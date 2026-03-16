Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త.. జూన్‌నెల దర్శన, గదుల కోటా విడుదల..!

Tirumala June Quota Darshan Tickets Released 2026: శ్రీవారి భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. ఎప్పుడెప్పుడా? అని ఎదురు చూస్తున్న జూన్ నెలకు సంబంధించిన శ్రీవారి దర్శన కోటాను విడుదల చేసింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం. భక్తులు మోసపూరిత వెబ్‌సైట్‌లు నమ్మకుండా కేవలం తిరుమల దేవస్థానం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ అయిన https://ttdevasthanams.ap.gov.in/home/dashboard లో మాత్రమే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కోరింది. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 16, 2026, 05:57 PM IST

Tirumala June Quota Darshan Tickets Released 2026: తిరుమల శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్లు, గదుల కోట జూన్ నెలలకు సంబంధించి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈరోజు విడుదల చేసింది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం ప్రపంచ నలుపమూలల నుంచి స్వామివారి భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. తలనీలాలు కూడా సమర్పిస్తారు. ప్రతి మూడు నెలలకు ముందుగానే శ్రీవారి దర్శన టోకెన్లు విడుదల చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. ఈరోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం 2026 జూన్ నెలకు సంబంధించిన దర్శనాల, గదులకోట విడుదల చేసింది. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

 ప్రతి నెల శ్రీవారి భక్తులు ప్రత్యేక టికెట్ల, గదుల కోట కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఇందులో సుప్రభాతం, తోమాల అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ సంబంధించి ఆర్జితసేవ టోకెన్లు మే నెల కోటాను మార్చి 18వ తేదీ ఉదయం 8 గంటల నుంచి టీటీడీ ఆన్‌లైన్ లో విడుదల చేయనుంది.

ఇక 2026 జూన్ నెలకు సంబంధించిన లక్కీ డిప్ టోకెన్లు కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మార్చి 20వ తేదీన ఉదయం 10 గంటల వరకు ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇందులో టికెట్లు పొందిన వారు 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయం వరకు టికెట్ డబ్బులు చెల్లిస్తే టికెట్లు మంజూరు అవుతాయి. 

 అదే విధంగా కల్యాణోత్సవం, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకరణ వంటి సేవల కోసం టోకెన్లు మార్చి 21వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. ఇక వర్చువల్ కోటాను  21నే మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు టీటీడీ ఆన్‌లైన్ లో విడుదల చేయనుంది. ఇక జూన్ నెలకు సంబంధించిన అంగ ప్రదక్షిణ టోకెన్లు కూడా ఇదే నెల 23వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు.. అదే రోజు ఉదయం 11 గంటలకు శ్రీవారి దర్శన కోట కూడా విడుదల చేయనుంది. 

జూన్ 24వ తేదీన ఉదయం 10 గంటలకు టీటీడీ రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లు విడుదల చేస్తుంది. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ప్రత్యేక గదులకోట కూడా విడుదలవుతుంది. వెంటనే భక్తులు గదులు బుక్‌ చేసుకోవచ్చు. కేవలం దర్శన టోకెన్లు ఉన్న భక్తులు మాత్రమే ఈ గదులు బుక్‌ చేసుకోవాల్సిన ఉంటుంది. భక్తులు మోసపూరిత వ్యక్తుల మాటలు నమ్మకుండా కేవలం అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://ttdevasthanams.ap.gov.in/home/dashboard లో మాత్రమే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలి 

భక్తులకు గమనిక..
ఇటీవల తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనం టికెట్లకు సంబంధించి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. భక్తులకు కేవలం తమకు కేటాయించిన సమయాల్లో మాత్రమే శ్రీవారి దర్శనాలకు రావాల్సి ఉంటుంది. సమయానికి ముందు లేదా ఆ తర్వాత వస్తే మాత్రం వారికి ఎంట్రీ ఉండదు. రద్దీ దృష్ట్యా టీటీడీ ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రానున్నది వేసవికాలం నేపథ్యంలో సమయాన్నిబట్టి భక్తులు కొండపైకి చేరుకోవాలని సూచించింది.

పెరిగిన భక్తుల రద్దీ..
తిరుమలలో ప్రస్తుతం భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగానే ఉంది. మార్చి 15వ తేదీ అంటే నిన్న ఒక్కరోజే శ్రీవారిని 82 వేలమందికి పైగా భక్తులు దర్శించుకున్నారు. ఇందులో 30 వేల మందికి పైగా తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు. ఇక నిన్న ఒకరోజే హుండీ ఆదాయం రూ.4.22 కోట్లు వచ్చిందని టీటీడీ తెలిపింది. అదే విధంగా కృష్ణ తేజ గెస్ట్ హౌస్ బయట శిలా తోరణం వరకు భక్తుల క్యూ ఉంది. సర్వదర్శనం టోకెన్లు భక్తుల దర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది.

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

