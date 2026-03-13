English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Supreme Court: తిరుమల లడ్డు వివాదం... మరోసారి సుప్రీంకోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Supreme Court: తిరుమల లడ్డు వివాదం... మరోసారి సుప్రీంకోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Supreme court on Tirumala laddu row: తిరుమల లడ్డువివాదంపై ఏవైన ఆధారాలుంటే సీబీఐ వారిని సంప్రదించాలని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. దీనిలో సిట్ విచారణ చేస్తుందని మధ్యలో జోక్యం చేసుకొలేమని సుప్రీకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 13, 2026, 12:49 PM IST
  • లడ్డు పిటిషన్ పై సుప్రీంకోర్టు సీరియస్..
  • సీబీఐకు ఎవిడెన్స్ అందించాలని వ్యాఖ్యలు..

తిరుమల లడ్డు వివాదం... మరోసారి సుప్రీంకోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Supreme court serious comments on Tirumala laddu row: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ఇటీవల ఎక్కువగా వివాదాస్పద అంశాలతో వార్తలలో ఉంటుంది. తిరుమల మాడ వీధుల్లో రాజకీయాలు మాట్లాడకూడదు, రీల్స్ చేయోద్దని టీటీడీ తరచుగా హెచ్చరిస్తుంది.  కానీ తిరుమల లడ్డు వివాదం మాత్రం గత కొన్ని నెలల నుంచి పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీనిపై ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న శ్రీవారి భక్తులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై  సుప్రీంకోర్టు ఇప్పటికే సిట్ ను ఏర్పాటు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల ఏపీ మండలిలో, అసెంబ్లీ కూడా తిరుమల లడ్డులో కల్తీపైన కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలాయి.  

గతంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సైతం తిరుమల లడ్డును వాష్ రూమ్ లో ఉపయోగించే కెమికల్స్ లను వాడారంటూ కూడా మాట్లాడారు. దీనిపై ఏపీ దేశ వ్యాప్తంగా చర్చలు జరిగాయి. ఈక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరు తిరుమల లడ్డుపై ఎలా పడితే అలా మాట్లాడి స్వామివారి పవిత్రతను, ఆలయం గొప్పతనంను అపఖ్యాతి చేసేలా కొంత మంది కుట్రలు చేస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో దీనిపై మానూర్  శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి సుప్రీం కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు. దీనిలో తిరుమల లడ్డులో జంతువుల కొవ్వు కలిసిందంటూ ఎవరు మాట్లాడకుండా స్టేను విధించాలని పిటిషనర్ తరపున లాయర్ కోర్టులో వాదనలు విన్పించారు. రాజ్యంగ బద్ద పదవుల్లో ఉన్న వారు దీనిపై మాట్లాడకుండా స్టేను విధించాలని కోరారు. దీనిపై విచారణ సమయంలో అసలు.. తిరుమల లడ్డులో జంతువు కొవ్వు కల్పిందని చెప్పడానికి మీరేమైన నిపుణులా అని కోర్టు కౌంటర్ క్వశ్చన్ లు వేసింది.

ఇప్పటికే దీనిపై సీబీఐ దర్యాప్తు చేస్తుందన్నారు. విచారణ పెండింగ్ లో ఉన్నప్పుడు జోక్యం చేసుకోలేమని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. ఏదైన ఆధారాలు ఉంటే సీబీఐకు అందివ్వాలని సుప్రీంకోర్టు పిటిషనర్ తరపు లాయర్ కు సూచించింది.

 

Supreme CourtTirumala laddu rowAnimal fat in Tirumala laddu rowTirumala Laddu adulterationTirupati

