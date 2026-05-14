Srivani Tickets Lucky DIP News: సామాన్య భక్తులకు అనుకూలంగా కల్పిస్తూ, టీటీడీ పాలనలో సమూల మార్పులు చేయబోతున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈఓ ముద్దాడ రవిచంద్ర వెల్లడించారు. తాజాగా ఆయన ఓ ప్రముఖ దినపత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో తిరుమల తిరుపతి వ్యాప్తంగా చేయనున్న సమూల మార్పుల గురించి ఆయన మాట్లాడారు.
లక్కీడిప్లో శ్రీవాణి టికెట్లు..
ఇటీవలే శ్రీవాణి టికెట్ల పంపిణీల అక్రమాలను పసిగట్టిన నేపథ్యంలో ఆన్లైన్ బుకింగ్లో అక్రమాలను అరికట్టేందుకు ఇకపై 'లక్కీడిప్' పద్ధతిని అమలు చేయనున్నట్లు టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర తెలిపారు. ఈ కోటాలో రోజుకు 1,500 మందికి శ్రీవాణి టికెట్లు జారీ చేసేందుకు ప్రణాళికలను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
విజయవాడ, విశాఖపట్నం, రాజమండ్రి వంటి ప్రధాన విమానాశ్రయాల నుంచి కూడా శ్రీవాణి కోట టికెట్లు జారీ చేసే విధంగా చర్యలు చేపట్టనున్నారు. అయితే ఇప్పటికే గతంలో విరాళాలు ఇచ్చి దర్శనం చేసుకోని 41 వేల మందికి జూన్ మొదటి వారం నుంచి రోజుకు 300 టికెట్ల చొప్పున కేటాయించి, వచ్చే 5-10 నెలల్లో బ్యాక్లాగ్ను పూర్తి చేసే విధంగా ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
అలాగే సాధారణ భక్తులు శ్రీవారి దర్శనానికి నిరీక్షణ సమయాన్ని తగ్గించేందుకు వీలుగా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాల సంఖ్యను భారీగా తగ్గించినట్లు టీటీడీ ఈవో వెల్లడించారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల సాధారణ రోజుల్లో సామాన్యులకు త్వరగా స్వామివారి దర్శనం లభిస్తోందని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. తాజాగా 2.5 లక్షల మందికి మూడు రోజుల్లో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా దర్శనం కల్పించినట్లు చెప్పుకొచ్చారు.
వీటితో పాటు పాలనాపరమైన సంస్కరణలను ఆస్తుల రక్షణ కోసం తగిన చర్యలు చేపట్టనున్నారని తెలుస్తోంది. ఒకే స్థానంలో ఏళ్ల తరబడి పనిచేస్తున్న సిబ్బంది వల్ల తలెత్తుతున్న సమస్యలను నివారించేందుకు కొత్త ట్రాన్స్ఫర్ పాలసీని రూపొందించారు. అలాగే టీటీడీ ఐటీ విభాగాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు, టీటీడీ విద్యాసంస్థల అభివృద్ధికి రూ.160 కోట్లు వెచ్చించనున్నట్లు టీటీడీ ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా టీటీడీకి ఉన్న 11,000 ఆస్తులను రికార్డుల్లో నమోదు చేసి, అన్యాక్రాంతం కాకుండా కాపాడటమే తమ తొలి ప్రాధాన్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
