Tirumala ghat road Accident: తిరుమల మొదటి ఘాట్ రోడ్డులో రెండు ప్రమాదాలు.. భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్.. వీడియో..

Road accident in Tirumala ghat road several devotees injured: తిరుమలలో ఇటీవల భక్తుల రద్దీ అమాంతం పెరిగిపోయింది. వారంతపు సెలవులు, ఎగ్జామ్ లు ముగియడంతో తిరుమల శ్రీవారి దర్శనాలకు భక్తులు క్యూలుకట్టారు. ఈ క్రమంలో శనివారం రోజున తిరుమల మొదటి ఘాట్ రోడ్డులో రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. ఘాట్ రోడ్డులో వేర్వేరు చోట్ల రెండు వాహనాలు ప్రమాదానికి గురయ్యాయి. మొదటి ఘాట్ రోడ్డులోని వినాయక గుడి సమీపంలో తమిళనాడుకు చెందిన ఒక కారు ప్రయాణిస్తుండగా, ఒక్కసారిగా కారు టైరు పంచర్ అయింది. దీంతో నియంత్రణ కోల్పోయిన కారు వేగంగా వెళ్లి డివైడర్ను ఢీకొట్టింది. దీనిలో ప్రయాణిస్తున్న భక్తులు గాయపడ్డారు.
తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం
శనివారం సాయంత్రం తిరుమల మొదటి ఘాట్ రోడ్డులో రెండు వాహనాలు ప్రమాదానికి గురయ్యాయి
వినాయక గుడి సమీపంలో కార్ టైరు పంచరై డివైడర్ను ఢీకొనగా, మరో టాక్సీ జీప్ మలుపులో నియంత్రణ కోల్పోయి డివైడర్పైకి ఎక్కింది
ఈ ఘటనల్లో భక్తులు స్వల్ప గాయాలతో బయటపడగా,…
— greatandhra (@greatandhranews) April 4, 2026
ఇదే క్రమంలో వినాయక గుడి దాటిన తర్వాత ఉన్న ప్రమాదకర మలుపు వద్ద తిరుపతికి చెందిన ఒక లోకల్ టాక్సీ జీపు అదుపు తప్పి ప్రమాదంకు గురైంది. వేగంగా వెళ్తున్న సదరు జీపు డివైడర్ పైకి ఎక్కి నిలిచిపోయింది. అయితే.. ఇక్కడ
ఈ రెండు ప్రమాదాల్లోనూ వాహనాల్లో ఉన్న భక్తులకు మాత్రం శ్రీవారి దయతో ఎటువంటి ప్రాణాపాయం జరగలేదు.
అందరూ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడటంతో అధికారులు మరియు తోటి ప్రయాణికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. రెండు ప్రమాద ఘటనలతో ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
Read more: Tirumala SSD Tokens: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఎస్ఎస్డీ టోకెన్ల జారీలో కీలక మార్పులు.. కొత్త వేళలు ఏమిటంటే.?..
సమాచారం అందుకున్న టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు, భద్రత సిబ్బంది వాహనాలను పక్కకు తప్పించి ట్రాఫిక్ ను క్లియర్ చేశారు. ఘాట్ రోడ్డులో వెళ్లే వారు మలుపుల వద్ద వేగాన్ని తగ్గించుకొవాలని, వాహనాల కండిషన్ను తనిఖీ చేసుకోవాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.