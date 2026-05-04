English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Tirupati City
  • Sri Kalahasti: శ్రీకాళహస్తి సమీపంలో ఘోర ప్రమాదం.. ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొన్న అంబులెన్స్, నలుగురు దుర్మరణం!

Sri Kalahasti: శ్రీకాళహస్తి సమీపంలో ఘోర ప్రమాదం.. ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొన్న అంబులెన్స్, నలుగురు దుర్మరణం!

Srikalahasti Ambulance Accident 4 Killed: శ్రీకాళహస్తిలో ఈరోజు తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. సోమవారం ఉదయం 4 గంటల సమయంలో శ్రీకాళహస్తి హైవేపై ఆగి ఉన్న లారీని ఓ అంబులెన్స్‌ ఢీ కొట్టడంతో అక్కడికక్కడే నలుగురు మృతి చెందారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : May 4, 2026, 08:57 AM IST

Trending Photos

Alert Message: కేంద్రం పంపిన ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ మీకు రాలేదా? వెంటనే ఈ సెట్టింగ్స్ మార్చకపోతే ప్రమాదమే!
5
Emergency alert system India
Alert Message: కేంద్రం పంపిన ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ మీకు రాలేదా? వెంటనే ఈ సెట్టింగ్స్ మార్చకపోతే ప్రమాదమే!
Horoscope May 2026: ఈ నెలలో రాజయోగాల పండుగ.. ఈ రాశుల వారికి ధన లాభం ఖాయం!
5
horoscope
Horoscope May 2026: ఈ నెలలో రాజయోగాల పండుగ.. ఈ రాశుల వారికి ధన లాభం ఖాయం!
Railway Jobs 2026: రైల్వేలో కొలువుల జాతర.. 11,127 పోస్టుల భ‌ర్తీకి నోటిఫికేష‌న్.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే!
5
RRB Recruitment 2026
Railway Jobs 2026: రైల్వేలో కొలువుల జాతర.. 11,127 పోస్టుల భ‌ర్తీకి నోటిఫికేష‌న్.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే!
Bank Holidays Next Week: ప్రజలకు ముఖ్య గమనిక..ఈ వారంలో రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు..ఎప్పుడంటే?
5
Bank holidays
Bank Holidays Next Week: ప్రజలకు ముఖ్య గమనిక..ఈ వారంలో రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు..ఎప్పుడంటే?
Sri Kalahasti: శ్రీకాళహస్తి సమీపంలో ఘోర ప్రమాదం.. ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొన్న అంబులెన్స్, నలుగురు దుర్మరణం!

Srikalahasti Ambulance Accident 4 Killed: రోడ్డు ప్రమాదాలు కలవరపెడుతున్నాయి. ప్రధానంగా రాత్రి లేదా ఉదయం సమయాల్లో ఎక్కువగా రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగి అందులో చాలా మంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతున్నారు. ఈరోజు ఉదయం తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు శ్రీకాళహస్తి హై వే రోడ్డుపై ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఉదయం ఊరందురు హైవే రోడ్డులో ఆగి ఉన్న లారీని వెస్ట్‌ బెంగాల్‌ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న ఓ అంబులెన్స్‌ అతి వేగంతో ఢీకొట్టింది. ప్రమాద సమయంలో అందులో ఆరుగురు ఉన్నారు. అక్కడికక్కడే నలుగురు మృతి చెందారు. మిగతావారికి కూడా తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వెంటనే సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి వెళ్లి పరిస్థితిని సమీక్షించి మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన చికిత్స అందిస్తున్నారు. మృతుల్లో ముగ్గురు మగవాళ్లు, ఒక మహిళ ఉన్నట్లు సమాచారం. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: తీర్పులు ఇచ్చే చేతులే ప్రాణాలు తీసుకున్నాయి.. జడ్జి అమన్ కుమార్ శర్మ సూసైడ్ మిస్టరీ!

Also Read: బర్గి డ్యామ్‌లో ఘోర ప్రమాదం.. 30 మందితో వెళ్తున్న క్రూయిజ్ బోల్తా.. ఏడుగురి మృతదేహాల వెలికితీత!

ఇక ప్రమాదం కారణంగా ఆ రోడ్డు మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్‌ కూడా ఏర్పడింది. వెంటనే పోలీసులు అక్కడ ట్రాఫిక్‌ కూడా క్లియర్‌ చేశారు. అంబులెన్స్‌ను క్రేన్‌ సహాయంతో తొలగించే పనులు కూడా చేపట్టారు. నుజ్జునుజ్జు అవ్వడంతో కాస్త శ్రమించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. డీఎస్‌పీ నరసింహమూర్తి ప్రకారం మృతుల వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రమాదానికి కారణం అతి వేగమే అని భావిస్తున్నారు.  అతివేగం, రాత్రి సమయంలో ప్రయాణం చేయడం వల్ల కాస్త కునుకు తీసిన క్షణాల్లో ప్రాణాలు గాలిలో కలుస్తున్నాయి. అందుకే అత్యవసరమైతే తప్ప డ్రైవర్‌ నిద్ర లేకుండా డ్రైవింగ్‌ చేయకుండా ఉండటమే నయం. అంతేకాదు అతి వేగం కూడా ప్రాణం తీస్తోంది. అది ఎదుట వచ్చే వారి ప్రాణాలు కూడా తీస్తుంది. వరుస ప్రమాదాలు ప్రయాణం అంటేనే బెంబేలెత్తేలా చేస్తున్నాయి. ఇటీవలె శంషాబాద్‌లో ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొని ఓ బీఆర్‌ఎస్‌ నేత ఫ్యామిలీలో మొత్తం ఆరుగురు మృతి చెందారు. ఆ ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలిచి వేసింది. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

...Read More

Srikalahasti road accident todaySrikalahasti ambulance accidentambulance hits lorry in SrikalahastiSrikalahasti highway accident news

Trending News