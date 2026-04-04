English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
Tirumala ghat road Accident: తిరుమల మొదటి ఘాట్ రోడ్డులో రెండు ప్రమాదాలు.. భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్.. వీడియో..

Road accident in tirumala ghat road: ఘాట్ రోడ్డులో రెండు వేర్వేరు వాహనాలు ప్రమాదంకు గురయ్యాయి. దీంతో భక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ క్రమంలో మొదటి ఘాట్ రోడ్డులో ట్రాఫిక్ కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 4, 2026, 08:07 PM IST
  • తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం..
  • స్వల్పగాయాలతో బైటపడ్డ భక్తులు..

Trending Photos

Road accident in Tirumala ghat road several devotees injured: తిరుమలలో ఇటీవల భక్తుల రద్దీ అమాంతం పెరిగిపోయింది. వారంతపు సెలవులు, ఎగ్జామ్ లు ముగియడంతో తిరుమల శ్రీవారి దర్శనాలకు భక్తులు క్యూలుకట్టారు. ఈ క్రమంలో శనివారం రోజున తిరుమల మొదటి ఘాట్ రోడ్డులో రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది.  ఘాట్ రోడ్డులో వేర్వేరు చోట్ల రెండు వాహనాలు ప్రమాదానికి గురయ్యాయి.  మొదటి ఘాట్ రోడ్డులోని వినాయక గుడి సమీపంలో తమిళనాడుకు చెందిన ఒక కారు ప్రయాణిస్తుండగా, ఒక్కసారిగా కారు టైరు పంచర్ అయింది. దీంతో నియంత్రణ కోల్పోయిన కారు వేగంగా వెళ్లి డివైడర్‌ను ఢీకొట్టింది. దీనిలో ప్రయాణిస్తున్న భక్తులు గాయపడ్డారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఇదే క్రమంలో వినాయక గుడి దాటిన తర్వాత ఉన్న ప్రమాదకర మలుపు వద్ద తిరుపతికి చెందిన ఒక లోకల్ టాక్సీ జీపు అదుపు తప్పి ప్రమాదంకు గురైంది. వేగంగా వెళ్తున్న సదరు జీపు డివైడర్ పైకి ఎక్కి నిలిచిపోయింది.  అయితే.. ఇక్కడ
ఈ రెండు ప్రమాదాల్లోనూ వాహనాల్లో ఉన్న భక్తులకు మాత్రం శ్రీవారి దయతో ఎటువంటి ప్రాణాపాయం జరగలేదు.

అందరూ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడటంతో అధికారులు మరియు తోటి ప్రయాణికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. రెండు ప్రమాద ఘటనలతో ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.

సమాచారం అందుకున్న టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు, భద్రత సిబ్బంది వాహనాలను పక్కకు తప్పించి ట్రాఫిక్ ను క్లియర్ చేశారు. ఘాట్ రోడ్డులో వెళ్లే వారు  మలుపుల వద్ద వేగాన్ని తగ్గించుకొవాలని,  వాహనాల కండిషన్‌ను తనిఖీ చేసుకోవాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaTirumala Ghat roadTirupati newsTirumala ghat road accidentdevotees injurd in tirumala

Trending News