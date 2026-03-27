Tirumala Temple: తిరుమల ఆలయంలో నేత్రపర్వంగా శ్రీరామనవమి వేడుకలు

Sri Rama Navami Celebrations: శ్రీరామనవమి వేడుకలు దేశవ్యాప్తంగా భక్తిప్రపత్తులతో జరగ్గా.. తిరుమలలోని ఆలయంలో అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు హాజరవడంతో తిరుమల కొండలు జయ జయ ధ్వానాలతో మార్మోగింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 27, 2026, 09:35 PM IST

Trending Photos

Tirumala Sri Rama Navami: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో శ్రీరామనవమి పర్వదిన వేడుకలు కన్నుల పండువగా జరిగాయి. శ్రీవారిని శ్రీరాముడిగా భావించే భక్తుల కోసం మలయప్ప స్వామి తన పరమ భక్తుడైన హనుమంతుడిపై కొలువై మాడవీధుల్లో విహరించారు. భక్తజన జయ జయ ధ్వానాల మధ్య సాగాయి. ఈ వాహన సేవకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చారు. ఆలయ అర్చకులు భక్తిశ్రద్ధలతో శ్రీరామనవమి సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

శ్రీరామనవమిని పురస్కరించుకుని తిరుమల కొండపై ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. శుక్రవారం ఉదయం శ్రీవారి ఆలయంలోని బంగారు వాకిలి వద్ద అర్చకులు శ్రీరామనవమి ఆస్థానాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. అనంతరం సాయంత్రం వేళ ఉత్సవమూర్తి శ్రీ మలయప్ప స్వామి శ్రీరాముడి రూపంలో ధనుర్భాణాలను ధరించి హనుమంత వాహనాన్ని అధిరోహించారు. తన హృదయంలో కొలువైన సీతారామచంద్రుడిని భుజాలపై మోస్తున్నట్లుగా హనుమంతుడు కనిపించారు. స్వామి వారు అభయప్రదాతగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.

తిరుమల నాలుగు మాడ వీధుల్లో మంగళ వాయిద్యాలు, వేద మంత్రోచ్ఛారణలు, గోవింద నామ స్మరణల మధ్య ఈ ఊరేగింపు సాగింది. శ్రీవారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన వాహన సేవల్లో హనుమంత వాహనం ఒకటి. త్రేతాయుగంలో రాముడికి సేవ చేసిన హనుమంతుడు, కలియుగంలోనూ తన భక్తిని చాటుకుంటున్నట్లుగా ఈ దృశ్యం భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది. ఈరోజు శ్రీరామనవమి సందర్భంగా తిరుమలలో మలయప్ప స్వామిని హనుమంతుడిపై చూడటం భక్తులు తమ అదృష్టంగా భావిస్తూ.. రాముడి రూపంలో స్వామి వారు ఎంతో ప్రసన్నం చేసుకున్నారు. గోవింద నామాలతో తిరుమల గిరులు ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి. వాహన సేవ అనంతరం స్వామి వారికి విశేష హారతులు సమర్పించారు. వేలాదిగా తరలివచ్చిన భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని పులకించిపోయారు. ఈ వేడుకతో తిరుమలలో శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో ముగిశాయి.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

