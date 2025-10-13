English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
MLA Bojjala Sudhir Reddy: ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డికి షాక్.. సొంత పార్టీ నేతల నుంచే ఊహించని విధంగా..!

MLA Bojjala Sudhir Reddy: శ్రీకాళహస్తిలో రాజకీయం మారుతోందా..! ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డికి సొంత పార్టీ నేతలే చెక్ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా..! ఏ ఒక్క పోస్టు విషయంలోనూ ఎమ్మెల్యే వర్గానికి పోస్టు దక్కనివ్వని నేతలు.. ఇప్పుడు ఆయన అనుచరులను దూరం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా..! సొంత పార్టీ నేతల చర్యలతో ఎమ్మెల్యే నియోజకవర్గంపై పట్టు కోల్పోతున్నారా!    

Written by - G Shekhar | Last Updated : Oct 13, 2025, 12:25 PM IST

MLA Bojjala Sudhir Reddy: ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డికి షాక్.. సొంత పార్టీ నేతల నుంచే ఊహించని విధంగా..!

MLA Bojjala Sudhir Reddy: తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలో బొజ్జల గోపాలకృష్ణారెడ్డి కుటుంబానికి ఓ చరిత్ర ఉంది. తన రాజకీయ జీవితంలో మాజీమంత్రి బొజ్జల గోపాల కృష్ణారెడ్డి ఎక్కడ వ్యతిరేకత లేకుండా చూసుకున్నారు. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే తెలుగుదేశం పార్టీలో బొజ్జల గోపాల కృష్ణారెడ్డికి అత్యున్నత గౌరవం ఉండేది. వాళ్ల తండ్రి సుబ్బరామిరెడ్డి ఒక్కసారి ఎమ్మెల్యే, గోపాలకృష్ణారెడ్డి ఆరు సార్లు పోటీ చేశారు. ఐదుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొంది మంత్రిగానూ పనిచేశారు. అయితే గోపాల కృష్ణారెడ్డి తదనంతరం ఆయన కుమారుడు ఆ కుటుంబం నుంచి మూడో తరం నాయకుడిగా బొజ్జల వెంకట సుధీర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. కానీ తాత, తండ్రి మాదిరిగా రాజకీయం చేయలేకపోతున్నారనే చర్చ జరుగుతోంది. 
 
ప్రస్తుతం శ్రీకాళహస్తిలో బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి కూటమి ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతున్నారు. 2019 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వైసీపీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే బియ్యపు మధుసూదన్ రెడ్డిపై భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. అయితే ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైనా రెండేళ్లకే ఎమ్మెల్యే ఇంట, బయట తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇటీవల అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఆయన వ్యవహారంపై సీఎం చంద్రబాబు సీరియస్ అయ్యారు. అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే అయ్యుండి.. సొంత పార్టీ మంత్రులను ప్రశ్నించడం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ విషయంలో సీఎం చంద్రబాబు పిలిచి క్లాస్ తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత నియోజకవర్గంలో పరిస్ధితులు మారిపోతున్నాయి. గతంలో బొజ్జల గోపాలకృష్ణారెడ్డి వ్యవహారం ఒకలా ఉండేది.. కానీ తన తండ్రి మాదిరిగా పాలన చేయాలంటే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డికి కుదరడం లేదనే టాక్ వినిపిస్తోంది. గతంలో ఆయన సొంత పార్టీని ఇబ్బందులు పెట్టిన దాఖాలాలు లేవనే చెప్పాలి. కానీ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే మాత్రం సొంత పార్టీనే ఇబ్బందులు పెడుతున్నారనే చర్చ జరుగుతోంది. మరోవైపు నియోజకవర్గంలో సొంత పార్టీ నేతలకు ఆయన పదవుల విషయంలో న్యాయం చేయలేకపోతున్నారనే చర్చ జరుగుతోంది. 
 
ఇటీవల శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవస్థానం ట్రస్ట్ బోర్డు పదవి విషయంలోనూ ఎమ్మెల్యే మాట చెల్లుబాటు కాలేదనే టాక్ ఉంది. ఎప్పటి నుండో తన కుటుంబానికి నమ్మిన బంటుగా ఉన్న చెంచయ్య నాయుడుకు చైర్మన్ పదవి ఇప్పించాలని ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఆలయ చైర్మన్ బోర్డు పదవి విషయంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తగ్గక పోవడంతో.. జనసేనకే ఆ పదవి దక్కింది. దాంతో ఇటు ఎమ్మెల్యేకి అటు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలకు పార్టీ శ్రేణులు నిరాశ నిశ్రుహులకు లోనయ్యారు. ప్రస్తుతం పార్టీకి దగ్గరకు ఉన్న నాయకులంతా ఎమ్మెల్యేకు దూరంగా ఉన్నట్టు గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. దాంతో ఎమ్మెల్యే సైలెంట్‌గా ఉన్నారని పార్టీలో పట్టుకోల్పోతున్నారనేది సందిగ్ధంలో ఉన్నారనే చర్చ జరుగుతోంది. 
 
మరో వైపు బీజేపీ నేతలకు కీలక పదవి దక్కాయి. అక్కడ బీజేపీ నేత కోలా ఆనంద్ భార్యకు శ్రీకాళహస్తి బోర్డు సభ్యులుగా అవకాశం కల్పించారు. దాంతో ఏ ఒక్క పదవి ఎమ్మెల్యే అనుచరులకు దక్కకుండా పోయింది. దాంతో ఎమ్మెల్యే అనుచరులు, కార్యకర్తలు పూర్తిగా నైరాశంలో పడిపోయారు. గతంలో వైసీపీ నేతలపై పోరాటం చేసి.. కేసులు మూటగట్టుకున్న న్యాయం చేయలేకపోయారనే చర్చ జరుగుతోంది. అయితే పదవుల పంపకాల తర్వాత కొంతమంది ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డిని పూర్తిగా కలవలేక పోతున్నారనే చర్చ జరుగుతోంది. మొత్తంమీద శ్రీకాళహస్తిలో ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి పూర్తిగా పట్టు కోల్పోతున్నారనే చర్చ జరుగుతోంది. పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే.. వచ్చే ఎన్నికల్లో కాళహస్తిలో తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టిమునగడం ఖాయమని సొంత పార్టీ కార్యకర్తలే చర్చించుకుంటున్నారు.. 

