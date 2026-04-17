Tirumala: తిరుమలలో వైభవం.. ఏప్రిల్ 25 నుండి శ్రీ పద్మావతి పరిణయోత్సవాలు.. ఆ 3 రోజులు ఆర్జితసేవలు రద్దు!

Padmavati Parinayotsavams From April 25 TO 27 Details: తిరుమలలో భక్తుల తాకిడి కొనసాగుతోంది. నిన్న, ఉచిత దర్శనం కోసం భక్తులు 18 కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. సర్వ దర్శనం పూర్తి చేయడానికి భక్తులకు 8 గంటల సమయం పట్టగా, రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనం మూడు నుంచి నాలుగు గంటల్లోనే పూర్తయింది. సర్వ దర్శనం టోకెన్లు ఉన్న భక్తులకు 6 గంటల సమయం పట్టింది. నిన్న ఒక్కరోజే 77 వేలమందికి పైగా ఆలయాన్ని సందర్శించగా, వారిలో 27 వేల మందికి పైగా స్వామివారికి తమ తలనీలాలను సమర్పించారు. ఆ రోజు ఆదాయం రూ.3.47 కోట్లకు చేరింది.
ఇదిలా ఉండగా.. తిరుమలలో ఏప్రిల్ 25 నుంచి 27 వరకు పద్మావతి శ్రీనివాసులప్రియ పరిణయోత్సవం వైభవంగా జరగనుంది. నారాయణగిరి ఉద్యమ వనంలోని పరిణయ ఉత్సవ మండపంలో టీటీడీ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి, కనువిందు చేయనుంది. ఈ సమయంలో ఆర్జిత సేవలు రద్దు చేయబడతాయి. మొదటి రోజు, శ్రీ మలయప్ప స్వామి గజ వాహనంపై ఊరేగింపు చేస్తారు; రెండవ రోజున అశ్వ వాహనం, మూడవ రోజున గరుడ వాహన సేవ నిర్వహిస్తారు. ఇరు నాంచారులు ఒక ప్రత్యేక పల్లకిలో పరిణయోత్సవ మండపానికి చేరుకుంటారు. ఇది భక్తులకు మరింత కనువిందును ఇస్తుంది.
మూడు రోజులు ఆర్జితసేవలు రద్దు..
ఏప్రిల్ ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవంలో 25వ తేదీ నుంచి 27వ తేదీ ఈ మూడు రోజులలో సహస్రదీపపాలంకర సేవలు రద్దు చేయబడతాయి. శ్రీనివాసుల పద్మవతుల పరిణయోత్సవం విషయానికి వస్తే, ఒక పౌరాణిక కథ ప్రకారం, కలియుగం తొలినాళ్లలో వైశాఖ శుద్ధదశమి నాడు ఒక శుక్రవారం నారాయణ వనంలో ఆకాశరాజు కుమార్తె అయిన పద్మావతిని విష్ణుమూర్తి వివాహం చేసుకున్నారు. ఇది శ్రీ వెంకటాచల మహాత్యం గ్రంథంలో ఉంది. దీని గౌరవార్థం, ప్రతి వైశాఖ శుద్ధాష్టమికి ఒక రోజు ముందు ఈ వేడుకను నిర్వహిస్తారు, ఇది 1992 నుండి TTD ద్వారా కొనసాగించబడుతున్న ఒక సంప్రదాయం.
వేసవి దృష్ట్యా వీఐపీ దర్శనాలు రద్దు..
తీవ్రమైన వేసవి తాపం కారణంగా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దులు మరింత పెరిగాయి. దీని ప్రకారం, ఎమ్మెల్యే, ఎంపీల సిఫార్సు లేఖల ఆధారంగా జూలై 1 నుంచి 15 వరకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను టీటీడీ నిలిపివేసింది.
READ ALSO: Tirumala ticket changes: శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. తిరుమల టికెట్ల విషయంలో తాత్కాలిక మార్పులు..
READ ALSO: Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆ రోజున అన్నప్రసాదం కేంద్రాల మూసివేత.. ఎందుకో తెలుసా..?
తిరుమల జూలై కోటా ఏప్రిల్ 18 నుంచి విడుదల..
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన దర్శనం జూలై కోటా కోసం టిక్కెట్లను విడుదల చేయనున్నారు. లక్కీ డిప్ ఏప్రిల్ 18న ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఆర్జిత సేవ టిక్కెట్లు ఏప్రిల్ 21న ఉదయం 10 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయి. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వర్చువల్ సేవా దర్శనం ప్రారంభమవుతుంది. ఉచిత అంగ ప్రదక్షిణ టిక్కెట్లు ఏప్రిల్ 23న ఉదయం 10 గంటల నుంచి జారీ చేయబడతాయి. శ్రీవాణి ట్రస్ట్ బ్రేక్ దర్శనం ఏప్రిల్ 23న ఉదయం 11 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంటుంది. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి దివ్యాంగులు, సీనియర్ సిటిజన్ల దర్శనం టిక్కెట్ల జారీ ప్రారంభమవుతుంది. ఇక ఏప్రిల్ 24వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు రూ. 300 ప్రత్యేక దర్శన టిక్కెట్లు విడుదల చేయనున్నారు. అదేరోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు గదులకోటా కూడా విడుదల అవుతుంది. శ్రీ శ్రీనివాస దివ్యగ్రహ విశేష హోమం, దర్శనం ఏప్రిల్ 25వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. జూన్ కోట సేవ, నవనీత సేవ ,పరాకమణి సేవ టోకెన్లు ఏప్రిల్ 25వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుండి అందుబాటులో ఉంటాయి.
