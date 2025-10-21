English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
  • TTD Donations: తిరుమల విరాళాల్లో నయా రికార్డు.. 11 నెలల్లో రూ.918 కోట్లు

TTD Donations: తిరుమల విరాళాల్లో నయా రికార్డు.. 11 నెలల్లో రూ.918 కోట్లు

Tirumala Donations New Records In 2025 Know How Many Crores: కలియుగ దైవం తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి రికార్డు స్థాయిలో విరాళాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ ఏడాదిలో రికార్డు స్థాయిలో విరాళాలు వచ్చాయి. 11 నెలల్లో రూ.918 కోట్లు విరాళాలు వచ్చినట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 21, 2025, 11:42 AM IST

Trending Photos

Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..
10
Happy diwali
Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..
Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
Naga Chaitanya: &#039;గుణపాఠం నేర్చుకున్నా.. సమంత విడాకులపై నాగచైతన్య షాకింగ్‌ కామెంట్లు
6
Akkineni Naga chaitanya
Naga Chaitanya: 'గుణపాఠం నేర్చుకున్నా.. సమంత విడాకులపై నాగచైతన్య షాకింగ్‌ కామెంట్లు
OnePlus Y1S: కేవలం రూ. 999 ధరకే రూ.22,000 విలువైన స్మార్ట్ టీవీ..పండగకి బంపర్ ఆఫర్!
6
Oneplus Tv
OnePlus Y1S: కేవలం రూ. 999 ధరకే రూ.22,000 విలువైన స్మార్ట్ టీవీ..పండగకి బంపర్ ఆఫర్!
TTD Donations: తిరుమల విరాళాల్లో నయా రికార్డు.. 11 నెలల్లో రూ.918 కోట్లు

Tirumala Temple Donations: కోరిన కోరికలు తీర్చే ఇలవేల్పుగా మారిన తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి విరాళాలు వెల్లువలాగా వస్తున్నాయి. ఈ ఒక్క ఏడాదిలోనే భారీగా విరాళాలు వచ్చాయి. 11 నెలల్లో రికార్డు స్థాయిలో రూ.918.6 కోట్ల విరాళాలు టీటీడీకి అందాయి. తిరుమల ఆలయానికి దేశ విదేశాల నుంచి భారీ స్థాయిలో విరాళాలు రావడంతో సరికొత్త రికార్డులు నమోదయ్యాయి. టీటీడీకి అధిక మొత్తంలో వస్తున్నాయి. ఆ విరాళాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: School Holidays: విద్యార్థులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రేపు, ఎల్లుండి కూడా స్కూళ్లకు సెలవు

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ)కి 11 ట్రస్ట్‌లు ఉన్నాయి. ఈ ట్రస్ట్‌లకు వివిధ రూపాల్లో భక్తులు విరాళాలు అందిస్తున్నారు. శ్రీవారికి మొక్కుల రూపంలో.. మొర రూపంలో మలయప్ప దర్శనం రూపంలో విరాళాలు నగదు, చెక్కుగా అందుతున్నాయి. మరికొందరు దాతలు ఆస్తులు, వాహనాలు, ఆస్తుల రూపంలో చెల్లిస్తుంటారు. 2024 నవంబర్ 1వ తేదీ నుంచి 2025 అక్టోబర్‌ 16 వరకు ఎనిమిది నెలల 16 రోజులకు భారీగా విరాళాలు ఉన్నాయి. ఆ విరాళాల విలువ రూ.918.6 కోట్లు ఉన్నాయని టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు.

Also Read: Karthika Masam: శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయానికి కార్తీక శోభ.. ప్రత్యేక పూజా ఉత్సవాల పూర్తి వివరాలు ఇవే!

విరాళాల్లో అత్యధికంగా ఎస్వీ అన్నప్రసాదం ట్రస్ట్‌కి ఉన్నాయి. అక్షరాల రూ.338.8 కోట్లు ఎస్వీ అన్నదానం ట్రస్ట్‌కి దాతలు విరాళాలు అందజేశారు. పురాతన ఆలయాలు కొత్త ఆలయాలు నిర్మాణ ట్రస్ట్‌గా ఏర్పాటుచేసిన శ్రీవాణి ట్రస్ట్‌కి రూ.253.83 కోట్లు సమకూరాయి. శ్రీవాణి ట్రస్ట్‌కి విరాళం అందజేస్తే స్వామివారి వీఐపీ దర్శనం కూడా కల్పించడంతో తక్కువ కాలంలోనే ఎక్కువ విరాళాలు శ్రీవాణి ట్రస్ట్‌కి అందుతున్నాయి.

Also Read: Tirumala Diwali: తిరుమలలో దీపావళి ఆస్థానం.. భక్తులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు

టీటీడీ ట్రస్ట్‌లకు అందిన విరాళాలు
శ్రీబాలాజీ వరప్రసాదిని పథకం రూ.97.97 కోట్లు
ఎస్వీ ప్రాణదాన ట్రస్ట్‌ రూ.66.53 కోట్లు
ఎస్వీ గోసంరక్షణ ట్రస్ట్ రూ.66.53 కోట్లు
ఎస్వీ విద్యా ధ్యాన ట్రస్ట్ రూ.33.47 కోట్లు
బర్డ్ ట్రస్ట్ రూ.30.02 కోట్లు
ఎస్వీ సర్వ శ్రేయాస్ ట్రస్ట్ రూ.20.46 కోట్లు
ఎస్వీ వేదపరిరక్షణ ట్రస్ట్ రూ.13.87 కోట్లు
ఎస్వీబీసీ ట్రస్ట్‌ రూ.6.29 కోట్లు
స్విమ్స్‌కు రూ.1.52 కోట్లు

Also Read: Naga Mani: వైరల్‌ వీడియో.. పాము పడగ పై నుంచి కింద పడిన నాగమణి

మొత్తం రూ.918.6 కోట్లు తిరుమల శ్రీవారి ఖాతాలోకి జమ జమయ్యాయి. వీటిలో నేరుగా తిరుమలకు వచి ఇచ్చిన వారికంటే ఆన్‌లైన్‌లో ఎక్కువ మొత్తంలో వచ్చాయి. స్వామివారికి భక్తులు రకరకాలుగా వారి వారి భక్తిని చాటుకుంటూ ఆన్‌లైన్‌లో విరాళాలు అందిస్తుంటారు. ఆన్‌లైన్‌లో రూ.579.38 కోట్లు రాగా ఆఫ్‌లైన్ ద్వారా రూ.339.20 కోట్లు విరాళాలు వచ్చింది. ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్‌లో విరాళాలు అందజేసే దాతలకు టీటీడీ కొన్ని ప్రత్యేకమైన గౌరవ సదుపాయాలు కల్పిస్తోంది.

దాతలకు గౌరవం
విరాళాలు అందిస్తున్న దాతలకు కల్పించే సదుపాయాల్లో ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. ప్రపంచంలో ధనిక ఆలయంగా పేరు ఉన్న తిరుమలకు గతంతో పోలిస్తే 11 నెలల కాలంలో భారీ మొత్తంలో విరాళాలు వచ్చాయని వెల్లడించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Tirumala DonationsDevoteesTTDTirumala templeAndhra Pradesh

Trending News