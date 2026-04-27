Seshachalam: శేషాచలం అడవుల్లో కార్చిచ్చు.. విలువైన వనమూలికలు, భారీగా వృక్షాలు అగ్నికి ఆహుతి..

Flames at Seshachalam Forests: పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం తిరుపతి పరిసరాల్లోని శేషాచలం అటవీ ప్రాంతంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. శ్రీవేంకటేశ్వర వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం పరిధిలోని జీవకోన సమీపంలో అడవి ఒక్కసారిగా అంటుకోవడంతో సుమారు 2 కిలోమీటర్ల మేర అటవీ ప్రాంతం కాలి బూడిదైంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 27, 2026, 10:20 AM IST

Seshachalam Fir Accident: తిరుపతి సమీపంలో కొలువైన శేషాచలం కొండ్లో ఒక్కసారిగా మంటలు అంటుకున్నాయి. వేసవి కావడం పైగా కింద మొత్తం ఎండిన ఆకులు ఉండటంతో అగ్ని ప్రమాదంలో సమీపంలోని చెట్లు, చేమలు అగ్నికి ఆహుతి అయ్యాయి. ముఖ్యంగా జీవకోన సమీపంలోని మొండోడికోన నుంచి తిమ్మినాయుడుకోన వరకు మంటలు వేగంగా వ్యాపించాయి. విలువైన వనమూలికలు, భారీగా వృక్షాలు ఈ సందర్భంగా అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. మంటల ధాటికి వన్యప్రాణులు భయంతో పరుగులు తీశాయి.

సమాచారం అందుకున్న వెంటనే స్థానిక అటవీ శాఖ సిబ్బంది, ఫైర్ డిపార్టుమెంట్ స్థానికంగా ఉండే ప్రజలు కూడా కార్యక్షేత్రంలో దిగి  మంటలను అదుపు చేసేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. అటవీ ప్రాంతం, కొండ ప్రాంతం కావడంతో ఫైర్ ఇంజన్లు వెళ్లడానికి సరైన దారి లేక సిబ్బంది తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గాలి వేగంగా వీస్తుండటంతో మంటలు పక్కనే ఉన్న గుట్టలకు వ్యాపిస్తున్నాయి.  వీటిని పూర్తిగా ఆర్పడానికి మరికొంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. అయితే ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని అధికారులు క్లారిటీ ఇచ్చారు. 

ఈ సందర్భంగా అటవీ సంపదకు మాత్రం భారీ నష్టం వాటిల్లినట్టు అధికారులు తెలిపారు. ఎండల తీవ్రత పెరగడం వల్ల ఎండుటాకులు రాపిడికి గురై మంటలు చెలరేగి ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు. అతి లేకపోతే  ఎవరైనా ఆకతాయిలు నిప్పు పెట్టారా అనే కోణంలో అటవీ శాఖ అధికారులు  విచారణ చేస్తోంది. ఎర్ర చందనం నిల్వలు ఉన్న ప్రాంతం కావడంతో నిఘా పెంచామని, గిడ్డంగులకు ముప్పు కలగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నామని అధికారులు వెల్లడించారు.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

