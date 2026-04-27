Seshachalam: శేషాచలం అడవుల్లో కార్చిచ్చు.. విలువైన వనమూలికలు, భారీగా వృక్షాలు అగ్నికి ఆహుతి..

Seshachalam Fir Accident: తిరుపతి సమీపంలో కొలువైన శేషాచలం కొండ్లో ఒక్కసారిగా మంటలు అంటుకున్నాయి. వేసవి కావడం పైగా కింద మొత్తం ఎండిన ఆకులు ఉండటంతో అగ్ని ప్రమాదంలో సమీపంలోని చెట్లు, చేమలు అగ్నికి ఆహుతి అయ్యాయి. ముఖ్యంగా జీవకోన సమీపంలోని మొండోడికోన నుంచి తిమ్మినాయుడుకోన వరకు మంటలు వేగంగా వ్యాపించాయి. విలువైన వనమూలికలు, భారీగా వృక్షాలు ఈ సందర్భంగా అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. మంటల ధాటికి వన్యప్రాణులు భయంతో పరుగులు తీశాయి.
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే స్థానిక అటవీ శాఖ సిబ్బంది, ఫైర్ డిపార్టుమెంట్ స్థానికంగా ఉండే ప్రజలు కూడా కార్యక్షేత్రంలో దిగి మంటలను అదుపు చేసేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. అటవీ ప్రాంతం, కొండ ప్రాంతం కావడంతో ఫైర్ ఇంజన్లు వెళ్లడానికి సరైన దారి లేక సిబ్బంది తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గాలి వేగంగా వీస్తుండటంతో మంటలు పక్కనే ఉన్న గుట్టలకు వ్యాపిస్తున్నాయి. వీటిని పూర్తిగా ఆర్పడానికి మరికొంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. అయితే ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని అధికారులు క్లారిటీ ఇచ్చారు.
ఈ సందర్భంగా అటవీ సంపదకు మాత్రం భారీ నష్టం వాటిల్లినట్టు అధికారులు తెలిపారు. ఎండల తీవ్రత పెరగడం వల్ల ఎండుటాకులు రాపిడికి గురై మంటలు చెలరేగి ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు. అతి లేకపోతే ఎవరైనా ఆకతాయిలు నిప్పు పెట్టారా అనే కోణంలో అటవీ శాఖ అధికారులు విచారణ చేస్తోంది. ఎర్ర చందనం నిల్వలు ఉన్న ప్రాంతం కావడంతో నిఘా పెంచామని, గిడ్డంగులకు ముప్పు కలగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నామని అధికారులు వెల్లడించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.