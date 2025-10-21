TTD Donations: తిరుమల విరాళాల్లో నయా రికార్డు.. 11 నెలల్లో రూ.918 కోట్లు

Tirumala Temple Donations: కోరిన కోరికలు తీర్చే ఇలవేల్పుగా మారిన తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి విరాళాలు వెల్లువలాగా వస్తున్నాయి. ఈ ఒక్క ఏడాదిలోనే భారీగా విరాళాలు వచ్చాయి. 11 నెలల్లో రికార్డు స్థాయిలో రూ.918.6 కోట్ల విరాళాలు టీటీడీకి అందాయి. తిరుమల ఆలయానికి దేశ విదేశాల నుంచి భారీ స్థాయిలో విరాళాలు రావడంతో సరికొత్త రికార్డులు నమోదయ్యాయి. టీటీడీకి అధిక మొత్తంలో వస్తున్నాయి. ఆ విరాళాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
Also Read: School Holidays: విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. రేపు, ఎల్లుండి కూడా స్కూళ్లకు సెలవు
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ)కి 11 ట్రస్ట్లు ఉన్నాయి. ఈ ట్రస్ట్లకు వివిధ రూపాల్లో భక్తులు విరాళాలు అందిస్తున్నారు. శ్రీవారికి మొక్కుల రూపంలో.. మొర రూపంలో మలయప్ప దర్శనం రూపంలో విరాళాలు నగదు, చెక్కుగా అందుతున్నాయి. మరికొందరు దాతలు ఆస్తులు, వాహనాలు, ఆస్తుల రూపంలో చెల్లిస్తుంటారు. 2024 నవంబర్ 1వ తేదీ నుంచి 2025 అక్టోబర్ 16 వరకు ఎనిమిది నెలల 16 రోజులకు భారీగా విరాళాలు ఉన్నాయి. ఆ విరాళాల విలువ రూ.918.6 కోట్లు ఉన్నాయని టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు.
Also Read: Karthika Masam: శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయానికి కార్తీక శోభ.. ప్రత్యేక పూజా ఉత్సవాల పూర్తి వివరాలు ఇవే!
విరాళాల్లో అత్యధికంగా ఎస్వీ అన్నప్రసాదం ట్రస్ట్కి ఉన్నాయి. అక్షరాల రూ.338.8 కోట్లు ఎస్వీ అన్నదానం ట్రస్ట్కి దాతలు విరాళాలు అందజేశారు. పురాతన ఆలయాలు కొత్త ఆలయాలు నిర్మాణ ట్రస్ట్గా ఏర్పాటుచేసిన శ్రీవాణి ట్రస్ట్కి రూ.253.83 కోట్లు సమకూరాయి. శ్రీవాణి ట్రస్ట్కి విరాళం అందజేస్తే స్వామివారి వీఐపీ దర్శనం కూడా కల్పించడంతో తక్కువ కాలంలోనే ఎక్కువ విరాళాలు శ్రీవాణి ట్రస్ట్కి అందుతున్నాయి.
Also Read: Tirumala Diwali: తిరుమలలో దీపావళి ఆస్థానం.. భక్తులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు
టీటీడీ ట్రస్ట్లకు అందిన విరాళాలు
శ్రీబాలాజీ వరప్రసాదిని పథకం రూ.97.97 కోట్లు
ఎస్వీ ప్రాణదాన ట్రస్ట్ రూ.66.53 కోట్లు
ఎస్వీ గోసంరక్షణ ట్రస్ట్ రూ.66.53 కోట్లు
ఎస్వీ విద్యా ధ్యాన ట్రస్ట్ రూ.33.47 కోట్లు
బర్డ్ ట్రస్ట్ రూ.30.02 కోట్లు
ఎస్వీ సర్వ శ్రేయాస్ ట్రస్ట్ రూ.20.46 కోట్లు
ఎస్వీ వేదపరిరక్షణ ట్రస్ట్ రూ.13.87 కోట్లు
ఎస్వీబీసీ ట్రస్ట్ రూ.6.29 కోట్లు
స్విమ్స్కు రూ.1.52 కోట్లు
Also Read: Naga Mani: వైరల్ వీడియో.. పాము పడగ పై నుంచి కింద పడిన నాగమణి
మొత్తం రూ.918.6 కోట్లు తిరుమల శ్రీవారి ఖాతాలోకి జమ జమయ్యాయి. వీటిలో నేరుగా తిరుమలకు వచి ఇచ్చిన వారికంటే ఆన్లైన్లో ఎక్కువ మొత్తంలో వచ్చాయి. స్వామివారికి భక్తులు రకరకాలుగా వారి వారి భక్తిని చాటుకుంటూ ఆన్లైన్లో విరాళాలు అందిస్తుంటారు. ఆన్లైన్లో రూ.579.38 కోట్లు రాగా ఆఫ్లైన్ ద్వారా రూ.339.20 కోట్లు విరాళాలు వచ్చింది. ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్లో విరాళాలు అందజేసే దాతలకు టీటీడీ కొన్ని ప్రత్యేకమైన గౌరవ సదుపాయాలు కల్పిస్తోంది.
దాతలకు గౌరవం
విరాళాలు అందిస్తున్న దాతలకు కల్పించే సదుపాయాల్లో ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. ప్రపంచంలో ధనిక ఆలయంగా పేరు ఉన్న తిరుమలకు గతంతో పోలిస్తే 11 నెలల కాలంలో భారీ మొత్తంలో విరాళాలు వచ్చాయని వెల్లడించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook