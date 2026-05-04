Sri Kalahasti: శ్రీకాళహస్తి సమీపంలో ఘోర ప్రమాదం.. ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొన్న అంబులెన్స్, నలుగురు దుర్మరణం!

Srikalahasti Ambulance Accident 4 Killed: రోడ్డు ప్రమాదాలు కలవరపెడుతున్నాయి. ప్రధానంగా రాత్రి లేదా ఉదయం సమయాల్లో ఎక్కువగా రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగి అందులో చాలా మంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతున్నారు. ఈరోజు ఉదయం తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు శ్రీకాళహస్తి హై వే రోడ్డుపై ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఉదయం ఊరందురు హైవే రోడ్డులో ఆగి ఉన్న లారీని వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న ఓ అంబులెన్స్ అతి వేగంతో ఢీకొట్టింది. ప్రమాద సమయంలో అందులో ఆరుగురు ఉన్నారు. అక్కడికక్కడే నలుగురు మృతి చెందారు. మిగతావారికి కూడా తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వెంటనే సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి వెళ్లి పరిస్థితిని సమీక్షించి మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన చికిత్స అందిస్తున్నారు. మృతుల్లో ముగ్గురు మగవాళ్లు, ఒక మహిళ ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఇక ప్రమాదం కారణంగా ఆ రోడ్డు మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ కూడా ఏర్పడింది. వెంటనే పోలీసులు అక్కడ ట్రాఫిక్ కూడా క్లియర్ చేశారు. అంబులెన్స్ను క్రేన్ సహాయంతో తొలగించే పనులు కూడా చేపట్టారు. నుజ్జునుజ్జు అవ్వడంతో కాస్త శ్రమించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. డీఎస్పీ నరసింహమూర్తి ప్రకారం మృతుల వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రమాదానికి కారణం అతి వేగమే అని భావిస్తున్నారు. అతివేగం, రాత్రి సమయంలో ప్రయాణం చేయడం వల్ల కాస్త కునుకు తీసిన క్షణాల్లో ప్రాణాలు గాలిలో కలుస్తున్నాయి. అందుకే అత్యవసరమైతే తప్ప డ్రైవర్ నిద్ర లేకుండా డ్రైవింగ్ చేయకుండా ఉండటమే నయం. అంతేకాదు అతి వేగం కూడా ప్రాణం తీస్తోంది. అది ఎదుట వచ్చే వారి ప్రాణాలు కూడా తీస్తుంది. వరుస ప్రమాదాలు ప్రయాణం అంటేనే బెంబేలెత్తేలా చేస్తున్నాయి. ఇటీవలె శంషాబాద్లో ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొని ఓ బీఆర్ఎస్ నేత ఫ్యామిలీలో మొత్తం ఆరుగురు మృతి చెందారు. ఆ ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలిచి వేసింది.
