిరుమల తరచుగా వివాదాల్లో ఉంటుదన్నారు.
Read more: Pawan kalyan: అటవీ చరిత్రలో ఇదో కీలక ముందడుగు.. హనుమాన్ ప్రాజెక్ట్ పై పవన్ కళ్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
మొత్తంగా రోజా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏపీ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. మరోవైపు బీఆర్ నాయుడు వీడియోలో ఉన్న బాధితురాలు తనపై ఫెక్ వీడియోలను క్రియేట్ చేసి వైరల్ చేశారని హైదరాబాద్ లో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. బీఆర్ నాయుడు సైతం ఇవన్ని ఫెక్ అని, ఏఐతో క్రియేట్ చేసినవని కొట్టిపారేశారు.