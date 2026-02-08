Manchu Vishnu: చిక్కుల్లో మంచు విష్ణు.. నోటీసులు జారీ చేసిన తిరుచానురు పోలీసులు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tiruchanoor police notices to Manchu Vishnu: విద్యార్థి సంఘం నేతల కిడ్నాప్‌ కేసులో మంచు విష్ణుకు తిరుచానూరు పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. మూడు రోజుల్లో తమ ఎదుట హజరు కావాలని ఆదేశించారు. దీంతో మంచు ఫ్యామిలీ మరోసారి వివాదాంతో వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 8, 2026, 12:28 PM IST
  • మోహన్ బాబు కుటుంబంకు మరో షాక్..
  • కిడ్నాప్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్..

Tiruchanoor police issued notice to Hero Manchu Vishnu: ఇటీవల తిరుపతిలోని మంచు మోహన్ బాబు యూనివర్సీటీలో అధికంగా ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారని కొంత మంది విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు నిరసనలకు దిగారు. దీంతో కాలేజీ వద్ద పెద్ద రచ్చ జరిగింది.   మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ ఫీజులు భారీగా దొచుకుంటున్నారని ఎస్ఎఫ్ఐ నేతలు కలెక్టరేట్ ముట్టడికి రెడీ అయిపోయారు. దీంతో మోహన్ బాబు బౌన్సర్లు ఇద్దరు విద్యార్థి నేతలను బలవంతంగా కారులో ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్లారు.

అక్బర్, వినోద్ లపై బౌన్సర్ లు దాడులు చేసి, కారులో ఎక్కించుకుని కిడ్నాప్ కు పాల్పడినట్లు నాయకులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో రంగంలోకి దిగిన  పోలీసులు ఆ కారును వెంబడించి  ఘటనకు కారణమైన పలువురిపై కేసుల్ని నమోదు చేశారు. దీనిలో  మోహన్‌బాబు, విష్ణు, పీఆర్వో సతీష్‌పై సహా 13మందిపై ఈ నెల 3న కిడ్నాప్ కేసు నమోదైంది.

తాజాగా.. ఈ కేసులో పోలీసులు మంచు విష్ణుకు తిరుచానురు పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. మూడు రోజుల్లో విచారణకు రావాలని ఆదేశించారు. అయితే దీనిపై మంచు విష్ణు ఇప్పటికే పలు మూవీ షూటింగ్ లు షెడ్యుల్ ఖరారు అయిపోయిందని పోలీసులకు లిఖిత పూర్వకంగా చెప్పారు. ఫిబ్రవరి 15 తర్వాత విచారణకు వస్తానని వెల్లడించారు.

Read more: Suicide: ప్రేమ పెళ్లి విషాదం.. ఇద్దరు పిల్లలకు ఉరేసి తల్లి ఆత్మహత్య..!

దీనిలో ఏ1 గా పీఆర్వో సతీష్, ఏ2 గా మంచు విష్ణు, ఏ3గా మోహన్ బాబు పేర్లను పోలీసులు చేర్చారు. ఈ వివాదంతో మరోసారి మంచు కుటుంబం వార్తలలో నిలిచింది. మరోవైపు అధిక ఫీజులు వసూళ్లను ప్రశ్నిస్తే అరెస్టులు ఏంటని  విద్యార్థి సంఘాలు నాయకులు మండిపడుతున్నారు.

 

Manchu VishnuTiruchanoor policeManchu Mohan BabuManchu Vishnu kidnap casemohan babu university kidnap case

